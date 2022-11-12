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Кризисный ЦСКА против набирающего ход «Динамо». У кого больше шансов победить в очном матче?

Две топ-команды РПЛ сразятся в воскресенье в рамках 17-го тура.
Кризисный ЦСКА против набирающего ход «Динамо». У кого больше шансов победить в очном матче?
12 ноября 2022 20:05
автор: Никита Шмытов
автор фото: ПФК ЦСКА

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Динамо» еще недавно не могло вылезти из середины таблицы, но после четырёхматчевой беспроигрышной серии бело-голубые взобрались ближе к зоне лидеров. И они могли приблизиться к тройке ещё ближе, но в упорном матче московский коллектив проиграл в гостях «Ростову» (1:2), хотя за две недели до этого он же выиграл у «Ростова» в кубке со счётом 3:1. Сейчас «Динамо» расположился на шестой строчке и отстает от второго идущего «Спартака» всего на семь очков. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

ФК "Динамо"

ЦСКА после прихода Владимира Федотова показал мощный старт, которого не было в последних сезонах, но даже такой мастеровитый тренер не сумел удержать заданный курс. В один момент команда посыпалась. Всего за последние пять матчей ЦСКА одержал только одну победу (против «Локомотива» - 1:0), ещё трижды «армейцы» сыграли вничью, а в последнем матче они проиграли даже «Пари НН» (0:1) из подвала таблицы. ЦСКА не только потерял вторую позицию, но и выпал из тройки. В случае проигрыша в ближайшем матче «армейцы» рискуют вылететь даже за пределы первой пятёрки.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Роберто Фернандес, Лука Гагнидзе, Матиас Норманн и Антон Шунин сильно усложнили жизнь Славише Йокановичу в матче с «Ростовом», так как все из них отсутствовали из-за разных повреждений. Возможно, основной голкипер и капитан Шунин вернётся к дерби, но легче главному тренеру не станет, ведь в прошлом туре Денис Макаров и Диего Лаксальт получили «лишние» четвёртые желтые карточки, из-за чего будут вынуждены отбыть одноматчевую дисквалификацию.

У ЦСКА всё по-прежнему: Игорь Дивеев, Константин Кучаев и Максим Мухин пока не помощники партнёрам по команде из-за давно полученных травм. В последних турах не лучшим образом показывают себя атакующий игроки (за исключением Чалова), в частности Хорхе Карраскаль и Хесус Медина, но у Владимира Федотова просто нет альтернатив легионерам, из-за чего ему даже иногда приходиться перестраивать схему с Адольфо Гайчем на острие. И это огромный минус ЦСКА, ведь каждый соперник может досконально разобрать «армейцев», а ввиду слабой скамейки, удивить им нечем.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

  • «Динамо» в 8 домашних матчах набрало 17 очков при 5 победах и 2 ничьих. Лишь один раз бело-голубые проиграли «Зениту» (0:2).

  • ЦСКА в гостях играет с огромным трудом: 3 победы, 3 ничьи и 2 поражения. Всего в гостевых матчах «армейцы» забили 9 голов за 8 матчей, что меньше, чем у семи команд. Столько же голов, например, забил «Урал».

  • За весь сезон ЦСКА пропустил 16 голов, меньше только у «Зенита» (7).

  • На поле встретятся два форварда, находящихся в топ-10 бомбардиров. У ЦСКА это Фёдор Чалов (10+1), у «Динамо» - Фёдор Смолов (7+2).

  • Рассудит встречу Владислав Безбородов, при котором ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в этом сезоне (2:2). Также этот же арбитр работал на матче «Ахмат» - «Динамо», в котором сильнее оказались хозяева (2:1).

источник: «Советский спорт»
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