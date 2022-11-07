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Алексей Сафонов: Дзюба? Чем вылетать с «Торпедо», лучше выйти с «Рубином» в РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов – о возможных вариантах для Артема Дзюбы.
Алексей Сафонов: Дзюба? Чем вылетать с «Торпедо», лучше выйти с «Рубином» в РПЛ
07 ноября 2022 16:44
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

- Верите в эти разговоры про Дзюбу и «Торпедо»?

- Не очень, журналистам нужно про что-то писать. Конечно, Дзюба поможет «Торпедо», это очевидно. Но у «Торпедо» остались только теоретические шансы, чтоб не вылететь. Зачем Дзюбе вылетать с командой из высшей лиги? Единственный плюс – будет жить в Москве. Но не слишком большой плюс в сравнении с вылетом.

- Мне кажется, что и по деньгам «Торпедо» не потянет. Конечно, Артем сейчас сильно упадет, ни о каких 1,5 млн евро речь не идет. Но условные 0,5-0,7 млн, наверняка, попросит. Не думаю, что у кого-то в «Торпедо» такая зарплата. Это может вызвать раздрай в команде. Хотя возможностей «Торпедо» мы не знаем.

- Этот фактор тоже нужно учитывать.

- На ваш опытный взгляд, куда Артему податься?

- В экзотические страны – Эмираты, Катар. Поиграть там в свое удовольствие и денег еще заработать. Или к Слуцкому – помочь вывести «Рубин» в РПЛ.

- Первая лига – не для игрока уровня Дзюбы.

- Дзагоев играет в «Рубине» и ничего. Лучше с командой выйти в РПЛ, чем вылететь из лиги.

- Но там ситуация у «Рубина» аховая – вряд ли он вернется в РПЛ

- «Рубин» выйдет, с деньгами там все нормально. Может, через переходные матчи, но выйдет.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Артем Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Причина – отсутствие игровой практики и задержки с выплатой зарплаты. Разные источник сообщают, что нападающему не заплатили еще зарплату за сентябрь и октябрь.

Сообщается, что «Адана» обещает погасит долги перед россиянином до января-февраля 2023 года. Стороны подписали некий документ. Вчера появилась информация, что Дзюба ведет переговоры с «Торпедо».

источник: «Советский спорт»
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