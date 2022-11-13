Алексей Сафонов: «Динамо» - ЦСКА – результативна ничья, Тюкавин забьет, если сыграет 30 минут

«Оренбург» - Краснодар». Начало в 14.00

Что-то мне подсказывает, что «Оренбург» выиграет 2:1. Хотя «Краснодар» тоже неплохо выглядит.

«Химки» - «Сочи». Начало в 16.30

«Сочи» сильно зависят от Нобоа, но его не будет. А с ним и без него – это две разные команды.

Правда, накануне матча руководство «Химок» объявило, что выставляет на трансфер сразу 12 футболистов. Как эта новость будет игроков мотивировать? