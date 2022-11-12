Дзюба 2.0 - в ринге или на коньках?

Первым скреативил боец ММА, который пережил очередную реинкарнацию и теперь в миру известен под псевдонимом Феникс (его прошлый рабочий позывной - Пьяный Мастер - по ощущениям спортсмена остался в прошлом). Речь, конечно, идет о 41-летнем Александре Емельяненко, который решил вызвать на бой 34-летнего нападающего. А в качестве мотивации для этого поединка назвал желание поквитаться через Артема Дзюбу со всеми футболистами, которые не оправдали надежд своих болельщиков. Емельяненко пообещал бывшему игроку «Зенита» хороший апперкот и заверил, что шансов в этом противостоянии у фаната Дэдпула нет. «Все равно что я вышел бы против него и начал играть в футбол, пытался бы его обвести, мячик набивать», - подытожил свои мысли боец.

Правда, уже спустя сутки Емельяненко-младший решил от своих слов отказаться. Как объяснил сам боец, ему не понравились комментарии личного тренера Дзюбы, который обвинил Феникса в желании пропиариться за счет имени знаменитого футболиста. «Тут предположили, что Емельяненко хочет хайпануть на фамилии Дзюбы», хотя, судя по запросам «Яндекса» и «Гугла», хайповать нужно Дзюбе», — написал боец в своем аккаунте. Как бы там ни было, но букмекеры сразу подсуетились и оценили шансы обоих спортсменов (по их мнению, у футболиста они гораздо ниже) правда, чисто гипотетически - по правилам принимать пари на неспортивные события им нельзя, а именно к таким мероприятиям и отнесли бы показательный бой Дзюба – Емельяненко, если бы он состоялся. Но, как говорится, еще не вечер. Вдруг, Артему станет совсем скучно, а Александру только дай повод, ведь по его словам такой бой - прежде всего «пропаганда спорта, здорового образа жизни и популяризация единоборств». Да и вывеска такая привлекательная бы получилась. Название «Бузова - Загитова» на ее фоне точно проигрывает.

После тяжелой артиллерии ММА на рынок труда вышел с предложением продюсер ледовых шоу и заслуженный фигурист в прошлом Илья Авербух, который решил пригласить Артема Дзюбу для участия в проекте «Ледниковый период». И габариты нападающего (1,97 см) тут совсем не помеха, что доказал своим участием в шоу другой известный в прошлом футболист, а ныне ресторатор и диджей из Майями Руслан Нигматулин. Правда ростом бывший голкипер ЦСКА и «Локомотива» чуть поменьше - 1, 87 см. И тем не менее на коньках он держался уверенно. Как и Дмитрий Сычев, которого также приглашали в «Ледниковый период». «Участие Артема, конечно, было бы уже не премьерой - он стал бы третьим футболистом нашего проекта. Но он действительно смотрелся бы очень хорошо. Артем Дзюба - яркий персонаж, оригинальный и независимый», - сказал Илья Авербух. И мы с ним согласны. Дзюба на льду, а если еще и в костюме Дэдпула - это было бы по-настоящему завораживающе.

В общем, с нетерпением будем ждать дальнейшего развития событий и новых оригинальных предложений для нашего заслуженного бомбардира. Уйти в его случае обратно в футбол, какой бы клуб не обрадовал бы Артем своим присутствием, пусть даже и «Венецию» - было бы для Дзюбы слишком банально. Как недавно точно заметил бывший футболист «Торпедо», а ныне тренер «Читы» Сергей Кормильцев «хватит ему уже в футбол играть. Уверен, он найдет себя в любой другой ипостаси. Чего ему с такими деньгами бегать и ездить по городам и весям…Ему самому, думаю, не особо хочется, надо уходить красиво». Так что ждем красоты!