Лидеры синхронно оступились, Миранчук и Пиняев выдали перфоманс. Впечатления 16-го тура

ИГРА В ПОДДАВКИ

Цифра тура. Сразу три лучшие команды первой половины сезона потеряли очки, в сумме набрав одно на троих. «Спартак» выдал второй худший в чемпионате после домашней игры с «Зенитом» матч при Гильермо Абаскале, но из Сочи красно-белые до сих пор вообще никогда не привозили очки, а тут целое одно. По-своему достижение.

Но если в той игре исход справедлив, то зенитовцам с армейцами банально не повезло. «Пари НН» победил, забив единственным ударом за всю игру, а грозненцам пришли на помощь питерские защитники, дважды начудившие в течение первых восьми минут матча. Редко кому удается отбиться после такого на «Газпром Арене», а вот подопечным Сергея Ташуева удалось. Это сродни подвигу. «Зенит» в нынешнем розыгрыше РПЛ впервые проиграл и вообще потерял очки на своем поле.

И еще одна удивительная цифирь. Эта тройка лидеров, которую после тура разбил «Ростов», потерпела в туре в два раза больше поражений, чем все восемь команд из второй половины турнирной таблицы – там без очков осталось только «Торпедо», еще более отдалившееся от спасительной зоны. Вот и рассуждай после этого о том, увеличился разрыв между богатыми и бедными. Хотя как по мне, это лидеры стали хуже, а не аутсайдеры – сильнее.

В ПИТЕРЕ ПСИХАНУТЬ

Ошибка тура. Первое же поражение «Зенита» обернулось скандалом. Защитник Дмитрий Чистяков не выходил в старте с первого тура и напрочь забыл о том, что такое премьер-лига – уже на восьмой минуте он начудил, замерев перед мячом, на который набегал Мохамед Конате. Форвард оказался достаточно настойчив, чтобы перехватить запоздалую передачу, и техничен, чтобы следующим касанием перебросить мяч через Михаила Кержакова.

Вскоре Чистяков сыграл рукой в штрафной и чудом не привез пенальти, за что должен благодарить Павла Кукуяна, и уже на 32-й минуте был заменен. А потом на Крестовском острове разверзся ад. Комментатор Геннадий Орлов вдруг вылез с «инсайдом» о том, что зимой Дмитрий может перейти как раз в «Ахмат», гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев зачем-то подхватил и развил эту мысль, а закончилось все выведением игрока из основы.

Предельно дурацкая ситуация, в которой не правы все. Сергей Семак выпустил не готового, почти лишенного игровой практики футболиста, тот начудил, но вместо поддержки нарвался на публичную критику с намеками на предательство и вылетел из команды. По-моему, в Питере кто-то перенервничал из-за того, что не удастся легендарно прокатиться по розыгрышу РПЛ без поражений.

ДОМАШНИЙ «СОЧИ»

Перевоплощение тура. «Сочи» впервые не смог обыграть на своем поле «Спартак», но очки все-таки отнял, оставшись последним, кто еще не проигрывал в родных стенах. Южане в этом сезоне уникально домашняя команда – 5-3-0 (разница мячей 18-8) на «Фиште» и 1-1-6 (7-24) на выездах. Дома они забирают 75 процентов очков, а за его пределами – 16,7.

Особую ценность этой победе добавляет отсутствие Вадима Гаранина и Кристиана Нобоа. Тренер, по слухам, которые в клубе старательно опровергают, отстранили от работы с командой, но формально он пропустил матч из-за недомогания. На первый раз такое объяснение прокатило, но что дальше?

Отсутствие эквадорца тоже удивило. Никто до матча не сообщал о его проблемах, а прямо перед стартовым свистком стало известно, что у него надрыв икроножной мышцы, из-за которого он не сможет играть до конца осенней части сезона. Загадочно. То ли южане схитрили, чтобы ввести соперника в заблуждение, то ли… Но и без него «Сочи» дал бой «Спартаку» после того, как Александр Точилин исправил собственную ошибку, заменив на 41-й минуте центрального полузащитника Тимофея Шипунова на Владислава Сарвели.

ЦСКА НУЖЕН ДЗЮБА?

Неудача тура. Армейцам пора ставить диагноз, от которого в последние годы регулярно страдал «Спартак» – неумение вести позиционные атаки, отчего матчи с аутсайдерами нередко завершаются потерями очков. С середины сентября они уже дважды проигрывали вялому «Торпедо» по 0:1, а теперь вот – нижегородцам с тем же счетом. Хотя поражение могло быть и крупнее, не отмени арбитры классный второй гол гостей за то, что Тимур Сулейманов случайно коснулся мяча рукой еще на своей половине поля.

С одной стороны, красно-синие весь матч атаковали и нанесли 14 ударов против одного, с другой – по xG (0,69 против 0,48) минимально превзошли соперника. Еще раз, суммарный вес этих 14 ударов лишь немногим выше, чем единственная попытка гостей (по оценке Understat), а средний – 0,049. Невольно задумаешься, какой команде РПЛ больше всех пригодился бы мощный и способный продавить сразу нескольких защитников Артем Дзюба…

Ну, и поздравим «Пари НН» с прерванной шестиматчевой серией без побед.

ТЮКАВИН ПОЛЕЗНЕЕ СМОЛОВА

Эффективность тура. С аналогичной проблемой столкнулось «Динамо» в Ростове, где хозяева два первых удара нанесли только на 66-й и 83-й минутах, но повели 2:0. И это при том, что бело-голубые постоянно напоминали о себе Сергею Песьякову, отбившему, например, удар Дениса Макарова… лицом.

