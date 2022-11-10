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Питер опять съел наши деньги

Промежду прочим прошло вчера сообщение пресс-службы Санкт-Петербурга, которое заставило поволноваться нашего обозревателя.
Питер опять съел наши деньги
10 ноября 2022 18:21
автор: Кирилл Сазонов

Сначала процитирую официальное сообщение, потом уже начну возмущаться.

«В 2022 году из федерального бюджета бюджету Санкт‑Петербурга будет предоставлен межбюджетный трансферт в целях возмещения расходов бюджета города на организацию мероприятий по проведению дополнительных матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года», - говорится в заявлении пресс-службы города, ссылающегося на постановление правительства Санкт‑Петербурга.

Если Вас интересует сумма, то она равняется 27 миллионам рублей. Наверное, для государства (да и для окраинного города) – сумма невеликая. Но хочется поговорить о вот каком факте. Нам ведь все время рассказывают, что мы так умеем здорово организовывать турниры, что к нам льются толпы иноземных туристов-болельщиков, оставляющих здесь свои деньги. Мол, чуть ли не каждый турнир для нас оставляет положительное наследство – либо в финансовом плюсе, либо в виде введенной в строй инфраструктуры, спортивной и сопутствующей. Ладно, Олимпиада в Сочи, которая стала для нас бездонной бочкой трат, но там и оставшееся «наследие» постоянно есть просит.

Но ведь Евро-2020 в Питере – это ж совсем иная тема? Разве не так? Стадион готов, вся инфраструктура тоже. Строилось даже не к чемпионату мира, а к кубку конфедераций. При этом ничего не протухло, не устарело. Ничего ломать, перепланировать, перекрашивать не надо. Откуда дыра в бюджете? Почему мы аж на семи матчах (у всех было по четыре, а у нас целых семь!) умудрились не то чтобы ничего не заработать, а ещё и в унитаз деньги спустить?

Или вопрос иначе ставить: на какие загородные резиденции (и чьи?) это все ушло?

Если же вы построили такой объект, который постоянно в минусе, то назовите, кто в этом виноват и где по дороге (при проектировании, планировании, строительстве и т.д.) что-то пропало/зависло/растворилось. К «Газпром Арене» и так много вопросов – достаточно вспомнить, как на матчи «Зенита» выкупались билеты питерскими предприятиями. Но есть вопросы не чисто финансового свойства: зачем надо было все это брать под свое крыло, если в ковидный год не были уверены в успехе, не просчитали его, ошибочно спрогнозировали или просто повесили нам всем лапши на уши? Кому мы пускали пыль в глаза, если не то чтобы не заработали на этом, а ещё и из кармана налогоплательщиков закрываем теперь эти многомиллионные дыры?

Ждем ответов.

источник: «Советский спорт»
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