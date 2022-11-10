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Вторая лига вернется к истокам

Как только Наиль Измайлов принял пост главы ФНЛ в начале октября, одним из первых вопросов, с которым он обещал по-серьезному разобраться - переход на формат «весна-осень» для Второй лиги.
Вторая лига вернется к истокам
10 ноября 2022 22:36
автор: Анастасия Лукачи
автор фото: ФНЛ

Тогда новый босс «лучшей лиги мира» заявил прямо:

- Второй дивизион в данный момент является дотационным, не привлекает спонсоров. Мы будем работать над изменением формата. - И добавил: - Нельзя все делать сразу, без учета мнения клубов, учета их региональных особенностей.

И вот сегодня стало известно, что в декабре на исполкоме с высокой долей вероятности будет рассмотрено спортивное, финансовое и инфраструктурное обоснование по обратному переходу второго дивизиона на формат «весна-осень». А значит, руководство лиги времени зря не теряло, работа кипела и похоже, что доводы предоставят неоспоримые. При таком раскладе уже в 2024 году клубы третьего по силе дивизиона чемпионата России, смогут, наконец, вздохнуть свободно. По крайней мере, по части новой климатической и инфраструктурной реальности.

Возможную перезагрузку формата российских турниров в последний год стали обсуждать особенно активно. Сначала свою лепту в необходимость изменений внес ковид, потом - отстранение от еврокубков. И если премьер-лига пока еще способна жить по-старому, то вот в первой и второй лигах все не слишком оптимистично. За десять лет, что низшие дивизионы живут по системе «осень - весна», было потеряно порядка 20 профессиональных клубов, в основном из дальних уголков страны.

Пару лет назад на эту тему уже высказывался Андрей Аршавин, который также призывал к скорейшему изменению формата. По мнению заслуженного футболиста, главный удар внедренной в 2012 году системы «осень-весна», пришелся именно на Вторую лигу, который год балансирующую на грани жизни и смерти. Да и элитному дивизиону, по словам заместителя генерального директора по спортивному развитию «Зенита», стоило бы задуматься о возращении к истокам. В 2012 году новый формат позволил клубам премьер-лиги синхронизировать внутренний календарь с еврокубками и европейскими трансферными окнами. Теперь же это стало не особо актуально.

В любом случае, счастливчикам из РПЛ с хорошей инфраструктурой, хотя стадионов с крышей при нашем климате у нас по-прежнему практически нет, можно с обратным переходом и не торопиться. А вот трудягам из Второй лиги, которой на старте системы «осень - весна» были обещаны новые стадионы и всяческое содействие в развитии, надеяться уже особо не на что. Стоит ли уточнять, что за эти годы в плане строительства манежей и развития регионального футбола было сделано почти ничего? Так что если в декабре все-таки примут окончательное решение по возращению второго дивизиона в формат «весна - осень», это даст шанс на новый виток развития в этой лиге. По крайней мере, клубам, которые финансируются регионами, точно станет полегче. И кроме того, появится призрачная надежда на возвращение из подземного царства Аида тех команд, которым климатически реально играть только летом.

Правильно заметил в марте 2013 года нынешний главный тренер «Ахмата», а на тот момент наставник белгородского «Салюта» Сергей Ташуев:

- Переход к системе «осень - весна» – это дебилизм полный.

За эти годы специалист от своих убеждений не отказался и недавно снова выступил, как и многие другие тренеры, с призывом вернуть старый формат:

- У нас лето простаивает. Июнь – это самый смотрибельный месяц в сезоне, когда травка подросла, но у нас нет футбола. Мягко выражаясь… Это не логично, нам нужно играть летом. У нас зимняя страна, поэтому играть нужно в теплое время года, - заявил Ташуев.

Очевидно, что если опыт переформатирования на примере Второй лиги окажется положительным, постепенно, к старой системе «весна - осень» перейдут и остальные дивизионы. Ведь не зря старожилы так любят вспоминать, что именно при этом формате в российском футболе дважды брали Кубок УЕФА (ЦСКА в 2005 году и «Зенит» в 2008-м).

источник: «Советский спорт»
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