Истерика в «Зените» и изгнание Чистякова, беззубый ЦСКА, Дзюба в «Торпедо»

ИЗ-ЗА ЧЕГО ИСТЕРИКА В «ЗЕНИТЕ»?

«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате, конечно же, незапланированное. Никто не мог предполагать, что «Зенит» проиграет дома «Ахмату». Команда из Грозного сегодня представляет существенную силу, и все прогнозисты сходились во мнении, что матч получится для «Зенита» сложным, но хозяева выиграют.

Думаю, в Питере даже на ничью на крайний случай были согласны, то, как выяснилось, поражение для руководителей «Зенита» в рядовом календарном матче чемпионата - что-то вроде катастрофы.

Странная реакция, учитывая, что отрыв от «Спартака» составляет шесть очков, и что, по единодушному мнению, очередному чемпионству «Зенита» ничего не угрожает.

В этом матче грубую ошибку допустил защитник хозяев Дмитрий Чистяков. Из-за чего счет в пользу «Ахмата» стал 2:0 уже на 8-й минуте.

Семак заменил Чистякова на 32-й минуте. Защитник давно не имел игровой практики, возможно, немного не вошел в игру. Кто не ошибается? Футбола без ошибок не бывает.

Но то, что последовало дальше – за гранью понимания. Бедного Чистякова буквально изгнали из команды, как изгоняли из городов тех, кого церковники назначали ведьмами, во времена мрачного средневековья.

«Что касается второго пропущенного мяча, Дима Чистяков виноват на все сто», - сказал после матча Сергей Семак.

В общем-то, с этим трудно не согласиться. Но последовало продолжение: гендиректор питерского клуба Александр Медведев заявил, что защитник выведен из основного состава.

Такие нынче времена, как говорил один некогда популярный телеведущий.

ДЗЮБА – В «ТОРПЕДО»?

«Торпедо» потерпело очередное поражение, проиграло по делу и вчистую в «Лужниках» «Крыльям Советов». А так как «Химки», наконец, выиграли, а «Локомотив» взял очко в Екатеринбурге, отставание «Торпедо» еще больше увеличилось. Команда плотно осела на последнем месте с 6-ю очками. «Химки» на 15-м месте, у них 12 очков, «Локомотив» идет 14-м – 13 очков.

И тут же пошли разговоры, что Артем Дзюба, уехавший из Турции, ведет переговоры с автозаводцами.

В это трудно поверить: амбициозный, еще недавно самый забивной форвард нашего чемпионата, пойдет поднимать с глубокого дна «Торпедо».

Даже если Дзюба пока не совсем в форме, даже 50-процентный Дзюба способен принести пользу любой российской команде. Но в нынешнем «Торпедо» как-то трудно представить даже нынешнего Дзюбу. И возникает еще один вопрос: что с деньгами? За «копейки» даже изгнанный из Турции Дзюба играть не станет. Потянет ли его запросы руководство «Торпедо»?

И еще один непредсказуемый результат. ЦСКА дома не смог обыграть «Пари НН», и не просто не обыграл, а проиграл – 0:1.

Потеря трех очков позволила «Ростову» обойти армейцев. ЦСКА престал каким-то беззубым – за 90 минут так и не смог пробить оборону аутсайдера.