10 красных, 130 минут игры и решающий гол перед серией пенальти. Аргентинский футбол - прекрасен

Предматчевые расклады

Матчем для обсуждения послужила встреча «Боки Хуниорса» и «Расинга», первый из которых является самым титулованным клубом Аргентины, а второму всё чаще удаётся вставлять палки в колёса лидерам. Например, в предыдущем регулярном сезоне «Расинг» всего два очка уступил «Боке», а затем проиграл ей же в полуфинале плей-офф.

Именно поэтому данные команды встретились шестого ноября в местном аналоге Суперкубка, который является ничуть не менее значимым трофеем в Аргентине. Арбитром встречи был назначен обладатель яркого имени Факундо Тельо Фигероа. Ранее его можно было охарактеризовать как в меру жесткого, даже по меркам латинского чемпионата арбитра, но последний матч наверняка изменит его репутацию.

Матч

До конца основного времени матч «Бока Хуниорс» - «Расинг» был вполне себе обычным для аргентинского футбола, в котором решалась судьба титула: стычки, разборки, вспыхивание эмоций, три красные карточки - всего этого было предостаточно. И встреча бы плавно перетекла к серии пенальти, если бы не гол на 118-й минуте 19-летнего полузащитника «Расинга» Карлоса Алькараса.

Эмоции автора решающего гола были запредельными, из-за чего он даже снял футболку, зная о положенной в этом случае второй желтой карточке. Далее он откровенно стал тянуть время, просто стоя у кромки поля и наслаждаясь моментом, что не понравилось игрокам «Боки», которые подошли к Карлосу и стали тянуть парня за уши, попутно кидая мяч ему прямо в голову. И это всё на фоне летящих от болельщиков зажигалок, камней и других предметов. Атмосфера стадиона накалилась до предела.

Арбитр, несмотря на давление и опасность, с хладнокровием раздал пять красных карточек (включая игроков вне поля), и лишь на 126-й минуте игра продолжилась в формате 9 на 8. Впрочем, футболом это было назвать трудно. Вымотанные и разозленные проигрывающие игроки стали фолить и нагнетать обстановку дальше, недвусмысленно намекая, что арбитр предвзят в сторону соперника. Факундо Тельо Фигероа не стал останавливаться на достигнутом и удалил еще двоих игроков, а через мгновение и вовсе завершил матч не дожидаясь окончания времени, так как у хозяев поля на поле всего шесть игроков, а футбольный регламент запрещает продолжать матч в таком случае.

Итого: 10 красных карточек (четверым находящимся не на поле), дополнительное время до 130-й минуты и решающий гол на 118-й. Ну и как не любить после этого аргентинский футбол?