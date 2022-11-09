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«ЧМ в Катаре – ошибка», или как Саркози продал ЧМ-2022 шейхам за истребители, ценой $ 14,6 млрд

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер взорвал информационную бомбу, сказав, что ФИФА сделала ошибку, отдав ЧМ-2022 Катару. Но на этом главный футбольный начальник не остановился – он рассказал еще кое-что интересное.
«ЧМ в Катаре – ошибка», или как Саркози продал ЧМ-2022 шейхам за истребители, ценой $ 14,6 млрд
09 ноября 2022 15:38
автор: Юрий Волохов

Блаттеру сейчас 86 лет, в течение семи лет велось расследование американской, а затем и швейцарской прокуратурой по обвинению президента ФИФА и главы УЕФА Мишеля Платини в коррупции. Тюрьмы на старости лет Блаттеру удалось избежать, как и Платини.

Однако великий в прошлом футболист сборной Франции на долгие годы оказался в роли изгоя после этого скандала. А Блаттер уже много лет живет уединенно в своем домике в Швейцарии.

И вот накануне ЧМ-2022 Блаттер решил разоткровенничаться в интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger.

Экс-глава ФИФА рассказал, что отдать чемпионат мира Катару было ошибкой, что после России-2018 турнир должны были провести США. Но в эти планы вмешался президент Франции Николя Саркози.

Он поужинал с наследным принцем Катара, после чего попросил тогдашнего главу УЕФА Мишеля Платини сделать все, чтобы на предстоящем конгрессе ФИФА турнир достался Катару.

По словам Блаттера, Мишеля пригласили в Елисейский дворец, где Саркози сказал Платини: «Подумайте, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира».

За неделю до конгресса 2010 года Платини позвонил Блаттеру и сказал, что их изначальный план вряд ли может осуществиться. Была негласная договоренность: после России-2018 чемпионат в 2022 году должны получить США.

«Зепп, что бы вы сделали, если бы ваш президент попросил вас о чем-то?» – спросил меня Платини. Тогда я сказал ему, что этот вопрос не приходил мне в голову, потому что у нас в Швейцарии нет президента», – говорит Блаттер.

Логично. В общем, Платини и команда Саркози развили бурную деятельность и в итоге ЧМ-2022 отдали Катару.

Зачем Саркози это сделал? Никто не знает, была ли здесь коррупционная составляющая со стороны военно-промышленного комплекса Франции, но вскоре после конгресса ФИФА Катар купил у Франции истребители на сумму $ 14,6 млрд.

Однако это была не единственная просьба Саркози за его услугу: он попросил катарских шейхов вложиться в «Пари Сен-Жермен». И 31 мая 2011 года фонд Qatar Sports Investments купил 70 процентов акций «ПСЖ». Что дальше стало происходить с парижским клубом, наблюдал весь мир.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«ЧМ в Катаре – ошибка», или как Саркози продал ЧМ-2022 шейхам за истребители, ценой $ 14,6 млрд
«ЧМ в Катаре – ошибка», или как Саркози продал ЧМ-2022 шейхам за истребители, ценой $ 14,6 млрд
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер взорвал информационную бомбу, сказав, что ФИФА сделала ошибку, отдав ЧМ-2022 Катару. Но на этом главный футбольный начальник не остановился – он рассказал еще кое-что интересное.
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