Эмери красиво вернулся в АПЛ. «Хлопнул» «Юнайтед» и вывел «Астон Виллу» из зоны вылета

Шестого ноября, в рамках 15-го тура Чемпионата Англии-2022/23, игровой день вмещал в себя несколько интересных встреч, включая лондонское дерби «Арсенала» с «Челси» и не менее любопытное противостояние «Тоттенхэма» с «Ливерпулем». Однако даже они не стали настолько же обсуждаемыми, как это произошло с матчем «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед». Что же такого в нём было?

Эпичное возвращение Уная Эмери

В 2018 году после двух лет испанский тренер Унаи Эмери получил возможность стать преемником Арсена Венгера в «Арсенале», но отработав в нем всего полтора года, экс-главный тренер «Спартака» был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Куда более плодотворная работа вышла в «Вильярреале», который он сумел вывести на новый уровень, попутно пошумев в ЛЧ-21/22, дойдя до полуфинала.

В текущем сезоне «субмарина» вновь шла в Ла Лиге впритык с еврокубками, но Унаи Эмери не сумел удержаться от предложения «Астон Виллы» возглавить клуб после уволенного Стивена Джеррарда.

До матча с «МЮ» «Вилла» шла в зоне вылета, а «дьяволы» считались фаворитами, но это не помешало Эмери сотворить сенсацию. На своём поле новая команда Унаи разделалась с «манкунианцами» со счётом 3:1, прервав их серию без поражений из девяти матчей.

Примечательно, что в один день случились два события:

«Астон Вилла» во главе с Эмери, в первом же матче, одержала красивую победу над топ-клубом;

Любимый игрок Эмери Артём Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Привет «игрочишке» от испанского тренера.

Конфликт Криштиану Роналду

Главный тренер Эрик тен Хаг не очень верит в Криштиану Роналду, чаще всего оставляя его в запасе, но из-за кадровых проблем нидерландец выпустил CR7 в основе, да еще и с капитанской повязкой!

Доверие от тренера и еще большее давление не помогло Роналду забить гол или отдать голевой пас, а отметился он в другом моменте, причем не с очень положительной стороны.

При счёте 3:1 молодая звёздочка «МЮ» Алехандро Гарначо вышел на неплохую позицию, из которой пытался отдать мяч в центр штрафной Роналду, но у Криштиану было занятие поинтереснее, чем пытаться забить гол - он сцепился с защитником Тайроном Мингзом. Соперники схватили друг друга за игровые формы, и не пожелали отпускать руки даже после ухода мяча за пределы поля, что в конечном счёте переросло в некое подобие борьбы. И хоть здесь Роналду вышел победителем - Мингз оказался в партере.

Главный арбитр не стал удалять борцов, ограничившись жёлтыми карточками.

Уникальный случай

Эмери, Роналду, тен Хаг и многие другие медийные персоны традиционно привлекали к себе внимание по ходу матча, из-за чего можно было не заметить уникальное достижение футболиста «Астон Виллы».

21-летний Джейкоб Рэмзи за 59 минут успел забить гол, отдать голевую передачу и «отметиться» автоголом. Это всего четвертый случай в истории Премьер-лиги.