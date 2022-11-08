«ПСЖ» наступил на старые грабли. Из-за одного незабитого гола парижане могут вылететь из ЛЧ

«ПСЖ» - едва ли не самый обсуждаемый клуб, от которого с самого начала прихода богатых владельцев ждут трофей Лиги чемпионов, но его нет. По игре парижане часто выглядят как одни из фаворитов турнира, но им постоянно не хватает дисциплины, самоотдачи и настроя на, как им кажется, не самые важные эпизоды турнира.

В Лиге Чемпионов-2022/23 «ПСЖ» угодил в одну группу с «Маккаби», «Бенфикой» и «Ювентусом», но несмотря на статус железного фаворита, французский клуб занял лишь второе место. Месси и компания по два раза обыграли израильтян с итальянцами, но дважды сыграли вничью с «Бенфикой» (1:1), что может стать фатальным просчетом в борьбе за ЛЧ.

Почему «Бенфика» оказалась выше?

«ПСЖ» прошел в плей-офф, но только со второго места, пропустив вперед ту самую «Бенфику». По итогам шести матчей у команд оказалось равное количество очков, из-за чего пришлось обращаться к регламенту турнира, который склонил чашу весов в сторону португальцев.

Из-за очных ничьих «ПСЖ» до старта шестого тура опережал «Бенфику» в таблице только благодаря более лучшей разнице мячей (+4 относительно «орлов»). Однако именно в последнем матче «Бенфика» показала больше желания, выиграв у «Маккаби» аж со счётом 6:1, в отличие от «ПСЖ», победившего у «Юве» всего 2:1.

В итоге, команды сравнялись по разнице голов (16:7), а потому пришлось копаться в регламенте еще глубже, где следующим, уже седьмым (!) по счёту критерием значилось число голов в гостевых матчах. И тут «Бенфика» выиграла 9:6. Самое интересное, что португальский гранд забил три решающих гола в последние 30 минут последнего матча, а автором последнего стал хорошо знакомый по «Локомотиву» Жоау Мариу.

Почему это плохо?

Из-за второго места «ПСЖ» оказался в списке «несеянных» при жеребьевке ⅛ финала ЛЧ, что уже подразумевает попадание на более сильного соперника. Команде Кристофа Гальтье могло повезти в случае выпадения «Порту», но вместо этого звёздная команда отправится биться за место в четвертьфинале с «Баварией», которой настроя в текущей ЛЧ не занимать. Мюнхенский коллектив стал единственным, кто набрал 18 очков на групповом этапе.

«ПСЖ» на ровном месте усложнил путь к трофею. В последних пяти сезонах парижанам в ⅛ выпадали следующие соперники:

2017/18 - «Реал»;

2018/19 - «Манчестер Юнайтед»;

2019/20 - «Боруссия» Дортмунд;

2020/21 - «Барселона»;

2021/22 - «Реал».

Пройти этот этап получилось лишь трижды.

А кто попал «Бенфике»?

Если бы «ПСЖ» бился каждый матч до конца и пытался забить как можно больше голов, то вопрос по проходу в четвертьфинал ЛЧ не стоял бы так остро, как сейчас. «Бенфика», сотворившая сенсацию, сыграет с «Брюгге». При всём уважении к бельгийскому клубу, он явно далек, чтобы его можно было сравнивать