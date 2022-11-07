Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Эмери красиво вернулся в АПЛ. «Хлопнул» «Юнайтед» и вывел «Астон Виллу» из зоны вылета

Обзор самого странного матча АПЛ 15-го тура, в котором случились драка, уникальный случай за всю истории Премьер-лиги и «привет» Дзюбе.
Эмери красиво вернулся в АПЛ. «Хлопнул» «Юнайтед» и вывел «Астон Виллу» из зоны вылета
07 ноября 2022 10:07
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Астон Вилла"

Шестого ноября, в рамках 15-го тура Чемпионата Англии-2022/23, игровой день вмещал в себя несколько интересных встреч, включая лондонское дерби «Арсенала» с «Челси» и не менее любопытное противостояние «Тоттенхэма» с «Ливерпулем». Однако даже они не стали настолько же обсуждаемыми, как это произошло с матчем «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед». Что же такого в нём было?

Эпичное возвращение Уная Эмери

В 2018 году после двух лет испанский тренер Унаи Эмери получил возможность стать преемником Арсена Венгера в «Арсенале», но отработав в нем всего полтора года, экс-главный тренер «Спартака» был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Куда более плодотворная работа вышла в «Вильярреале», который он сумел вывести на новый уровень, попутно пошумев в ЛЧ-21/22, дойдя до полуфинала.

В текущем сезоне «субмарина» вновь шла в Ла Лиге впритык с еврокубками, но Унаи Эмери не сумел удержаться от предложения «Астон Виллы» возглавить клуб после уволенного Стивена Джеррарда.

До матча с «МЮ» «Вилла» шла в зоне вылета, а «дьяволы» считались фаворитами, но это не помешало Эмери сотворить сенсацию. На своём поле новая команда Унаи разделалась с «манкунианцами» со счётом 3:1, прервав их серию без поражений из девяти матчей.

Примечательно, что в один день случились два события:

«Астон Вилла» во главе с Эмери, в первом же матче, одержала красивую победу над топ-клубом;

Любимый игрок Эмери Артём Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

Привет «игрочишке» от испанского тренера.

Конфликт Криштиану Роналду

Главный тренер Эрик тен Хаг не очень верит в Криштиану Роналду, чаще всего оставляя его в запасе, но из-за кадровых проблем нидерландец выпустил CR7 в основе, да еще и с капитанской повязкой!

Доверие от тренера и еще большее давление не помогло Роналду забить гол или отдать голевой пас, а отметился он в другом моменте, причем не с очень положительной стороны.

При счёте 3:1 молодая звёздочка «МЮ» Алехандро Гарначо вышел на неплохую позицию, из которой пытался отдать мяч в центр штрафной Роналду, но у Криштиану было занятие поинтереснее, чем пытаться забить гол - он сцепился с защитником Тайроном Мингзом. Соперники схватили друг друга за игровые формы, и не пожелали отпускать руки даже после ухода мяча за пределы поля, что в конечном счёте переросло в некое подобие борьбы. И хоть здесь Роналду вышел победителем - Мингз оказался в партере.

Главный арбитр не стал удалять борцов, ограничившись жёлтыми карточками.

Уникальный случай

Эмери, Роналду, тен Хаг и многие другие медийные персоны традиционно привлекали к себе внимание по ходу матча, из-за чего можно было не заметить уникальное достижение футболиста «Астон Виллы».

