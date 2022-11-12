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Дмитрий Селюк: «Зенит» выиграет у «Торпедо» с форой минус 2, «Спартак» обыграет «Локомотив» 

В субботу, 12 ноября, четырьмя матчами продолжится 17-й тур РПЛ. Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на эти игры.
Дмитрий Селюк: «Зенит» выиграет у «Торпедо» с форой минус 2, «Спартак» обыграет «Локомотив» 
12 ноября 2022 08:01
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Урал» - «Факел». Сегодня. Начало в 12.00

Как я уже говорил не раз, Гончаренко – этот тот тренер, который был нужен «Уралу». Для него именно такая команда, как «Урал», такой крепкий середняк – это то, что надо.

Они нашли друг друга, и теперь «Урал» точно не будет внизу турнирной таблицы. «Урал» выиграет у «Факела».

«Крылья Советов» - «Ростов». Сегодня. Начало в 14.00

Будет интересный матч, и бы поставил, что будет пенальти. И еще можно ставить тотал больше 2-х. Но все же, я - за пенальти.

«Торпедо» - «Зенит». Сегодня. Начало в 16.30

К сожалению, для Талалаева и «Торпедо», «Зенит» будет злой после поражения от «Ахмата». С игроками провели работу. Я бы здесь поставил на победу «Зенита» с коэффициентом минус 2.

«Локомотив» - «Спартак». Начало в 19.30

Здесь будет победа «Спартака». Думаю, коэффициент на победу красно-белых будет хороший.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Селюк: «Зенит» выиграет у «Торпедо» с форой минус 2, «Спартак» обыграет «Локомотив» 
Дмитрий Селюк: «Зенит» выиграет у «Торпедо» с форой минус 2, «Спартак» обыграет «Локомотив» 
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