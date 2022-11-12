World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Встанет ли Федотов на место Березуцкого? Почему ЦСКА нельзя проигрывать дерби «Динамо»

В воскресенье 13 ноября бело-голубые примут на своем поле армейцев (19:30).
Встанет ли Федотов на место Березуцкого? Почему ЦСКА нельзя проигрывать дерби «Динамо»
12 ноября 2022 19:31
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК "Динамо"

После 16-ти туров земляков разделяют три очка: у ЦСКА - 29, у «Динамо» - 26, что только добавляет важности и без того принципиальному столичному дерби. Обеим командам нужна победа, чтобы не отпустить далеко идущие на втором и третьем местах «Спартак» (33) и «Ростов» (32).

Соперники встречались чуть больше месяца назад – 8 октября на «ВЭБ Арене» была зафиксирована ничья – 1:1. Причем та игра прошла с преимуществом ЦСКА, но взять три очка красно-синие не смогли, не использовав кучу возможностей для взятия ворот. У команды Владимира Федотова кризис. За последние семь матчей всего две победы с минимальным счетом – над «Химками» и «Локомотивом», при этом два поражения от команд из подвала таблицы – от «Торпедо» и «Пари НН» неделей ранее. Осечка в игре с нижегородцами стала первым проигрышем на своем поле, что добавило разговоров о проблемах армейцев.

ФК "Динамо"

Сдали по сравнению со стартом сезона легионеры – в первую очередь Хорхе Карраскаль и Хесус Медина, на которых строилась вся атака ЦСКА. Серьезной потерей стала травма центрального защитника Игоря Дивеева – вернется он только в новом году. Как следствие, армейцы стали меньше забивать и регулярно пропускать. Потому неудивительно, что команда, которую еще в сентябре считали главным конкурентом «Зениту», сегодня не выглядит фаворитом в дерби.

Впрочем, схожие проблемы у «Динамо», с той лишь разницей, что провал у команды Славиши Йокановича случился вскоре после старта чемпионата. Потом динамовцы свое положение поправили, взяв 10 очков и четырех матчах. Могли и догнать своих земляков, если бы не поражение в Ростове-на-Дону в 16-м туре – обидное и, что называется, не по игре. Гости играли с большим преимуществом, но растранжирили свои моменты, пропустив при этом дважды после контрвыпадов (1:2).

Эксперты букмекерской компании Tennisi.bet дают командам примерно равные шанс на успех: коэффициент на победу бело-голубых – 2.66, на армейцев – 2.58. В чем можно быть почти уверенным, так это в том, что никто из соперников не сможет выиграть с разницей больше чем в один мяч. Но если кто готов рискнуть, то ставка на выигрыш с разницей в 2 гола – 4.0.

«Динамо» в отличие от ЦСКА не испытывает проблем с созданием голевых моментов. Бело-голубые лишь дважды в 16 матчах уходили с поля без забитого мяча – с «Краснодаром» и «Зенитом». У армейцев таких сухих матчей три – с «Ростовом», «Торпедо» и «Пари НН». В этом плане перспективна ставка «обе забьют» за 1.6. Тем более что после поражений надо реабилитироваться в последнем туре 2022-го, а значит – надо атаковать.

Ничья в первом круге стала первой за пять последних матчей между командами. В прошлом чемпионате соперники по разу выиграли – на своих полях. Что до «Динамо», то бело-голубые дома не проигрывают армейцам 5 матчей подряд (2 победы, 3 ничьи). ЦСКА побеждал земляков на их арене в последний раз в октябре 2015 года.

ФК "Динамо"

Не так много шансов, что красно-синие эту серию прервут. А вот ничья (за 3.52) – вполне реальна. Поражение станет для Федотова провалом. С его предшественником Алексеем Березуцким армейские боссы расстались после пятого места по итогам сезона. ЦСКА же в случае осечки в дерби рискует из четверки вылететь.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Динамо»: ЛещукДаса, Сазонов, Маричаль, Скопинцев – Захарян, Кутицкий, Фомин - Грулев, Смолов, Нгамале.