21-летний Джейкоб Рэмзи за 59 минут успел забить гол, отдать голевую передачу и «отметиться» автоголом. Это всего четвертый случай в истории Премьер-лиги.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Эмери красиво вернулся в АПЛ. «Хлопнул» «Юнайтед» и вывел «Астон Виллу» из зоны вылета
Эмери красиво вернулся в АПЛ. «Хлопнул» «Юнайтед» и вывел «Астон Виллу» из зоны вылета
Обзор самого странного матча АПЛ 15-го тура, в котором случились драка, уникальный случай за всю истории Премьер-лиги и «привет» Дзюбе.
07.11.2022 10:07
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дзюба не потянул Турцию и разорвал контракт. Куда идти теперь?
Дзюба не потянул Турцию и разорвал контракт. Куда идти теперь?
От Медиалиги и «Рубина» до Кокорина и Италии.
07.11.2022 09:45
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Зенит» vs Чистяков: главный футбольный стыд этого года
«Зенит» vs Чистяков: главный футбольный стыд этого года
Травля, буллинг и истерика, а также чудное начальство и взрывоопасная ситуация.
07.11.2022 08:07
Футбол
автор: Кирилл Шулика
ТУРДОМ! В 16-м туре почти все лидеры не добрали очков
ТУРДОМ! В 16-м туре почти все лидеры не добрали очков
Тур неожиданных результатов. Проиграли «Зенит», ЦСКА, лишился очков «Спартак». Зато очки взяли «Химки» и «Факел».
06.11.2022 22:43
Футбол
автор: Сергей Терехов
Как вчистую проиграть матч, где ты был лучшим. Что случилось с «Динамо» в Ростове?
Как вчистую проиграть матч, где ты был лучшим. Что случилось с «Динамо» в Ростове?
Матч в Ростове динамовские болельщики ждали с интересом. Какими бы ни были потери в обороне, важно «посравнить и посмотреть век нынешний и век минувший». Оценки, данные по ходу матча и по его окончании, мы «подрезали» у известного журналиста.
06.11.2022 22:17
Футбол
автор: Дмитрий Дерунец
Соцсети кипят: слово «Зенит» - синоним предательства
Соцсети кипят: слово «Зенит» - синоним предательства
Произошедшее в клубе, который искренне добавляет к себе приставку «топ-», возмутило всех мастеров пера. О чем пишут в телеграм-каналах? Мы собрали только то, что по делу.
06.11.2022 21:39
Футбол
автор: Николай Яременко
«Зенит» предал Чистякова. Защитника выгнали из команды за грубую ошибку, приведшую к поражению
«Зенит» предал Чистякова. Защитника выгнали из команды за грубую ошибку, приведшую к поражению
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев нашел крайнего после того, как «Зенит» лишился исторической возможности пройти чемпионат без единого проигрыша.
06.11.2022 17:19
Футбол
автор: Антон Борисов
Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Зимой у него больше шансов устроиться в Европе
Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Зимой у него больше шансов устроиться в Европе
Турецкий вояж – полный провал. Здесь лучшему бомбардиру российской сборной не платили зарплату и не выпускали на поле.
06.11.2022 15:12
Футбол
автор: Артем Зибрак
Неласков берег турецкий к Дзюбе. Артем приехал в Турцию в статусе звезды, но не оправдал ожиданий
Неласков берег турецкий к Дзюбе. Артем приехал в Турцию в статусе звезды, но не оправдал ожиданий
Короткая карьера Артема Дзюбы в Турции подошла к логическому завершению. Россиянин досрочно расторг контракт с клубом «Адана Демирспор».
06.11.2022 14:29
Футбол
автор: Юрий Волохов
Впервые в истории футбола игрок с фамилией Мальдини забил гол «Милану». Как это было
Впервые в истории футбола игрок с фамилией Мальдини забил гол «Милану». Как это было
Вчера «Милан» в матче Серии А добыл непростую победу на «Сан Сиро» над «Специей» - 2:1. У гостей отличился Даниэль Мальдини – представитель знаменитой династии. Объясняем, как это получилось.
06.11.2022 13:50
Футбол
автор: Юрий Волохов
Расклады ЧМ-2022 в группе Н: великая серия Роналду, реванш Ганы и корейская угроза
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе Н: Португалию, Гану, Уругвай и Южную Корею.
Неделя Карпина: подписал новый контракт со сборной, обыграл «Динамо» и почти догнал «Спартак»
В завершающем матче 16-го тура РПЛ «Ростов» победил дома бело-голубых (2:1).
Золото «на одной ноге» и бронза за последнее место! Чем завершился Гран-при в Казани
Под занавес третьего этапа Гран-при России-2022 Дмитрий Алиев стал чемпионом в мужском одиночном катании, а Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым - в парном.
«Дзюба нам помог бы — это факт». Рязанцев — о перспективах «Торпедо»
Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев после поражения от «Крыльев Советов» в 16-м туре РПЛ (0:2), рассказал о том, что поменялось в команде с приходом Андрея Талалаева, и слухах о трансфере Артема Дзюбы.
Падения «на бис»! Как Валиева прыгала четверные уже после произвольной программы
Завершив выступление, принесшее ей золото казанского Гран-при, Камила Валиева предприняла еще две попытки исполнить тулуп в четыре оборота.
Расклады ЧМ-2022 в группе G: Неймар против Пеле, дебют Якина и сербские братья
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе G: Бразилию, Швейцарию, Сербию и Камерун.
Голы в компенсированное — единственная радость! Как «Локо» спас ничью с «Уралом» и застрял в опасной зоне
В матче 16-го тура РПЛ красно-зеленые в своем уже фирменном стиле забили на пятой добавленной минуте, добыв в Екатеринбурге ничью 2:2.
«Гости свой голик забьют, но победит Карпин — 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Ростов» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 16-го тура РПЛ (6 ноября, 19:00).
У Овечкина — гол №787, Кучеров — в тройке лучших бомбардиров чемпионата! Русских звезд НХЛ не остановить (видео)
Александр Овечкин, забросив седьмую шайбу в сезоне, продолжил погоню рекордом Уэйна Гретцки, хотя «Вашингтон» уступил «Аризоне» (2:3), а гол и ассистентский хет-трик Никиты Кучерова принесли «Тампе» волевую победу над «Баффало» (5:3).
Учитесь, сеньор Зурдо! Как Дмитрий Бивол дал мастер-класс Хильберто Рамиресу и защитил чемпионский пояс в Абу-Даби
В столице ОАЭ состоялся знаковый поединок в полутяжелом весе, в котором россиянин Дмитрий Бивол победил единогласным решением судей мексиканца Хильберто Рамиреса и остался чемпионом мира по версии WBA.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика