Джокер Клаудиньо. «Зенит» в матче с «Торпедо» вернулся на победные рельсы

ЧИСТЯКОВ ВСЕ ЖЕ В ЗАЯВКЕ

Матч в «Лужниках» не был особенно интригующим. Все-таки когда худшая команда лиги принимает худшую, сюрпризов никто не ждет. Тем более, что в Москву чемпион приехал по-настоящему злым после поражения в предыдущем туре от «Ахмата». Все помнят, какой скандал поднялся, а совершивший эпичную ошибку Дмитрий Чистяков на время даже был формально отлучен от тренировок (говорят, по факту ни одного занятия он не пропустил). На сей раз в основе его заменил Нуралы Алип. А как было бы здорово, если бы Сергей Семак поддержал подопечного и дал ему второй шанс, правда?

Помимо защитника не появился в основе и Клаудиньо, вместо которого на левом краю атаки вышел Андрей Мостовой. Бразилец почувствовал мышечный дискомфорт и остался в запасе, зато ударно вышел на последние полчаса, предрешив исход встречи.

У «Зенита» стабильный и понятный состав на протяжении всего сезона, а вот Андрею Талалаеву приходится продолжать поиски и эксперименты. Так, в воротах появился пропустивший три тура воспитанник сине-бело-голубых Егор Бабурин, а выносливый и сильный в игре с мячом номинальный крайний защитник Игорь Смольников поднялся значительно выше. Оно и понятно. Он хорош в прессинге (главное изменение в игре «Торпедо» с приходом Талалаева) и опасен на финальной трети поля, а с голами у автозаводцев дела обстоят неважно. Впрочем, план не сработал, и на второй тайм Смольников вышел на привычной позиции.

ТАК ЛИ УЖ «ЗЕНИТ» МОТИВИРОВАН?

Вопреки ожиданиям, питерцы не бросились исправляться за неудачу недельной давности. Они, конечно, принципиально больше контролировали мяч, но с трудом преодолевали первый оборонительный эшелон соперника и, соответственно, не так часто доставляли мяч в штрафную. Им не удавалось добиться преимущества даже на флангах, откуда команда обычно часто оказывает давление на соперника.

Гостям отчетливо не хватало движения, а вот торпедовцы таких проблем не испытывали. Действовали очень плотно по оппонентам и начинали вступать в борьбу в момент получения мяча, так что в этом темпе гости чувствовали себя некомфортно, а заставить себя переключить скорости не могли.

Как часто это случается в этом сезона, очень мало в игре было Ивана Сергеева. Между тремя центральными защитниками ему было тяжело заполучить мяч. Приходилось отходить назад, но там зенитовцев было достаточно, и они редко его задействовали. В результате форвард, по сути, бегал вхолостую. Лишь под занавес тайма торпедовцы полезли вперед, потеряли мяч и позволили Венделу убежать с Сергеевым в контратаку, но форвард запорол выход один на один ударом в Бабурина.

КЛАУДИНЬО ВЫШЕЛ И ВСЕ РЕШИЛ

Казалось логичным ждать в перерыве замену от Сергея Семака, а последовала она от Талалаева. Причем, сразу тройная. Выход Максима Турищева, Мухаммада Султонова и Игоря Лебеденко преследовал цель усилить игру в атаке, которая отсутствовала напрочь. Семак ответил только 17 минут спустя появлением Клаудиньо и Матео Кассьерры. Бразилец появился вместо очень активно начавшего второй тайм Мостового.

Ход Семака стал определяющим и сработал всего через несколько минут. Кассьерра увел оппонента за собой в сторону, а Малком рванул в центр, обыгрался в стенку с Клаудиньо, получил тонкую ответную передачу и из окружения защитников перехитрил Бабурина. А Талалаев решился на обратную замену Султонова, вместо которого появился Марио Чурич.

Торпедовцам ничего не оставалось, как пойти вперед большими силами, но слишком уж низкий у игроков уровень исполнительного мастерства. Глядя за большинством попыток черно-белых соорудить какую-нибудь комбинацию, сложно отделаться от мысли, что большинство игроков просто не соответствуют уровню премьер-лиги. Они регулярно ошибаются в передачах даже в элементарных ситуациях. Как следствие, игра раскрылась, и питерцы получили возможность творить на свободном пространстве. Воспользовался ею Клаудиньо, которого на удар вывел вышедший на замену Густаво Мантуан.

«Зенит» как будто не включился даже на половину своих возможностей, но в заключительном матче РПЛ 2022 года победил абсолютно заслуженно и с большим запасом. Ну, а «Торпедо» зимой требуется укрепить по меньшей мере пять-шесть позиций. Иначе не спастись.

РПЛ. 17-й тур

«Торпедо» - «Зенит» - 0:2 (0:0)

Голы: Малком, 70 – 0:1. Клаудиньо, 81 – 0:2.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов (Лебеденко, 46), Нетфуллин, ле Таллек, Прошкин, Роганович, Енин, Рязанцев (Рейхмен, 76), Смольников, Эркинов (Турищев, 46), Караев (Султонов, 46; Шапич, 73).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Алип, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев (З. Бакаев, 88), Вендел (Ерохин, 88), Малком (Мантуан, 79), Мостовой (Клаудиньо, 63), Сергеев (Кассьерра, 63).

Предупреждения: Самсонов, 43. Ле Таллек, 77.

Судья: Карасев (Москва).