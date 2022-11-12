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«Зенит» в гостях у «Торпело». Аналитика и байки

Перед началом увлекательного поединка читаем и аналитику, и просто весёлые истории из телеграм-каналов.
«Зенит» в гостях у «Торпело». Аналитика и байки
12 ноября 2022 16:55

Очень мощный и продвинутый канал «СБГ аналитика» выкатил под дебют матча интересный анализ.

​​Стартовые составы

Родригао продолжает восстанавливаться после повреждения, поэтому главной интригой перед матчем был выбор второго защитника в пару к Ловрену. Сегодня выйдет Алип.

В данных первой половины сезона сложно найти атакующую метрику, по которой «Торпедо» не замыкало бы список всех команд, поэтому тренерский штаб решил не перестраховываться с передвижением Сантоса в центр и выходом на фланг Кругового. Напомним, такой вариант держат в уме — Семак говорил о нем после матча в Краснодаре. Сегодня Сантос на фланге, а не в центре, это про атаку.

Замена Клаудиньо на Мостового важна. Маячок того, как тренерский штаб планирует вскрывать оборону соперника. Клаудиньо сильнее на мяче — Мостовой лучше действует на рывках. Противостоять ему будет хорошо знакомый болельщикам Игорь Смольников. Возможна отдельная задумка под давление на Игоря, подобная той, что была недавно по Набиуллину.

У «Торпедо» есть явные кадровые и игровые проблемы. В таких мачтах важно исключить недооценку. Талалаев знает, как отнимать очки у «Зенита».

Что предложит «Зенит»?

​​В первой половине сезона «Зенит» терял очки 6 раз. Выездные матчи в Химках и Грозном условно вынесем за скобки (начало сезона, удаление Одоевского). Самое интересное дальше. Понемногу начинает вырисовываться картинка успешного противостояния футболу Семака.

Своеобразной поворотной точкой стала, внезапно, игра против «Урала». Гончаренко акцентированно и активно прессинговал «Зенит» — по 7 попыток в каждом тайме, заставлял терять мяч на своей половине поля, задействовал фолы — 9 за первый тайм. В итоге до забитого мяча (в начале второго тайма) «Зенит» не создал моментов и на 0,2xG.

Уже через 2 недели после этого началась целая серия матчей, в которых соперники использовали схожий подход и добивались результата. «Крылья» в кубке запрессинговали «Зенит», «Динамо» пробило планку максимального количества нарушений (этого не хватило для очков, но матч получился непростым), а «Спартак» вынудил потерять мяч на своей половине поля 30 раз (при 12 в среднем за игру).

Конечно, «Ахмат» и «Краснодар» пользовались теми же способами. 2д визуализация inStat прессинга из начала тайма в Краснодаре в приложенном видео (67% высоких попыток давления оказались успешными).

У этих методов есть обратная сторона — физически очень сложно весь матч поддерживать высокую интенсивность. Имея всех лучших в обойме тренерский штаб справляется с давлением. Но уже 14-го числа Ловрен уедет в расположение сборной. Потребуется подстраиваться.

Предстоящий матч со «Спартаком» обещает быть интересным на тактические детали. Не стоит сбрасывать со счетов и «Факел».

Из истории вопроса. Байка от Микулика

Легендарный Сергей Микулик в канале «Пока при памяти» живописует. История от Виктора Михайловича Шустикова. Конец сезона, мы («Торпело») принимаем «Зенит», который стоит на вылет. А нам в лучшем случае светит пятое-шестое.

Они приглашают нас пивка попить и предлагают сдать игру за какие-то небольшие деньги - других у нас нет. Мы говорим, что сейчас Банников подойдёт - без вратаря такие вещи не обсуждаются.

И вот он приходит, слушает и говорит: да вы что, ведь шестое место даёт мастеров спорта - а у нас ребята молодые без званий - как мы им потом в глаза смотреть будем?!

В общем, зенитчики ушли ни с чем, а мы говорим Витьке: вот как ты, оказывается, за молодых-то переживаешь!

А он расстёгивает молнию на сумке и показывает деньги: да при чем здесь эти молодые - просто «Торпедо» Кутаиси - они же наши одноклубники!

«Торпедо», кстати, еле-еле тот матч у Зенита выиграло. В самой концовке премиальные от одноклубников себе и партнёрам добыл Михаил Данилович Гершкович, напоминает Микулик.

источник: «Советский спорт»
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«Зенит» в гостях у «Торпело». Аналитика и байки
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