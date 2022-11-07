Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Истерика в «Зените» и изгнание Чистякова, беззубый ЦСКА, Дзюба в «Торпедо»

Завершился 16-й тур РПЛ, в нем было много интересных событий. Мы обсудим некоторые из них.
Истерика в «Зените» и изгнание Чистякова, беззубый ЦСКА, Дзюба в «Торпедо»
07 ноября 2022 14:40
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

ИЗ-ЗА ЧЕГО ИСТЕРИКА В «ЗЕНИТЕ»?

«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате, конечно же, незапланированное. Никто не мог предполагать, что «Зенит» проиграет дома «Ахмату». Команда из Грозного сегодня представляет существенную силу, и все прогнозисты сходились во мнении, что матч получится для «Зенита» сложным, но хозяева выиграют.

Думаю, в Питере даже на ничью на крайний случай были согласны, то, как выяснилось, поражение для руководителей «Зенита» в рядовом календарном матче чемпионата - что-то вроде катастрофы.

Странная реакция, учитывая, что отрыв от «Спартака» составляет шесть очков, и что, по единодушному мнению, очередному чемпионству «Зенита» ничего не угрожает.

В этом матче грубую ошибку допустил защитник хозяев Дмитрий Чистяков. Из-за чего счет в пользу «Ахмата» стал 2:0 уже на 8-й минуте.

Семак заменил Чистякова на 32-й минуте. Защитник давно не имел игровой практики, возможно, немного не вошел в игру. Кто не ошибается? Футбола без ошибок не бывает.

Но то, что последовало дальше – за гранью понимания. Бедного Чистякова буквально изгнали из команды, как изгоняли из городов тех, кого церковники назначали ведьмами, во времена мрачного средневековья.

«Что касается второго пропущенного мяча, Дима Чистяков виноват на все сто», - сказал после матча Сергей Семак.

В общем-то, с этим трудно не согласиться. Но последовало продолжение: гендиректор питерского клуба Александр Медведев заявил, что защитник выведен из основного состава.

Такие нынче времена, как говорил один некогда популярный телеведущий.

ДЗЮБА – В «ТОРПЕДО»?

«Торпедо» потерпело очередное поражение, проиграло по делу и вчистую в «Лужниках» «Крыльям Советов». А так как «Химки», наконец, выиграли, а «Локомотив» взял очко в Екатеринбурге, отставание «Торпедо» еще больше увеличилось. Команда плотно осела на последнем месте с 6-ю очками. «Химки» на 15-м месте, у них 12 очков, «Локомотив» идет 14-м – 13 очков.

И тут же пошли разговоры, что Артем Дзюба, уехавший из Турции, ведет переговоры с автозаводцами.

В это трудно поверить: амбициозный, еще недавно самый забивной форвард нашего чемпионата, пойдет поднимать с глубокого дна «Торпедо».

Даже если Дзюба пока не совсем в форме, даже 50-процентный Дзюба способен принести пользу любой российской команде. Но в нынешнем «Торпедо» как-то трудно представить даже нынешнего Дзюбу. И возникает еще один вопрос: что с деньгами? За «копейки» даже изгнанный из Турции Дзюба играть не станет. Потянет ли его запросы руководство «Торпедо»?

И еще один непредсказуемый результат. ЦСКА дома не смог обыграть «Пари НН», и не просто не обыграл, а проиграл – 0:1.

