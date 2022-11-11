Сергей Рыжиков: У Хиддинка в штабе почему-то не было тренера для вратарей

Нагоняй от президента

Моей первой командой в премьер-лиге стал «Сатурн», я сыграл за него три матча – и третий закончился драмой. Сезон 2004 года подходил к завершению, заканчивался и мой контракт с клубом. Подвел черту моим перспективам в «Сатурне» матч второго круга с «Зенитом», от которого я пропустил нелепый гол. В начале второго тайма Игорь Денисов навешивал с правого фланга в штрафную, но мяч срезался и залетел мне за спину в дальний угол. Счет стал 0:2, потом мы пропустили еще, в итоге закончили 1:3. Притом, что больше тайма отыграли в большинстве.

После матча в раздевалке состоялся нелицеприятный разговор, президент «Сатурна» сказал мне:

- Такой удар даже моя бабушка бы взяла.

В шутку ли? Сейчас это вспоминать весело, но тогда шуткой не казалось. Ответить мне было нечего. Я молчал, опустив голову.

Подход Муслина и молодой Иванович

Работа в «Локомотиве» со Славолюбом Муслином запомнилась интересным подходом к физическим нагрузкам. Я тогда впервые увидел, чтобы беговая работа была настолько продумана и индивидуализирована. Бегали не как обычно, с одинаковой для всех нагрузкой, а с делением на пульсовые зоны. Было шесть групп, каждая получала нагрузку с учетом своего пульса и готовности - требовалось пробегать дистанцию за определенное время. Ваня Старков вообще бегал один, по своему графику.

Потом все сдавали тесты, включая вратарей. Вратари бежали 160 метров, дважды по 80 — моделировался рывок через все поле. Но все это было только на первом сборе. Для меня такой подход оказался в новинку - столь профессиональной работы над физической подготовкой я до этого не видел. В то межсезонье в «Локомотив» пришел молодой Бранислав Иванович. Он уже тогда выделялся очень высоким уровнем игры. С отличными тактической выучкой, умением вести верховую борьбу и действовать один в один. Обыграть Ивановича было очень сложно. Уже тогда можно было представить, что его ждет большая карьера. Какая в итоге у него и получилась.

Приглашение от «Спартака»

Летом 2010 года я мог перейти из «Рубина» в «Спартак». Даже не просто мог, а собирался это сделать! Вторая половина лета 2010-го получилась напряженной и богатой на события. Предложение «Спартака» выглядело очень интересным, увлекательным и перспективным по многим причинам. Поэтому я собирался уже покинуть «Рубин», хоть мы тогда и были действующими чемпионами России, и вообще все победы в качестве основного игрока я одержал в «Рубине».

На тот момент «Рубин» был выше по достижениям, но «Спартак» все равно манил! Во-первых, Москва. Мне казалось, что возможностей в ней намного больше, чем в Казани. Для учебы и занятий детей, для их перспектив в дальнейшем Москва тоже выглядела привлекательней. И, конечно, клуб! Великая история, огромная аудитория болельщиков, их требования и ожидания! За «Спартак» болеют во всех городах, его матчи вызывают интерес везде, независимо от занимаемого места, пусть даже болеют против красно-белых, но трибуны всегда заполняются. Играть за такую команду интересно и престижно. Поэтому приобщиться ко всему этому очень хотелось.

Странности при Хиддинке

При Гусе Хиддинке в сборной России я видел единственный минус - отсутствие тренера вратарей. Не было его и пока меня вызывали при Дике Адвокате. Это удивляло, но я о причинах не спрашивал. Даже с вратарями это не обсуждали. Ребята мне просто сказали: занимаемся сами. Пошутили по этому поводу - и все. Конечно, отсутствие тренера вратарей - очень плохо. Команда по 30–40 минут занимается каким-нибудь упражнением, что-то отрабатывает, а мы готовимся самостоятельно. Слава Малафеев показывал упражнения, Игорь Акинфеев подсказывал, у нас был набор упражнений для разминки — так и работали.

Никто нас не контролировал, никто особо за нами не смотрел. Конечно, мы это обсуждали с Виталием Кафановым. Он отсутствие тренера вратарей в сборной тоже воспринял с недоумением. Не понимал, как такое может быть, и у него не было ответа на этот вопрос. Виталич призывал меня не забывать, что есть еще и «Рубин», куда я должен вернуться в хорошей форме. Тем более игровой практики у меня в сборной не было.

Я также внимательно следил за питанием, ходил в тренажерный зал. На тренировках мы и без тренера нормально разминались, в хорошем состоянии подводили себя к работе с полевыми игроками. Может, ничего не развивали, но форму поддерживали. А будь у нас тренер — мы могли бы подготовиться к матчам намного лучше, это однозначно! Сергей Иванович Овчинников тренером вратарей сборной стал перед чемпионатом Европы 2012 года - и потом работал при Фабио Капелло. При нем я стал вызываться регулярно.