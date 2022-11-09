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Матч 1/16 финала Кубка английской лиги, достойный финала

Кубок английский лиги - это не самый престижный турнир, на который клубы АПЛ делают ставку, но всё же это шанс пополнить музей трофеев, чем с радостью пользуются топ-клубы АПЛ.
Матч 1/16 финала Кубка английской лиги, достойный финала
09 ноября 2022 08:43
автор: Никита Шмытов

Сегодня в 23:00, в рамках 1/16 финала встретятся два мастодонта: прошлогодний финалист «Челси» и «Манчестер Сити», который выиграл 4 из 5 последних кубков. Но только один из них продолжит борьбу в матчах на вылет.

ТЕКУЩАЯ ФОРМА И ПРОШЛЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

«Манчестер Сити» традиционно мощно начал сезон, благодаря чему клуб уверенно вышел в плей-офф с первого места в групповом этапе Лиги чемпионов, а также команда продолжает преследовать идущего первым «Арсенал» в Премьер-лиге. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

Однако в последних матчах больше не виден тот самый запас прочности, которым обычно славится «Сити». Например, в прошлом матче АПЛ коллектив Пепа Гвардиолы вырвал победу только на 95-й минуте, на которой главный бомбардир команды Эрлинг Холланд реализовал 11-метровый удар.

«Челси» здорово преобразовался при Грэме Поттере, но этого всё ещё мало, чтобы бороться с более подготовленными командами. На выходных «синие» имели шанс притормозить бешеный темп «Арсенала», но «канониры» увезли победу со «Стэмфорд Бриджа» со счётом 1:0. Несмотря на счёт, матч получился однокалиточным, в котором «Челси» создал всего 0,28 голевых моментов, допустив у своих ворот куда больше - 2,38.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Кубок - отличный повод ротировать состав, но так как речь идёт о матче против топ-клуба, то даже Пеп Гвардиола не будет слишком много экспериментировать, ограничившись несколькими изменениями. Наверняка отдых получит бессменный вратарь Эдерсон, которого заменит Штефан Ортега, на счету которого всего два матча за «Сити». Это же касается де Брюйне, Силвы, Холланда и некоторых других, которых, возможно, испанский тренер прибережёт в запасе. В целом, довольно сложно предугадать состав, ведь «Сити» имеет практически два равноценных состава, но мы попробуем. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

У «Челси» нет возможности менять состав от матча к матчу, и это связано не только с более бедной скамейкой запасных, но и с травмами. Уэсли Фоффана, Нголо Канте, Кепа, Рис Джеймс, Бен Чилуэлл и Карни Чуквуэмека продолжают лечиться, из-за чего ещё больше нагрузки получают оставшиеся игроки. Не исключено, что Поттер попробует с первых минут кого-нибудь из молодых игроков, а только в случае надобности, выпустит более проверенных футболистов.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

  • Ни один из последних пяти очных матчей не закончился ничьей. Дважды победу праздновал «Сити», трижды - «Челси».

  • Несмотря на атакующий потенциал соперников, в пяти последних очных матчах команды на двоих забили всего 7 голов.

  • В 2019 году «Челси» и «Манчестер Сити» встречались в финале Кубка лиги. Тогда основное время закончилось со счётом 0:0, а победитель трофея определился только в серии пенальти, в которой «Сити» оказался сильнее (4:3).

  • «Манчестер Сити» проходил стадию 1/16 финала Кубка лиги 9 лет подряд. Последний вылет датирован 2012 годом.

  • Но и «Челси» есть чем ответить. В последний раз «аристократы» вылетали на этой стадии в 2010 году. С тех пор команда неизменно проходит хотя бы в ⅛ финала.

источник: «Советский спорт»
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