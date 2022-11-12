Встанет ли Федотов на место Березуцкого? Почему ЦСКА нельзя проигрывать дерби «Динамо»

После 16-ти туров земляков разделяют три очка: у ЦСКА - 29, у «Динамо» - 26, что только добавляет важности и без того принципиальному столичному дерби. Обеим командам нужна победа, чтобы не отпустить далеко идущие на втором и третьем местах «Спартак» (33) и «Ростов» (32).

Соперники встречались чуть больше месяца назад – 8 октября на «ВЭБ Арене» была зафиксирована ничья – 1:1. Причем та игра прошла с преимуществом ЦСКА, но взять три очка красно-синие не смогли, не использовав кучу возможностей для взятия ворот. У команды Владимира Федотова кризис. За последние семь матчей всего две победы с минимальным счетом – над «Химками» и «Локомотивом», при этом два поражения от команд из подвала таблицы – от «Торпедо» и «Пари НН» неделей ранее. Осечка в игре с нижегородцами стала первым проигрышем на своем поле, что добавило разговоров о проблемах армейцев.

ФК "Динамо"

Сдали по сравнению со стартом сезона легионеры – в первую очередь Хорхе Карраскаль и Хесус Медина, на которых строилась вся атака ЦСКА. Серьезной потерей стала травма центрального защитника Игоря Дивеева – вернется он только в новом году. Как следствие, армейцы стали меньше забивать и регулярно пропускать. Потому неудивительно, что команда, которую еще в сентябре считали главным конкурентом «Зениту», сегодня не выглядит фаворитом в дерби.

Впрочем, схожие проблемы у «Динамо», с той лишь разницей, что провал у команды Славиши Йокановича случился вскоре после старта чемпионата. Потом динамовцы свое положение поправили, взяв 10 очков и четырех матчах. Могли и догнать своих земляков, если бы не поражение в Ростове-на-Дону в 16-м туре – обидное и, что называется, не по игре. Гости играли с большим преимуществом, но растранжирили свои моменты, пропустив при этом дважды после контрвыпадов (1:2).

Эксперты букмекерской компании Tennisi . bet дают командам примерно равные шанс на успех: коэффициент на победу бело-голубых – 2.66 , на армейцев – 2.58 . В чем можно быть почти уверенным, так это в том, что никто из соперников не сможет выиграть с разницей больше чем в один мяч. Но если кто готов рискнуть, то ставка на выигрыш с разницей в 2 гола – 4.0.

«Динамо» в отличие от ЦСКА не испытывает проблем с созданием голевых моментов. Бело-голубые лишь дважды в 16 матчах уходили с поля без забитого мяча – с «Краснодаром» и «Зенитом». У армейцев таких сухих матчей три – с «Ростовом», «Торпедо» и «Пари НН». В этом плане перспективна ставка «обе забьют» за 1.6 . Тем более что после поражений надо реабилитироваться в последнем туре 2022-го, а значит – надо атаковать.

Ничья в первом круге стала первой за пять последних матчей между командами. В прошлом чемпионате соперники по разу выиграли – на своих полях. Что до «Динамо», то бело-голубые дома не проигрывают армейцам 5 матчей подряд (2 победы, 3 ничьи). ЦСКА побеждал земляков на их арене в последний раз в октябре 2015 года.

ФК "Динамо"

Не так много шансов, что красно-синие эту серию прервут. А вот ничья (за 3.52) – вполне реальна . Поражение станет для Федотова провалом. С его предшественником Алексеем Березуцким армейские боссы расстались после пятого места по итогам сезона. ЦСКА же в случае осечки в дерби рискует из четверки вылететь.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Динамо»: Лещук – Даса, Сазонов, Маричаль, Скопинцев – Захарян, Кутицкий, Фомин - Грулев, Смолов, Нгамале.

ЦСКА: Акинфеев – Фукс, Роша, Зайнутдинов – Гайич, Зделар, Мендес, Обляков – Медина, Чалов, Карраскаль.