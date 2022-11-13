Дмитрий Селюк: «Динамо» - ЦСКА - тотал больше 2,5, «Химки» - «Сочи» - меньше 2,5 голов

«Оренбург» - Краснодар». Начало в 14.00

Обе команды играют в веселый, комбинационный футбол. «Оренбург» дома в последнее время выглядит очень хорошо. Плюс у них есть преимущество – синтетическое поле, под которое никто из приезжих команд никак не может подстроиться.

Вообще, все сейчас превозносят тренера «Оренбурга» Личку, но ведь команда выигрывает только дома, а на выезде большую часть матчей проигрывает.

Но, думаю, «Краснодар» всегда свой гол наковыряет, «Оренбург» - тоже. Поэтому моя ставка: обе забьют.

«Химки» - «Сочи». Начало в 16.30

«Сочи» сильно зависят от Нобоа, но он травмирован. Для команды это проблема.

Однако, даже без Нобоа «Сочи» все равно сильнее «Химок». А тем голы даются с большим трудом. Поэтому моя ставка на эту игру: тотал меньше 2,5 голов.

«Динамо» - ЦСКА. Начало в 19.30

ЦСКА попал в какую-то неудачную полосу. Вот и в прошлом туре проиграли дома «Пари НН». Голы армейцам даются в последнее время очень тяжело. Однако это последний матч для соперников перед зимней паузой. Игра, думаю, получится веселой. Поэтому предлагаю ставку: тотал больше 2,5 голов.