«Спартак» вновь провел два диаметрально разных тайма, но одолел «Локо» в дерби

ПРОЩАНИЕ С ФЕДОРОВЫМ

Как же сильно изменился вектор движения команд в 2022 году. Железнодорожники весной финишировали шестыми, а к стартовому свистку в субботний вечер пришли третьими с конца. Спартаковцы же завершили прошлый сезон на 10-й строчке, а теперь по потерянным очкам отставали только от «Зенита». Можно сказать, коллективы осенью двигались в противоположных направлениях.

Для «Локо» этот матч, судя по всему, был последним под руководством Андрея Федорова, поскольку Михаил Галактионов уже попрощался с «Пари НН». В заключительной игре тренер выбрал расстановку 3-5-2 с трио Артем Карпукас – Константин Марадишвили – Антон Миранчук в середине поля. По истечении получала железнодорожники уже горели 0:2 и перешли на 4-5-1.

Гильермо Абаскаль после выезда в Сочи в прошлом туре назвал второй тайм той игры худшей с момента его появления, поэтому было интересно, какие изменения он внесет, и он удивил, неожиданно оставив в запасе Александра Соболева. На острие остался Шамар Николсон, которого с флангов поддерживали Квинси Промес и Антон Зиньковский.

ПРУЦЕВА С ПОЧИНОМ!

Как и неделю назад в Сочи, спартаковцы очень лихо начали встречу и должны были быстро открывать счет, но Николсон и Зиньковский по разу сотрясли перекладину. Первый вываливался под углом один на один и бил в ближний угол, а второй смещался справа в центр и закручивал в дальнюю девятку. Но «Локо» дома и стены помогают.

«Локо» попытался принять вызов, включить прессинг и доставлять мяч вперед быстрее, но это привело к разрывам и, как следствие, пропущенному голу. Хотя красно-белым изрядно повезло, потому что Данил Пруцев покатил в свободный коридор между защитниками в точку, куда Промесу нужно было бежать и бежать из совершенно другой позиции. К мячу он все-таки успел, но находился под таким неудобным углом к воротам, что вряд ли смог бы сразу им угрожать, однако у Даниила Худякова не выдержали нервы, и он вкатился в форварда. Направление удара голландца с пенальти он угадал, но удар получился слишком сильным и точным.

В прошлые выходные «Спартак», поведя в счете, встал, как вкопанный, но второй раз эту ошибку повторять не стал, и спустя семь минут Пруцев удвоил счет. Этот гол – полностью заслуга Даниила Хлусевича и Николсона. Форвард получил мяч на линии штрафной, отыграл на три-четыре метра назад партнеру и, резко развернувшись, побежал за спины защитникам. Защитник его отблагодарил техничным забросом, а Шамар в касание перевел мяч в центр, откуда Пруцев расстреливал Худякова. Это его дебютный гол в РПЛ, и сразу такая красота!

Вообще в первом тайме впечатлило взаимодействие между Хлусевичем и Николсоном. Защитник приучил нас к довольно хаотичным подачам в штрафную, а на сей раз он вдруг стал искать тонкие варианты в штрафной и регулярно находить передачами форварда, успевавшего на полшага опередить оппонентов.

ДУШИЛИ-ДУШИЛИ, ДУШИЛИ-ДУШИЛИ

Начало второго тайма показало, что хозяева перерыв провели куда продуктивнее. На замену вышли Вильсон Изидор и Гирано Керк, и «Локо» стал намного злее. Хотя уже через минуту Николсон мог окончательно прибить соперника, когда после передачи Александра Селихова с центра поля убегал один на один с Худяковым, но пробил примитивно. Правда, вероятно, он был в офсайде.

После этого начался огонь. Красно-зеленые своей активностью подавили соперника и устроили штурм ворот Селихова. И вот уже Керк с подачи Дмитрия Живоглядова попал в штангу, а потом – рикошетом от земли – в руку Даниилу Денисову. Не прошло и пяти минут, как Станислав Магкеев лбом уткнулся в Промеса, имевшего неосторожность выразить ему недовольство жестким приемом. Оба получили по желтой. С таким вот настроем «Локо» вышел на второй тайм.

Минут 15 «Спартак» не мог зацепиться за мяч, но сумел выстоять. А за полчаса до конца появился Соболев, способный выиграть единоборство практически у любого, и преимущество хозяев сошло на нет. Плюс эта интенсивность очень вымотала игроков обеих команд, и все стали просто часто ошибаться.

ТОП-МАТЧ ХУДЯКОВА И СЕЛИХОВА

Спартаковцы дважды были близки к третьему голу, когда Хлусевич (провел лучший матч за «Спартак»!) нашел в штрафной Соболева, а тот в касание откинул Промесу, но у голландца не получился удар в угол. А незадолго до ответного гола тот же Промес вывалился на ворота Худякова с повисшим на плечах Карпукасом, но вместо поперечной передачи находившемуся напротив пустых ворот Соболеву пробил сам – вновь неудачно.

Так что именно благодаря вратарю «Локо» остался в игре до самого конца, что стало особенно ценно, когда Изидор после зрячего прострела прибежавшего вперед Дмитрия Баринова технично в касание подрезал мяч над Селиховым. При счете 1:2 на табло игра стала совсем нервной, и могло все завершиться, как угодно.

В общем, «Спартак» благодаря мощнейшему выступлению в первой половине и очень хладнокровной игре Селихова во второй добился тяжелой, но, пожалуй, заслуженной победы, и вернул у «Ростова» вторую строчку в шести очках от «Зенита». «Локо» весной ждет новая жизнь, а встретит он ее в зоне переходных матчей, в одном очке от вылета в Первую лигу. А еще первый весенний тур пропустят Георгий Джикия («Спартак» примет «Урал»), Антон Миранчук и Магкеев («Локо» отправится в «Ростов»).

РПЛ. 17-й тур

«Локомотив» - «Спартак» - 1:2 (0:2)

Голы: Промес, 21 – с пенальти – 0:1. Пруцев, 28 – 0:2. Изидор, 87 – 1:2.

«Локомотив»: Худяков, Магкеев (Куликов, 64), Баринов, Кузьмичев, Живоглядов, Карпукас, Тикнизян, Марадишвили (Едвай, 72), Миранчук, Раконьяц (Изидор, 46), Камано (Керк, 46).

«Спартак»: Селихов, Денисов, Чернов, Джикия (Маслов, 90+1), Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Зиньковский (Классен, 84), Промес, Николсон (Соболев, 58).

Предупреждения: Николсон, 24. Миранчук, 33. Магкеев, 49. Промес, 49. Джикия, 68. Пруцев, 86. Денисов, 90+1. Селихов, 90+2.

Судья: Москалев (Воронеж).