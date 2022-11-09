Первый пошел? Бывший игрок юношеской сборной России будет выступать за Армению

Эдуард – полузащитник, сейчас выступает за словацкий клуб «Дубница». 19-летний Багринцев является воспитанником московского ЦСКА. За основную команду армейцев он провел один матч.

Почему Армения? У Эдуарда есть все основания для получения гражданства Армении: его отец по национальности армянин, а мать — наполовину армянка. Учитывая, что все наши сборные и клубные команды на неопределенный срок отстранены от всех международных соревнований, решение Багринцева выглядит вполне логичным.

Есть и еще один фактор в пользу принятия этого решения: Эдуард играл за юношеские сборные России разных возрастов, но вряд ли пока может заинтересовать главного тренера сборной России Валерия Карпина. Трудно сказать, каков сейчас уровень игры Багринцева, но в любом случае, пробиться в сборную Армении ему точно будет легче.

«Я очень рад приехать в Армению, я подал документы для получения армянского паспорта. В ближайшее время я приеду, чтобы получить армянский паспорт. Очень жду вызова в сборную Армении», — цитирует Багринцева Metaratings.

Не так давно была информация, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян хочет получить армянское гражданство. Эта информация пришла из Армении от одного местного журналиста. Но сам Захарян эту информацию не опровергал и не подтверждал. Однако перед товарищеским матчем сборной России со сборной Киргизии Захарян покинул расположение российской команды. Писали, что у футболиста было повреждение.

А теперь процитируем пункт положения устава ФИФА о смене гражданства.

«Если игроку не исполнился 21 год, и он не провел в футболке сборной более 3-х международных матчей (включая товарищеские), футболист может сменить гражданство». Может, поэтому Захарян уехал из сборной накануне товарищеского матча?

Ведь шли разговоры, что Захаряном всерьез интересуется «Челси». В нынешней ситуации тяжело попасть в клуб АПЛ с российским паспортом. А вот с армянским – нет проблем. Только нужно набрать необходимое количество матчей за сборную страны. И если важность Багринцева для сборной Армении оценить трудно, Захарян точно может стать игроком основы армянской команды.