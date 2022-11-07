Сутормину нужно уходить из «Зенита». Кто из клубов РПЛ может претендовать на игрока сборной?

Алексей Сутормин в предыдущих трех сезонах был важным звеном «Зенита», без голов и голевых передач которого команде было бы куда труднее завоевать чемпионства. Несмотря на все шутки и презрение при переходе Алексея в «Зенит», за довольно короткий период он показал мощнейший прогресс, благодаря чему вырос в одного из сильнейших игроков страны на позиции правого латераля. Однако в текущем сезоне его статус пошатнулся, а Сергей Семак предпочитает использовать Вячеслава Караваева, отдавая Сутормину лишь малую часть игрового времени, что его совершенно не устраивает. Многочисленные источники стали сообщать о возможном скором трансфере 28-летнего игрока в один из клубов РПЛ. Но куда?

ЦСКА

Еще летом неоднократно сообщалось о стремлении ЦСКА подписать Сутормина, а в октябре Metaratings вновь заявил об очередной волне заинтересованности от «армейцев», но верится в это с трудом. В предыдущее трансферное окно ЦСКА подписали Милана Гайича, который железно застолбил за собой место в основе, поэтому если Сутормин каким-то образом окажется в данном клубе, то ему вновь придется сидеть в запасе. Идти на такой шаг глупо как клубу, так и игроку.

«Спартак»

Громким мог бы получиться трансфер Сутормина в «Спартак», но и он исключен. У красно-белых неожиданно воскрес Николай Рассказов, из неоткуда взялся Даниил Денисов, а подстраховать их может Мацей Рыбус, Даниил Хлусевич и даже Павел Маслов. Для Сутормина места попросту не найдется, ведь Гильермо Абаскалю нет смысла ломать то, что уже прекрасно работает.

«Ростов»

Из совсем свежих слухов сообщалось об интересе к Сутормину со стороны «Ростова», который ранее любил подписывать «сбитых летчиков», но клуб уже отошел от этой стратегии, предпочитая делать ставку на молодых и талантливых. Сутормину уже 28 лет, но у желто-синих уже есть 30-летний опытный Денис Терентьев, который играет реже прогрессирующего Александра Сильянова. Куда вставлять возможного новичка из Питера - непонятно.

«Динамо»

По возрасту и статусу Сутормин мог бы с легкостью вписаться в «Динамо», но и там все места уже забронированы. К нестареющиму Сергею Паршивлюку в сентябре к команде присоединился классный 29-летний израильский защитник Эли Даса.

Прямо сейчас Славише Йокановичу усиление на эту позицию не нужно. Переход Сутормина можно допустить только в том случае, если с Паршивлюком не переподпишут контракт, который заканчивается летом 2023 года.

«Краснодар»

Привлекательным со всех сторон для Сутормина мог бы стать вариант с «Краснодаром», но и здесь защитник «Зенита» опоздал.

У «быков» внезапно на правом фланге защиты появилось спасение в виде Сергея Волкова, который заменил Сергея Петрова. Прямо сейчас 20-летний воспитанник входит в топ-10 лучших правых защитников лиги по различным метрикам.

«Сочи»

Нельзя забывать про самый популярный путь футболистов «Зенита», которые на протяжении нескольких лет, не стесняясь, отправляются в уютный «Сочи». Южный клуб комфортен для игроков из России, но в случае Сутормина он выгоден еще и с точки зрения футбола.

Вадим Гаранин упорно ставит чрезвычайно атакующий футбол со свободными латералями, которые иногда даже сваливаются в штрафную соперников, что очень привлекательно для любящего созидать и забивать Сутормина.

Вывод

Сутормин может бесконечно много хотеть уйти из «Зенита», но по большому счету у него не так много вариантов для продолжения карьеры. Защитнику сборной России придется сильно снижать свои амбиции и переходить в клуб второй половины таблицы, так как командам, претендующим на первую тройку-пятерку, он просто не нужен.