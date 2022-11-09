Афера века не состоялась. Как Макаренко пытался привезти в Россию «Сборную Бразилии»?

ЗА 10 ДНЕЙ ДО «ГАЛА-МАТЧА» У РОССИИ ВСЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО ИГРОКОВ

В течение нескольких дней ленты новостей будоражила странная новость – владелец «Телеспорта» Петр Макаренко, насмотревшись на успех ветеранских матчей между «Зенитом» и «Спартаком» и хайп в Медиалиге, где тоже рубятся профики, решил провести собственный товарищеский матч. Но в своих фантазиях пошел дальше, решив громко заявить о себе на всю страну, а для этого нужна самая яркая версия сборной России, которую можно только выудить. Ею, естественно, оказался состав образца 2008 года, выигрывавший под руководством Гуса Хиддинка бронзу чемпионата Европы.

Правда, самого Гуса Ивановича в Россию уже не затащить, поэтому собирать команду было доверено его помощнику тех славных времен Александру Бородюку. Олимпийский чемпион-1988 осенью остался без работы после увольнения из «Торпедо» и согласился обзвонить бывших подопечных.

Правда, уже на этом этапе он столкнулся с трудностями. Мало того, что ответного интереса не последовало, так еще и до значительной доли героев-2008 он не смог дотянуться. По сведениям инсайдера Ивана Карпова, в среду утром ничего не знали об этом проекте как минимум Игорь Акинфеев, Ренат Янбаев, Денис Колодин, Игорь Семшов, Владимир Быстров и Дмитрий Сычев. Согласие на участие на момент написания заметки подтвердили только заскучавшие без дела Динияр Билялетдинов и Владимир Габулов.

И это за 10 дней до предполагаемого гала-матча, запланированного на 19 ноября! А ведь еще есть те, кто физически не сможет участвовать. Например, Дмитрий Торбинский, нынче прекрасно чувствующий себя в солнечном Майами.

ПЛЯЖНЫМ БРАЗИЛЬЦАМ – ПО 5 МЛН, А РОССИЯНАМ ХВАТИТ И СОТКИ

Почему же даже проживающие в России сборники отреагировали на предложение весьма скептически? Вероятно, вопрос в финансовом обосновании, так сказать. Каждому из футболистов за выход на поле в таком громком с точки зрения пиара матче предлагали всего 100 тысяч рублей. И дело тут не столько в том, что сумма недостаточно высока, сколько в разнице отношений. По информации Карпова, соперникам предложили в 50 (!!!) раз больше. Да-да, бразильцам (о них ниже) обещали 1,5 млн евро, что составляет примерно по 5 млн рублей на человека, без учета различного персонала.

Кстати, о бразильцах. Судя по всему, затащить зрителей и рекламодателей на этот матч организаторы планировали не за счет крутых бразильских звезд, а благодаря громкому статусу и желто-синим цветам «пентакампеонов». В реальности, по утверждению Карпова, ни о каких звездах футбола речи не шло изначально: «К двум заслуженным хедлайнерам Роналдиньо и Кафу присовокупляют каких-то ноунеймов с бразильскими паспортами». И на этих пляжников медиаменеджер был готов выделить 90 млн рублей. Для сравнения, матч с ДЕЙСТВУЮЩЕЙ сборной Бельгией (бронзовыми призерами ЧМ-2018, если что) стоит… 18 млн.

ПОДСТАВА ДЛЯ РФС

Все это изначально выглядело, как грандиозная афера федерального уровня, но дело не только в том, что кто-то решил нажиться на доверчивых болельщиках, оставшихся без международных матчей, и рекламодателях. Проблема еще и в том, что такой подход с баснословными суммами за игру ноунеймов под брендом суперсборной может сильно навредить и первой сборной России. Той, что выступает под эгидой РФС.

Союзу и сейчас непросто договариваться о товарищеских матчах для команды Валерия Карпина. Даже нейтральная к нам Босния взяла паузу после демарша нескольких футболистов, и теперь различные экс-руководители среднеазиатских федераций футбола ехидно посмеиваются, говоря о том, что Россия снизошла до игр с Таджикистаном и Узбекистаном. Так теперь будущие спарринг-партнеры смогли бы еще и задирать цены до небес. Раз здесь каким-то непонятным бразильским гастролерам платят такие суммы, то чем они хуже?

НЕ СУДЬБА

К счастью, этой афере не суждено сбыться. В среду вечером тот же Карпов радостно оповестил всех обеспокоенных происходящим, что матч отменен, о чем организаторы сообщили всем приглашенным футболистам. Не сомневаемся в том, что огромную роль в этом сыграли публикации в прессе и соцсетях. Подозреваю, что к делу подключился РФС, который вряд ли давал визу на использование бренда сборной России. Да и футболисты, поняв, что их водят за нос, наверняка пересмотрели бы отношение к происходящему. Так что Макаренко придется спасать тонущее предприятие иначе.

Тем не менее, хороший урок из этой истории извлечь все-таки можно. Интерес к самому формату выступлений ветеранской сборной России в стране существует, особенно в данный момент. И Кубок легенд не реализует его полностью. Так почему бы и правда не попробовать договориться с кем-то из топов о такой игре для яркого шоу в «Лужниках»?

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