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Сутормину нужно уходить из «Зенита». Кто из клубов РПЛ может претендовать на игрока сборной?

Алексей Сутормин больше не является основным игроком «Зенита». В Питере он выиграл трофеи, заработал деньги, стал игроком сборной России, но теперь она переходить на новый этап.
Сутормину нужно уходить из «Зенита». Кто из клубов РПЛ может претендовать на игрока сборной?
07 ноября 2022 19:13
автор: Никита Шмытов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Алексей Сутормин в предыдущих трех сезонах был важным звеном «Зенита», без голов и голевых передач которого команде было бы куда труднее завоевать чемпионства. Несмотря на все шутки и презрение при переходе Алексея в «Зенит», за довольно короткий период он показал мощнейший прогресс, благодаря чему вырос в одного из сильнейших игроков страны на позиции правого латераля. Однако в текущем сезоне его статус пошатнулся, а Сергей Семак предпочитает использовать Вячеслава Караваева, отдавая Сутормину лишь малую часть игрового времени, что его совершенно не устраивает. Многочисленные источники стали сообщать о возможном скором трансфере 28-летнего игрока в один из клубов РПЛ. Но куда?

ЦСКА

Еще летом неоднократно сообщалось о стремлении ЦСКА подписать Сутормина, а в октябре Metaratings вновь заявил об очередной волне заинтересованности от «армейцев», но верится в это с трудом. В предыдущее трансферное окно ЦСКА подписали Милана Гайича, который железно застолбил за собой место в основе, поэтому если Сутормин каким-то образом окажется в данном клубе, то ему вновь придется сидеть в запасе. Идти на такой шаг глупо как клубу, так и игроку.

«Спартак»

Громким мог бы получиться трансфер Сутормина в «Спартак», но и он исключен. У красно-белых неожиданно воскрес Николай Рассказов, из неоткуда взялся Даниил Денисов, а подстраховать их может Мацей Рыбус, Даниил Хлусевич и даже Павел Маслов. Для Сутормина места попросту не найдется, ведь Гильермо Абаскалю нет смысла ломать то, что уже прекрасно работает.

«Ростов»

Из совсем свежих слухов сообщалось об интересе к Сутормину со стороны «Ростова», который ранее любил подписывать «сбитых летчиков», но клуб уже отошел от этой стратегии, предпочитая делать ставку на молодых и талантливых. Сутормину уже 28 лет, но у желто-синих уже есть 30-летний опытный Денис Терентьев, который играет реже прогрессирующего Александра Сильянова. Куда вставлять возможного новичка из Питера - непонятно.

«Динамо»

По возрасту и статусу Сутормин мог бы с легкостью вписаться в «Динамо», но и там все места уже забронированы. К нестареющиму Сергею Паршивлюку в сентябре к команде присоединился классный 29-летний израильский защитник Эли Даса.

Прямо сейчас Славише Йокановичу усиление на эту позицию не нужно. Переход Сутормина можно допустить только в том случае, если с Паршивлюком не переподпишут контракт, который заканчивается летом 2023 года.

«Краснодар»

Привлекательным со всех сторон для Сутормина мог бы стать вариант с «Краснодаром», но и здесь защитник «Зенита» опоздал.

У «быков» внезапно на правом фланге защиты появилось спасение в виде Сергея Волкова, который заменил Сергея Петрова. Прямо сейчас 20-летний воспитанник входит в топ-10 лучших правых защитников лиги по различным метрикам.

«Сочи»

Нельзя забывать про самый популярный путь футболистов «Зенита», которые на протяжении нескольких лет, не стесняясь, отправляются в уютный «Сочи». Южный клуб комфортен для игроков из России, но в случае Сутормина он выгоден еще и с точки зрения футбола.

Вадим Гаранин упорно ставит чрезвычайно атакующий футбол со свободными латералями, которые иногда даже сваливаются в штрафную соперников, что очень привлекательно для любящего созидать и забивать Сутормина.

Вывод

Сутормин может бесконечно много хотеть уйти из «Зенита», но по большому счету у него не так много вариантов для продолжения карьеры. Защитнику сборной России придется сильно снижать свои амбиции и переходить в клуб второй половины таблицы, так как командам, претендующим на первую тройку-пятерку, он просто не нужен.

источник: «Советский спорт»
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Сутормину нужно уходить из «Зенита». Кто из клубов РПЛ может претендовать на игрока сборной?
Сутормину нужно уходить из «Зенита». Кто из клубов РПЛ может претендовать на игрока сборной?
Алексей Сутормин больше не является основным игроком «Зенита». В Питере он выиграл трофеи, заработал деньги, стал игроком сборной России, но теперь она переходить на новый этап.
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