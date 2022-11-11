Гуляй, Антоха! Как матерый «уголовник» Промес пролетел мимо ЧМ в Катаре

КАК ОДИН ГЛУПЫЙ ПОСТУПОК ЛОМАЕТ ЖИЗНЬ

Промес сейчас переживает один из своих лучших периодов в карьере, если не лучший. Игра у Квинси идет, все получается, голы забиваются на любой вкус. Но это не убедило главного тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала – он проигнорировал «Антоху», как ласково называют Промеса болельщики «Спартака».

Следил ли ван Гал за российским чемпионатом, не ясно. Но у него есть штаб, уверен, кто-то из помощников отслеживает всех потенциальных кандидатов. Про нынешнюю игру Промеса в штабе сборной наверняка были в курсе.

Но ван Гал ни разу не вызвал в сборную форварда «Спартака» за весь отборочный цикл. Он мотивировал это тем, что проблемы (уголовное дело) не позволят Квинси полностью сосредоточиться на футболе.

Поэтому путевку в Катар завоевывали другие форварды. Уверен, что ван Галу все-таки донесли информацию о нынешней форме Промеса, но тот решил быть принципиальным до конца – кто торил дорогу на ЧМ-2022, тот туда и поедет.

И понять тренера можно - ради Квинси пришлось бы кого-то «заслуженного» оцеплять, а это не способствует атмосфере в команде. Вот так один идиотский поступок – тычок ножом в ногу двоюродному брату на вечеринке в баре – ломает карьеру. И как это не вяжется с добрейшим лицом Антохи.

А МОГ БЫ ИГРАТЬ В ОСНОВЕ

30-летний Промес сыграл за сборную 50 матчей, забил 7 голов. Но он всегда был игроком ротации. На него не сильно рассчитывали.

Квинси дебютировал в сборной в 2014 году, но затем наступил черный период для голландского футбола – сборная не отобралась на Евро-2016 и на ЧМ-2018. На Евро-2020 команда сыграла, но вылетела в 1/8 финала, проиграв Чехам – 0:2. Промес был в составе и даже вышел на замену в двух матчах, в том числе, той игре с Чехией. Больше за сборную Квинси не сыграл.

Очевидно, что ЧМ-2022 - последний шанс футболиста сыграть на главном турнире четырехлетия. Но не сыграет.

А ведь сейчас Квинси мог стать игроком основы. Лидер нападения Мемфис Депай практически не играет в «Барселоне». Опытный Люк де Йонг выполняет роль столба, Квинси он не конкурент, да и не играет Люк давно весь матч – либо выходит на замену, либо его меняют.

Твердым нападающим основы сейчас выглядит лишь молодой форвард «Аякса» Стивен Бергвейн. Вполне вероятно, что ван Гал выставлял бы пару быстрых технарей с первых минут.

Есть еще в заявке: Винсент Янссен («Антверпен»), (ПСВ), Ноа Ланг («Брюгге») и Ваут Вегорст («Бешикташ»). Не думаю, что они конкуренты нынешнему Квинси.

Но теперь остается только разводить руками…