Варианты для Дзюбы: «Торпедо», «Рубин», на Кипр к Кокорину, в «Венецию» к Черышеву 

«ТОРПЕДО» И ТАЛАЛАЕВ

В «Торпедо» чаще всего «сватали» Дзюбу журналисты. Думаю, это не лучший вариант. Попробую объяснить.

Стиль игры «Торпедо» не очень подходит Артему. Уровень игроков не позволяет Андрею Талалаеву играть первым номером. Борьба за каждый сантиметр и быстрые контратаки - так играет «Торпедо». Контратаки – не самый сильный козырь Дзюбы. Он никогда не был сверхбыстрым, а в 34 года уже точно не станет.

Конек Артема – борьба в штрафной: потолкаться с защитниками, забить самому или скинуть под удар партнеру. Но для этого его команда должна много атаковать. Это явно не про «Торпедо».

Еще один минус: Талалаев очень хороший тренер, он явно подтянет игру команды, но очевидно, торпедовцам трудно будет спастись от вылета. Сейчас команда плотно осела на последнем месте с 6-ю очками. «Химки» оторвались на целых 6 очков.

Даже если «Торпедо» укрепится зимой, отрыв слишком большой. Вылетать с «Торпедо» из РПЛ – не очень хорошая строка в отличной футбольной биографии Дзюбы.

Завтра «Торпедо» сыграет в «Лужниках» с «Зенитом». После поражения питерцев дома от «Ахмата» и скандала с Чистяковым, «Зенит» будет рвать и метать. Большой шанс, что «Торпедо» так и уйдет на каникулы, имея всего 6 очков.

И последний аргумент. Дзюба харизматичный парень, он сильно влияет на атмосферу в команде. Талалаев довольно жесткий тренер, не терпит вольностей. Может найти коса на камень.

«РУБИН» И СЛУЦКИЙ

Плюсы этого варианта очевидны: Леонид Слуцкий уважает и ценит Дзюбу как футболиста, шутки и харизма Артема Леонида Викторовича не пугают. Отношения у них отличные. Недаром именно Слуцкий протянул руку помощи Дзюбе летом, пригласив его тренироваться с «Рубином».

Но у этого варианта есть минус. Не из-за того, что звездный статус форварда не позволяет ему опуститься в первую лигу, «Рубин» может не вернуться в РПЛ.

Сейчас команда из Казани подтянулась, занимает 4-е место, но прямую путевку «Рубин» может не завоевать, а через стыки пробиться на верх будет сложно.

Правда, календарь двух последних туров перед перерывом благоприятен для «Рубина»: оба матча дома - против конкурента «Енисея» и второй команды из Татарстана «Нефтехимика».

Но эти матчи еще надо выиграть.

«АРИС» И КОКОРИН

Кипр – остров мечты для игры в футбол и для жизни. Очевидно, что Артем и Александр найдут общий язык и будут хорошо проводить свободное время вместе.

Но зачем Дзюба «Арису»? Клуб уже платит почти миллион Кокорину, остальную часть зарплаты нападающий получает в «Фиорентине».

Тратить еще примерно такую же сумму на оплату второго звездного нападающего скромный клуб вряд ли планирует. Да и Кокорин вроде бы оживает - стал постоянно забивать. Вряд ли «Арис» сделает предложение Дзюбе.

«ВЕНЕЦИЯ» И ЧЕРЫШЕВ

Вариант с Серией В тоже назывался. Не уверен, что он в принципе реален, но это явно получше, чем Кипр. Серия В – довольно сложный турнир, за ним следят в Италии пристально. И уж точно престижней, чем чемпионат Кипра.

Опять же там уже здорово играет Денис Черышев, есть, с кем отыграться на поле и пообщаться вне поля. К тому же на днях команду возглавил экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли. Он прекрасно знает Дзюбу, его возможности.

Нам не ведомы планы руководителей «Венеции», но этот вариант для Артема представляется самым оптимальным.

В Серии В сыграно 12 туров и «Венеция» идет на предпоследнем, 19-м, месте. Вылет в Серию С – реальность. Дзюба может спасти команду от вылета.