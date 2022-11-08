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Борис Рапопорт: «Зенит» наказан по делу

Итоги матча в Питере, в котором «Зенит» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, прокомментировал бывший наставник питерской команды.
Борис Рапопорт: «Зенит» наказан по делу
08 ноября 2022 21:22
автор: Вадим Федотов
автор фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

- Скорее всего, не настроились на игру должным образом. Сыграли неконструктивно и невнимательно. Видимо, связано это с тем, что команда успокоилась от предыдущих побед и большого преимущества. Ну, и еще игра сложилась неудачно после пропущенных мячей к 8-й минуте, когда счет стал 0:2. Хотя я до последнего верил, что мы сможем, как минимум не проиграть и отыграть те самые два мяча. К сожалению, не получилось, но так бывает. Думаю, что это урок для того, что нельзя ни с одной командой играть в пол ноги. Надо настраиваться и готовиться.

Кто-то сыграл неудачно, как например, Чистяков, но мне не понравилось, что начали вешать на футболиста ярлыки. Ошибались все, и я не склонен по персоналиям определять, кто хороший, а кто плохой. Ошибки Чистякова можно было компенсировать: тот же Малком мог забить. Особенно – в конце игры. И меня тревожит, как бы те же бразильцы, которые просто великолепно выглядят и на фоне большинства команд выделяются, не опустились. При чувстве, когда все легко дается, они могут понизить к себе требования вместо того, чтобы подтягивать под свой уровень партнеров.

Здесь нельзя играть с шапкозакидательским настроением и рассчитывать, что произойдет как-нибудь. Надо играть так, как происходило до этого. Думаю, что это поражение может их тоже встряхнуть. Я уверен, что это ничего не изменит в плане конечного результата, потому что сами обратите внимание, как идет чемпионат. «Спартак» не выигрывает, проигрывает ЦСКА. Так что для преследователей все не так уж и просто.

Конечно, хотелось бы пройти весь чемпионат без поражений и установить рекорд, но я просто думаю о том, что это поражение может быть полезно. Оно может встряхнуть команду и настроить на жесткий и серьезный лад.

- Обычно «Зенит» стремится забить быстрый гол. Не удивило ли то, что произошло с точностью до наоборот?

- Прежде всего, стоит вспомнить о том, что с «Ахматом» у нас не первая такая игра. Были игры в период работы Черчесова, когда грозненцы выигрывали в Питере 2:0, когда забивал Аилтон. Так что подобное бывало, и данный соперник – непростой для «Зенита». Но можно вспомнить и положительную игру с «Ростовом» в 2016 году, когда гости уже на стартовом отрезке поединка вели в счете – 2:0. Но в итоге мы переиграли соперника, забив три мяча.

И здесь я после пропущенных мячей не был так встревожен. Был уверен, что переиграем гостей. Потому что разница в классе большая. Но сыграл отлично вратарь у «Ахмата», брал все, что можно. Удивило лишь то, что «Зенит» стал рассчитывать на легкую прогулку. Не получилось. А когда нарушаются какие-то нормы в плане концентрации, подготовки и т.д., следует наказание.

источник: «Советский спорт»
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