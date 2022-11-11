Кто расстраивает Карло Анчелотти?  

Не прошло и двух месяцев с его последней выходки на матче 5-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой», где бразильский нападающий в течение всей игры провоцировал игроков команды соперника, а потом и вовсе вступил в словесную перепалку с их главным тренером, как Винисиусу вновь захотелось выяснить с кем-нибудь отношения.

Вчера «сливочные» в заключительной встрече перед паузой на чемпионат мира, в рамках 14-го тура Ла Лиги, принимали у себя «Кадис». Матч закончился со счетом 2:1 - королевский клуб играл грубо и с трудом одолел соперника с 19-й строчки турнирной таблицы. Если бы не Тони Кроос, занесший мяч на 70-й минуте, игра вполне могла закончится и ничьей. Тем не менее для «Реала» пока ничего принципиально не меняется - борьба за чемпионство продолжается, и отставание от «Барселоны», лидирующей на данный момент в примере, составляет всего два очка.

А вот для Винисиуса после этого матча кое-что изменится. По крайней мере, в его взаимоотношениях с Карло Анчелотти, который стал уставать от несдержанности бразильца. Еще в сентябре заслуженный коуч успокаивал Жуниора после его стычки с главным тренером «Мальорки», но вчера Анчелотти был вынужден признать, что один из его главных талантов регулярно провоцирует соперника и создает повод для скандалов.

- Винисиусу нужно работать над собой, но провокация – это не честная игра. Ты выходишь на поле играть в футбол, а не провоцировать, - сказал вчера после матча наставник «Реала».

По ходу матча Винисиус вступил в прения с защитником «Кадиса», который по его мнению грубо сыграл против нападающего мадридского клуба Родриго. А затем и вовсе решил сообщить игрокам команды соперника, что их клубу место во втором дивизионе. В результате, в перерыве встречи все переросло в настоящую перепалку: футболисты «Кадиса» недружелюбно поинтересовались у бразильца, не возомнил ли он себя Пеле. Вся эта несдержанность Винисиуса любопытна еще и тем, что звезда «Реала» содержит целый штат специалистов по связям с прессой, которые помогают игроку выстраивать отношения со СМИ. Главная их задача - помогать Жуниору контролировать свои эмоции, никогда не отвечать на критику и нападки испанской прессы. Похоже, менеджеры со своими функциями справляются не очень, либо Винисиусу пора приглашать на работу еще и психолога.

Напомним, что Винисиус Жуниор перешел в «Реал» в 2018 году. Этот трансфер обошелся «сливочным» в 61 миллион евро. Мадридский клуб заявил свои права на игрока, когда тому только исполнилось 16 лет. Свой интерес к футболисту проявляли также «Барселона», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» - клубы были в восторге от скоростей Винисиуса и его дриблинга. Но предложение «Реала» оказалось самым заманчивым. За четыре прошедших года Винисиус показал впечатляющий прогресс: в составе команды он провел 182 матча, забил 43 мяча и сделал 47 результативных передач. В этом сезоне на его счету уже 10 мячей и 5 ассистов. Неудивительно, что всего за год стоимость Жуниора выросла с 40 млн до 100 млн евро.

Контракт бразильца с мадридским «Реалом» подписан до 30 июня 2024 года и клуб уже демонстрировал желание продлить его до 2028. Винисиус не против остаться в стане «сливочных», но на своих условиях: Жуниор хочет стать самым высокооплачиваемым игроком команды. На данный момент таковым является Эден Азар - бельгиец получает 15 миллионов евро за сезон. Посмотрим, согласится ли «Реал» еще больше вложиться в свою главную звезду на фоне его регулярных срывов на поле. Или королевский клуб предпочтет отпустить Винисиуса в «ПСЖ», где уже активно интересуются игроком.