Потеря трех очков позволила «Ростову» обойти армейцев. ЦСКА престал каким-то беззубым – за 90 минут так и не смог пробить оборону аутсайдера.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Истерика в «Зените» и изгнание Чистякова, беззубый ЦСКА, Дзюба в «Торпедо»
Истерика в «Зените» и изгнание Чистякова, беззубый ЦСКА, Дзюба в «Торпедо»
Завершился 16-й тур РПЛ, в нем было много интересных событий. Мы обсудим некоторые из них.
07.11.2022 14:40
Футбол
автор: Юрий Волохов
Лидеры синхронно оступились, Миранчук и Пиняев выдали перфоманс. Впечатления 16-го тура
Лидеры синхронно оступились, Миранчук и Пиняев выдали перфоманс. Впечатления 16-го тура
Взгляд на чемпионат России обозревателя «Советского спорта» Артема Зибрака.
07.11.2022 12:00
Футбол
автор: Артем Зибрак
Симеоне идет на антирекорд
Симеоне идет на антирекорд
Что происходит с мадридской командой?
07.11.2022 11:54
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Эмери красиво вернулся в АПЛ. «Хлопнул» «Юнайтед» и вывел «Астон Виллу» из зоны вылета
Эмери красиво вернулся в АПЛ. «Хлопнул» «Юнайтед» и вывел «Астон Виллу» из зоны вылета
Обзор самого странного матча АПЛ 15-го тура, в котором случились драка, уникальный случай за всю истории Премьер-лиги и «привет» Дзюбе.
07.11.2022 10:07
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дзюба не потянул Турцию и разорвал контракт. Куда идти теперь?
Дзюба не потянул Турцию и разорвал контракт. Куда идти теперь?
От Медиалиги и «Рубина» до Кокорина и Италии.
07.11.2022 09:45
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Зенит» vs Чистяков: главный футбольный стыд этого года
«Зенит» vs Чистяков: главный футбольный стыд этого года
Травля, буллинг и истерика, а также чудное начальство и взрывоопасная ситуация.
07.11.2022 08:07
Футбол
автор: Кирилл Шулика
ТУРДОМ! В 16-м туре почти все лидеры не добрали очков
ТУРДОМ! В 16-м туре почти все лидеры не добрали очков
Тур неожиданных результатов. Проиграли «Зенит», ЦСКА, лишился очков «Спартак». Зато очки взяли «Химки» и «Факел».
06.11.2022 22:43
Футбол
автор: Сергей Терехов
Как вчистую проиграть матч, где ты был лучшим. Что случилось с «Динамо» в Ростове?
Как вчистую проиграть матч, где ты был лучшим. Что случилось с «Динамо» в Ростове?
Матч в Ростове динамовские болельщики ждали с интересом. Какими бы ни были потери в обороне, важно «посравнить и посмотреть век нынешний и век минувший». Оценки, данные по ходу матча и по его окончании, мы «подрезали» у известного журналиста.
06.11.2022 22:17
Футбол
автор: Дмитрий Дерунец
Соцсети кипят: слово «Зенит» - синоним предательства
Соцсети кипят: слово «Зенит» - синоним предательства
Произошедшее в клубе, который искренне добавляет к себе приставку «топ-», возмутило всех мастеров пера. О чем пишут в телеграм-каналах? Мы собрали только то, что по делу.
06.11.2022 21:39
Футбол
автор: Николай Яременко
«Зенит» предал Чистякова. Защитника выгнали из команды за грубую ошибку, приведшую к поражению
«Зенит» предал Чистякова. Защитника выгнали из команды за грубую ошибку, приведшую к поражению
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев нашел крайнего после того, как «Зенит» лишился исторической возможности пройти чемпионат без единого проигрыша.
06.11.2022 17:19
Футбол
автор: Антон Борисов
Сразу два досрочных финала! Как жребий свел в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» с «Баварией» и «Реал» с «Ливерпулем»
7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Не такой уж он древний, чтобы заканчивать карьеру». Колыванов — о перспективах Дзюбы в России после Турции
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» мнением об уходе Артема Дзюбы из «Аданы» и его возможном возвращении в РПЛ.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 07.11.2022: на кону 16 124 853 рублей!
7 ноября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Расклады ЧМ-2022 в группе Н: великая серия Роналду, реванш Ганы и корейская угроза
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе Н: Португалию, Гану, Уругвай и Южную Корею.
Неделя Карпина: подписал новый контракт со сборной, обыграл «Динамо» и почти догнал «Спартак»
В завершающем матче 16-го тура РПЛ «Ростов» победил дома бело-голубых (2:1).
Золото «на одной ноге» и бронза за последнее место! Чем завершился Гран-при в Казани
Под занавес третьего этапа Гран-при России-2022 Дмитрий Алиев стал чемпионом в мужском одиночном катании, а Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым - в парном.
«Дзюба нам помог бы — это факт». Рязанцев — о перспективах «Торпедо»
Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев после поражения от «Крыльев Советов» в 16-м туре РПЛ (0:2), рассказал о том, что поменялось в команде с приходом Андрея Талалаева, и слухах о трансфере Артема Дзюбы.
Падения «на бис»! Как Валиева прыгала четверные уже после произвольной программы
Завершив выступление, принесшее ей золото казанского Гран-при, Камила Валиева предприняла еще две попытки исполнить тулуп в четыре оборота.
Расклады ЧМ-2022 в группе G: Неймар против Пеле, дебют Якина и сербские братья
«Плеймейкер» представляет участников чемпионата мира 2022 года, которые выступят в группе G: Бразилию, Швейцарию, Сербию и Камерун.
Голы в компенсированное — единственная радость! Как «Локо» спас ничью с «Уралом» и застрял в опасной зоне
В матче 16-го тура РПЛ красно-зеленые в своем уже фирменном стиле забили на пятой добавленной минуте, добыв в Екатеринбурге ничью 2:2.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика