Российский футбол падает в бездну зрительского равнодушия

Еще на старте премьер-лиги сезона-2022/23 проблема пустых стадионов стала не пустым звуком, несмотря на то, что fan-ID, к тому моменту, привели в действие только на пяти стадионах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Фишт», «Ростов Арена» и «Солидарность Самара Арена». Во второй части сезона систему введут и на других аренах, а значит, надо готовиться к еще более печальным показателям.

Итак, без «паспорта болельщика» в этом сезоне состоялось 87 матчей, которые посетило 1,13 млн человек. Под эгидой fan-ID провели 41 встречу, которые в совокупности собрали 233 тысячи зрителей. Итого - средняя посещаемость первой части чемпионата России составила 11 тысяч человек, что на 40% меньше, чем в первом круге доковидного чемпионата трехлетней давности. Сегодня стадионы, которые еще хорошо помнят домашний ЧМ-2018, заполняются всего на 35%. То есть арены собирают чуть более трети от вместимости.

Хорошие показатели держат пока «Динамо», «Факел» и отчасти «Краснодар», но посмотрим на статистику, когда и туда проведут fan-ID.

Какое влияние оказывает «паспорт болельщика» на цифры посещаемости, без прикрас могут рассказать в «Пари НН» и «Ростове», где раньше на каждую игру собиралось от 10 до 20 тысяч болельщиков. Главный тренер «желто-синих» и по совместительству наставник сборной России Валерий Карпин уже летом начал бить во все колокола и открыто высказываться о вреде fan-ID для будущего российского футбола. И было отчего отчаяться: теперь на матчи «Ростова» приходит от силы 5000 зрителей - таких цифр у клуба не было со времен игр на «Олимпе-2». У «Пари НН» дела идут не лучше - на стадионе сейчас собирается столько же зрителей, сколько приезжало десять лет назад на игры почившего клуба «Волга», причем игравшего на старом стадионе «Локомотив».

В общем, вся статистика, добытая опытным путем, теперь на руках у придумавших «паспорт болельщика».

Скоро чемпионат уйдет на паузу, а значит, самое время подготовиться ко второму кругу. Пришло время обстоятельно разобраться с тем, чего мы все-таки хотим от российского футбола, особенно сейчас, в режиме международной изоляции. Наши спортсмены лишены еврокубков, да и любых других международных турниров. Нужно ли лишать их и моральной поддержки в виде заполненных трибун? Сделаем из футбола полигон для испытаний или все-таки будем использовать его силу для сплочения людей?

По словам председателя думского комитета по спорту Дмитрия Свищева, ожидается новый раунд в попытках принять соломоново решение - в конце ноября состоится круглый стол при участии всех сторон, вовлеченных в реализацию проекта под названием «паспорт болельщика». Там, надеемся, будут приняты во внимание все мнения по поводу повсеместного введения fan-ID, от которого пока больше проблем, чем пользы.

Кстати, проблемы иногда получаются даже карикатурные, как нашумевшая история на стадионе «Фишт», во время игры «Сочи» - «Ахмат», где мужчина - обладатель «паспорта болельщика» - вырвал из рук 12-летнего мальчика футболку, которую ему после матча подарил Кристиан Нобоа. Так что над законом определенно еще стоит поработать. А пока, для большинства из нас, если процитировать недавнее высказывание нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, «fan-ID - это самая угнетающая история».