Впечатляющие 20 минут в концовке провел Константин Тюкавин, имеющий все основания вытеснить из основы Федора Смолова. Он не только отыграл один мяч с передачи другого воспитанника бело-голубых Ярослава Гладышева, но и нанес еще три удара – больше, чем тот же Смолов за отведенные 70 минут. И в одиночку набил почти две трети ожидаемых голов команды – 0,77 из 1,23.

Тем не менее, команда продлившего контракт с РФС Валерия Карпина выстояла и вернулась на третью строчку. А может и еще укрепить позиции, ведь ее конкурентам в следующем туре играть в дерби – «Спартак» едет в Черкизово, а ЦСКА – на «ВТБ Арену».

АТАКУЮЩИЙ ОПОРНИК КВЕКВЕСКИРИ

Феерия тура. Очередной восхитительный матч нам подарил Воронеж. Он точно должен быть в РПЛ, ведь с ним турнир значительно ярче. На сей раз хозяева имели уйму моментов в игре с «Краснодаром», но к 73-й минуте проигрывали 1:3, после чего на сцену вышел Ираклий Квеквескири, дважды с левой приложившийся по воротам Матвея Сафонова с подборов после розыгрышей угловых. А вообще за игру он нанес аж семь (!) ударов. И это, напомню, опорный полузащитник.

Впрочем, очередного ничейного камбэка (а мы помним, как «Факел» отыгрался с 0:2 у «Динамо» и спасался в игре с «Ростовом» на 97-й минуте) могло и не быть, если бы Илья Свинов на 67-й минуте при счете 1:3 не взял пенальти после удара Кристиана Рамиреса.

В то же время очередной неровный матч провел Сафонов. Пару раз он эпически спасал партнеров благодаря невероятной реакции и прыгучести, однако именно вратарь привез первый гол корявым пасом точно на Хызыра Аппаева. Не зря, видимо, многие так ценят игру Игоря Акинфеева ногами.

КАРМА СЫЧЕВОГО, ОТДЫХ ОТ ГОГНИЕВА

Эхо предыдущего тура. Стоило Сослану Гогниеву пропустить из-за дисквалификации матч с «Оренбургом», как химчанам удалось прервать 11-матчевую (!) серию без побед. Может быть, экспрессия тренера на бровке отвлекает и нервирует его футболистов?

Денис Глушаков, кстати, в тот вечер не попал даже в заявку. В предыдущем туре Гогниев заменил его еще до перерыва и матом сопроводил в раздевалку, однако после игры полузащитник говорил, что общался с тренером, и они все уладили.

А еще «Оренбургу» очень не повезло. По ожидаемым голам он двукратно превзошел хозяев (xG 1,73 против 0,68). Наверное, это карма за то, что в предыдущем туре Владимир Сычевой был взбешен, когда Джимми Марин записал на свой счет его гол пяткой. На сей раз форвард был куда менее заметен и моментов почти не имел, а Марин вообще оказался вне заявки. В общем, что-то сломалось, отсюда и результат. Несправедливый по игре, но кармически закономерный.

ГЕНИЙ УГЛОВЫХ РАНДЖЕЛОВИЧ

Стабильность тура. Угловые «Урала» становятся кошмаром для всех соперников. Ворота Даниила Худякова с этого стандарта подопечные Виктора Гончаренко поразили аж дважды. И вновь один из голов записал на свой счет Юрий Газинский, притаившийся на дальней штанге. Правда, на сей раз он сыграл на добивании. А на 90-й минуте выше всех выпрыгнул Егор Филипенко.

И тут надо отдать должное Лазару Ранджеловичу. Помните, как Леонид Слуцкий говорил о том, что в России очень сложно тренировать стандарты, потому что нет игроков, способных стабильно отправлять мяч в нужную точку? Вот у серба это получается с завидной регулярностью. Не будь его подач, от домашней заготовки ничего бы не осталось. Он вышел на поле лишь в перерыве, но за 45 минут организовал два гола.

Ну, и нельзя пройти мимо фактических 1+1 Антона Миранчука (голевую передачу у него отобрали, записав гол на защитника Филипенко). Еще в предыдущем туре с «Динамо» было видно, что полузащитник набрал отличную форму, а теперь он подтвердил, что готов вести партнеров к спасению. Причем ему хватило сил и на самую концовку – Наира Тикнизяна на решающий удар он вывел уже на 95-й минуте.

ПИНЯЕВА ЖДЕТ ТОП-КЛУБ

Юниор тура. А вот 1+1 Сергея Пиняева вошли в официальную статистику. А ведь парень всего за четыре дня до матча с «Торпедо» отпраздновал свое 18-летие! Но даже не подача на Фернандо Костанцу и гол с близкого расстояния после удобной передачи Романа Ежова делают его героем матча, а уверенность в сочетании с прекрасной техникой. Лично мне даже больше понравилось, как в первом тайме он обошел оппонента возле собственной штрафной, после чего вырезал мяч на 30 метров Ежову, убежавшему вместе с Владиславом Шитовым два в два.

Уверен, уже зимой в Самару из столицы придет оффер на этого яркого полузащитника с огромным потенциалом, но будет важно выбрать команду, в которой ему предоставят стабильное место в основе.

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