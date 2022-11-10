Кто будет играть против сборной России? Разбор игроков Таджикистана перед товарищеским матчем

17 ноября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Таджикистана. О сопернике команды Валерия Карпина могут знать только заядлые любители азиатского футбола или выходцы из самого Таджикистана, но мы попробуем хотя бы немного разобраться в составе предстоящего соперника.

А что вообще представляет из себя Таджикистан?

Но для начала давайте поверхностно поймем позиции Таджикистана в международном футболе.

Согласно рейтингу ФИФА, Таджикистан занимает 108-е место, опережая Кипр, Эстонию, Казахстан, Азербайджан и некоторые другие более знакомые нам страны. И совсем чуть-чуть ближайший соперник сборной России не достаёт до Косово (107), Индии (106), Новой Зеландии (105), да и сборная Беларуси совсем неподалеку - 97-е место.

Если брать последние результаты, то Таджикистан вполне имел шансы отобраться на ЧМ, но не повезло с группой, ведь очевидным фаворитом была Япония, которая выиграла в 8 матчах из 8 с разницей мячей 46:2.

В конце сентября Таджикистан принимал участие в товарищеском турнире именуемом «Кубок короля Таиланда», в котором он сначала выиграл в полуфинале у Тринидада и Тобаго (2:1), а затем в финале оказался сильнее Малайзии (1:0). В разное время этот трофей выигрывали Словакия, Дания, Швеция, и даже «Ротор» с молодежной сборной Бразилии, а теперь и Таджикистан встал в один ряд с ними.

А что по составу?

Хорватский главный тренер Петар Сергт огласил окончательный состав на матч со сборной России, в котором оказалось аж 15 легионеров, не представляющих чемпионат Таджикистана. Мы выбрали нескольких игроков, к которым стоит присмотреться особенно внимательно.

1. Парвизджон Умарбоев. Самый дорогой игрок Таджикистана, оценивающийся в 700 тысяч евро. Успел поиграть за «Рубин», «Нефтехимик», «Химик» из Дзержинска, а с 2016 года прилично выглядит в Болгарии, где завоевал три трофея.

2. Алишер Джалилов. Выпускник московского «Локомотива», который тоже числился в «Нефтехимике», «Рубине», а также в «Балтике». Сейчас играет в Узбекистане.

3. Шервони Мабатшоев. 21-летний атакующий полузащитник, который пока еще играет на родине, но предложения из-за рубежа совсем скоро наверняка поступят. В текущем сезоне у него 10 голов и 2 голевые передачи в 22 матчах, а за сборную на его счету 10 матчей и 3 гола в 2022 году.

4. Манучехр Джалилов. Одноклубник Шервони Джалилов - лучший бомбардир в истории сборной Таджикистана (20 голов в 46 матчах). Ему 32 года, но он продолжает оставаться одним из лучших. В этом сезоне у него 13 голов и 2 голевые передачи в 22 матчах, в том числе один из мячей пришелся на азиатскую Лигу чемпионов.

5. Алиджони Айни. Летний новичок «Краснодара», который в 18 лет уже потихоньку прорывается в состав «быков». В августе он сыграл даже 31 минуту в российской Первой лиге.

6. Муродали Акназаров. Этому парню всего 17 лет, а его карьера уже отличается от большинства соотечественников. Опорный полузащитник играет за «Антальяспор», где часто выходит в турнире дублирующих и молодежных команд.