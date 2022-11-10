Дмитрий Селюк: Все эти хейтеры Дзюбы напоминают шакалов из «Маугли»

Футбольный агент Дмитрий Селюк дает отпор всем недоброжелателям экс-капитана сборной России.

- Странно, что многие завистники, которые сегодня клюют Дзюбу, еще недавно считали за счастье постоять рядом с ним. Все эти хейтеры Дзюбы напоминают шакалов из «Маугли», визжащих: «Акела промахнулся!»

Дзюба один из лучших форвардов и лучших бомбардиров в истории современного российского футбола.

А в последние лет пять просто лучший нападающий с российским паспортом. Конечно, карьера футболиста не может продолжаться десятилетиями. И, вместо того, чтобы красиво, достойно и с уважением отнестись к человеку, который столько сделал для сборной, для российского футбола, мы видим эти отвратительные нападки и насмешки.

И как сейчас все это читают мальчишки, которые начали активно болеть лет в десять, застали ЧМ-2018 и для них Дзюба кумир? Неправильно все это, нельзя так поступать с кумиром миллионов болельщиков. А я уверен, что у Артема их миллионы.

Да, не пошло у него в Турции, но на это есть объективные причины – Артем не готовился к сезону с командой, если не считать короткий отрезок в «Рубине». Но он не игрок «Рубина», специально с ним там никто заниматься не мог. В Турцию Дзюба приехал в ранге звезды, там никто не собирался ждать, когда он наберет форму.

И в этой ситуации, когда человека нужно поддержать, мы видим все эти некрасивые вещи.

Что касается возраста Артема, то он в свои 34 года и даже в своем нынешнем состоянии способен приносить пользу и забивать в любой команде РПЛ. И даже скажу так: Артем забил бы побольше Смолова, и уж точно больше Игнатьева, который забил в «Локомотиве», кажется, один гол. И побольше купленного за 15 млн «Краснодаром» Кордобы, на счету которого два мяча.

У Дзюбы большой авторитет и огромная харизма, гораздо больше, чем у некоторых нынешних и недавно уволенных тренеров команд РПЛ. Они из-за этого просто боятся брать Артема в свою команду. Он лидер по натуре и душа команды.

У меня в донецком «Металлурге» было много иностранцев, и я пригласил Хорди Кройфа, сына великого Йохана Кройфа. Хорди тогда было тоже 35 лет, но я его позвал для создания атмосферы. Он стал дядькой-наставником для молодых легионеров.

Вот и Дзюба может выполнить такую же роль во многих российских командах.