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Билет на матч сборной России в Ташкенте – 100 рублей, билеты на самолет – 18,5 тысяч

На следующей неделе сборная России проведет два товарищеских матча со сборными Таджикистана и Узбекистана на выезде. На сайте РФС появилась информация о ценах на билеты на эти игры.
Билет на матч сборной России в Ташкенте – 100 рублей, билеты на самолет – 18,5 тысяч
10 ноября 2022 15:49
автор: Юрий Волохов
автор фото: РФС

Сайт Российского футбольного союза сообщает, что квота для российских болельщиков на матч в Душанбе составляет 500 человек, игру в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» смогут посетить 1 000 российских болельщиков.

Также на сайте РФС можно ознакомиться с ценами на билеты. Например, на игру в Ташкенте самый дешевый билет стоит стоить 20 000 сумов, в рублевом эквиваленте - 100 рублей. Самые дорогие билеты будут стоить около 60 000 сумов (300 рублей).

Матч в Ташкенте, очевидно, вызывает больший интерес в России, чем игра в Душанбе, по простой причине, что сборная Узбекистана является очень крепкой командой. В Азиатской зоне ФИФА она часто наводит шороху.

Поэтому подробнее остановимся на том, во сколько обойдется российскому болельщику путешествие в Ташкент.

Про цену на билеты мы уже сказали – копейки. А сколько же стоит сейчас добраться до Ташкента и вернуться обратно на самолете?

Авиасейлс выдает такие цены – 18 466 рублей и 18 481 рубль за билеты туда-обратно на прямые рейсы Аэрофлота. Это самые дешевые билеты на 19 ноября (туда) и 21 ноября (обратно).

С дорогой разобрались, где-то нужно провести эти два дня и две ночи. Сайты по бронированию отелей выдают самую бюджетную цену за две ночи в отеле 3* - 6 222 рублей. Отель «Орион», 2 км от центра Ташкента. Все остальные предложения – гораздо дороже. Конечно, хостел будет более бюджетным, отдельная квартира – возможно, тоже.

Но примерный порядок цен мы увидели. Подсчитаем расходы: билет на матч 300 рублей, (возьмем самый дорогой, что уж там!), билеты на самолет - 18,5 тысяч рублей и номер в гостинице - 6 222 рублей.

Итого удовольствие посетить игру сборной России в столице Узбекистана обойдется вам примерно в 25 тысяч рублей. Еще нужно учесть расходы на еду.

Правда, бюджет может уменьшиться, если РФС организует чартер для болельщиков.

Матч Таджикистан — Россия пройдет 17 ноября в Душанбе, игра Узбекистан — Россия состоится 20 ноября в Ташкенте.

источник: «Советский спорт»
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