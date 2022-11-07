Симеоне идет на антирекорд

Когда этой весной европейские СМИ опубликовали переписку президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от 2020 года с известными футболистами и функционерами, многие клубы, как и их фанаты, узнали много нового. В слитых диалогах фигурировали Жерар Пике и его денежный интерес относительно Суперкубка; Серхио Рамос и его желание выиграть «Золотой мяч», а также тренеры и владельцы некоторых испанских команд, по которым глава федерации прошелся не щадя языка своего. Досталось от Рубиалеса и клубу «Атлетико Мадрид», который один из самых влиятельных людей в испанском футболе в переписке со своим отцом саркастично назвал «патетико» и поиронизировал над их хроническим невезением.

И судя по тому, что происходит с мадридской командой сейчас, президент испанской футбольной федерации не так уж и неправ. В начале прошлой недели »матрасники» пережили настоящую катастрофу - впервые за пятнадцать лет пролетели мимо еврокубковой весны. А в конце недели провели очередной противоречивый матч - не смогли обыграть »Эспаньол» - клуб, который находится на расстоянии одного очка от зоны вылета. «Атлети» пришлось довольствоваться ничьей в этой встрече 13-го тура Примеры, несмотря на то, что «Эспаньол» играл в меньшинстве с 28-ой минуты.

Пока третье место в турнирной таблице чемпионата Испании остается за «рохибланкос», но команда Диего Симеоне не выигрывает во всех турнирах вот уже четыре матча подряд. Более того, в последних десяти играх «Атлетико Мадрид» одерживал победу только три раза. И это все при том, что у «Атлети» в распоряжении сейчас 11-й состав по стоимости в мире (611б5 млн евро) и не самые плохие зарплаты - седьмое место среди европейских клубов.

Конечно, все вопросы по таким результатам возможно адресовать исключительно к главному тренеру команды. Эль Чоло решил рискнуть два года назад, но, похоже, риск себя не оправдал. Симеоне попробовал не «автобус», но те, на кого аргентинец сделал ставку оказались не в силах потянуть его новый футбол. Верно заметил один из лидеров команды Луис Суарес, покидая »Атлетико Мадрид»:

- Раньше у Симеоне было много игроков подходящего профиля, что было идеально для Чоло. У »Атлети» был сильный оборонительный менталитет с Хуанфраном, Годином, Мирандой, Савичем и Габи. Но многие уже об этом забыли.

И это действительно так. Клуб перестраивается, делает это тяжело и грузно, но не стоит обесценивать те достижения, которые уже заработаны »рохибланкос» под руководством Эль Чоло. на эту тему высказался после вылета из ЛЧ генеральный директор мадридского клуба Хиль Марин:

- Диего Симеоне как тренер позволил нам насладиться великими моментами, достигнутыми за это успешное десятилетие, и он заслуживает нашего уважения. С ним мы пережили лучшие моменты своей почти 120-летней истории.

Несмотря на черную полосу, Диего Симеоне хотят оставить у руля «Атлети» до 2024 года. Ранее руководство клуба заявляло о желании продлить контракт с аргентинским специалистом до 2026 года, но все говорит о том, что этого уже точно не произойдет. На смену Эль Чоло, судя по слухам, готовят Луиса Энрикке. Также активно муссируется и имя Томаса Тухеля. Так что классических «матрасников» мы больше не увидим. Тем более что основные акционеры мадридского клуба хотя выставить его на продажу (»Атлетико Мадрид» оценили в 1,35 млрд €). В общем, любая сказка рано или поздно, но должна заканчиваться. Главное, чтобы началась новая.