ЦСКА: Акинфеев – Фукс, Роша, ЗайнутдиновГайич, Зделар, Мендес, Обляков – Медина, Чалов, Карраскаль.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Кризисный ЦСКА против набирающего ход «Динамо». У кого больше шансов победить в очном матче?
Кризисный ЦСКА против набирающего ход «Динамо». У кого больше шансов победить в очном матче?
Две топ-команды РПЛ сразятся в воскресенье в рамках 17-го тура.
12.11.2022 20:05
Футбол
автор: Никита Шмытов
Встанет ли Федотов на место Березуцкого? Почему ЦСКА нельзя проигрывать дерби «Динамо»
Встанет ли Федотов на место Березуцкого? Почему ЦСКА нельзя проигрывать дерби «Динамо»
В воскресенье 13 ноября бело-голубые примут на своем поле армейцев (19:30).
12.11.2022 19:31
Футбол
автор: Сергей Иванов
Джокер Клаудиньо. «Зенит» в матче с «Торпедо» вернулся на победные рельсы
Джокер Клаудиньо. «Зенит» в матче с «Торпедо» вернулся на победные рельсы
Автозаводцы держались почти 70 минут, но совсем без атаки отбирать очки у чемпиона невозможно.
12.11.2022 18:27
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Зенит» в гостях у «Торпело». Аналитика и байки
«Зенит» в гостях у «Торпело». Аналитика и байки
Перед началом увлекательного поединка читаем и аналитику, и просто весёлые истории из телеграм-каналов.
12.11.2022 16:55
Футбол
Дзюба 2.0 - в ринге или на коньках?
Дзюба 2.0 - в ринге или на коньках?
Пока журналисты и болельщики продолжают гадать, где дальше Артема Дзюба найдет себя как футболист - специалисты из смежных видов спорта уже накидывают варианты трудоустройства для одного из лучших бомбардиров в истории нашей сборной.
12.11.2022 15:15
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Дмитрий Селюк: «Зенит» выиграет у «Торпедо» с форой минус 2, «Спартак» обыграет «Локомотив» 
Дмитрий Селюк: «Зенит» выиграет у «Торпедо» с форой минус 2, «Спартак» обыграет «Локомотив» 
В субботу, 12 ноября, четырьмя матчами продолжится 17-й тур РПЛ. Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на эти игры.
12.11.2022 08:01
Футбол
автор: Юрий Волохов
Сергей Рыжиков: У Хиддинка в штабе почему-то не было тренера для вратарей
Сергей Рыжиков: У Хиддинка в штабе почему-то не было тренера для вратарей
Мы уже приводили фрагменты из книги мемуаров вратаря Сергея Рыжикова. Сегодня автор любезно предложил нам еще несколько фрагментов для публикации.
11.11.2022 21:02
Футбол
Ирина Роднина vs. футбол
Ирина Роднина vs. футбол
Опять сегодня все обсуждают фигуристку Ирину Роднину. Точнее было бы сказать - депутатку Роднину, но она же каждый раз настаивает на своей спортивной составляющей. Значит, считает, что там она реализовалась больше, чем в Думе. Но вот ведь парадокс: если те ее победы работали во благо – дети записывались в секции фигурного катания, то деятельность в Госдуме спорту наносит только вред. Кнопки нажимать – это только внешне, со стороны кажется, что легче, чем кататься на льду. Здесь тоже свои нюансы есть.
11.11.2022 20:04
Футбол
автор: Николай Яременко
Гуляй, Антоха! Как матерый «уголовник» Промес пролетел мимо ЧМ в Катаре
Гуляй, Антоха! Как матерый «уголовник» Промес пролетел мимо ЧМ в Катаре
Луи ван Гал объявил состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022. В нем нет нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
11.11.2022 18:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
Кто расстраивает Карло Анчелотти?  
Кто расстраивает Карло Анчелотти?  
Самый перспективный игрок мадридского «Реала» и один из самых дорогих футболистов в Европе - Винисиус Жуниор, снова не смог сдержать свои эмоции на поле.
11.11.2022 16:31
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Чемпион промучился с аутсайдером больше часа! Как «Зенит» вырвал победу у «Торпедо»
В матче 17-го тура РПЛ автозаводцы в «Лужниках» проиграли сине-бело-голубым (0:2).
Ничья на троих! Как Туктамышева, Акатьева и Муравьева втиснулись в два балла на московском Гран-при
На четвертом этапе Гран-при России после короткой программы лидирует Елизавета Туктамышева. Она на 0,66 опережает Софью Акатьеву и на 1,81 – Софью Муравьеву.
Кто вытащит счастливый билет в «группе смерти» с двумя русскими и Джоковичем? Расклады на Итоговый турнир года
В воскресенье 13 ноября в Турине начинается итоговый турнир сезона-2022. В нем, как обычно, примут участие только восемь сильнейших теннисистов планеты.
«Я часто угадываю счет 2:1, и теперь красно-белые победят именно так». Прогноз Ловчева на матч «Локомотив» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев по просьбе «Плеймейкера» оценил шансы соперников по столичному дерби в рамках 17-го тура РПЛ (12 ноября, 19:30).
Бой Адесаньи с его «ночным кошмаром» завершится досрочно! Расклад и лучшие ставки на UFC 281
В ночь на 13 ноября в Нью-Йорке пройдет очередной турнир UFC, на котором Исраэль Адесанья будет защищать титул в среднем весе в поединке против Алекса Перейры. «Плеймейкер» взвешивает шансы участников этого и других боев вечера ММА в «Мэдисон-сквер-гардене».
«Когда еще прерывать черную серию, если не в матче с ЦСКА?!» Вратарь «Спартака» — о своих подвигах в дерби
Голкипер красно-белых Алексей Красиков отразил 43 из 44 бросков армейцев и внес огромный вклад в сенсационную победу своей команды в столичном дерби КХЛ (2:1).
«Ребята подумали, что обыграют «Спартак» без усилий…» Сергей Федоров — о поражении в дерби
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал неожиданный проигрыш своей команды «Спартаку» (1:2) в матче КХЛ.
Встряска сработала! Как «Спартак» после увольнения тренера выиграл дерби у ЦСКА
После увольнения Бориса Миронова с поста главного тренера красно-белые сенсационно взяли верх в гостевом матче КХЛ против армейцев (2:1).
Теперь и в Грозном есть свой Чистяков. Как «Ахмат» проиграл в Нижним из-за глупого «привоза»
В стартовом матче 17-го тура РПЛ «Пари НН» на своем поле победил чеченскую команду (3:2).
Отняли мечту и рекорд! Как великого Серхио Рамоса прокатили мимо ЧМ-2022
Один из самых авторитетных защитников мира, звезда «ПСЖ» Серхио Рамос не попал в окончательную заявку сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика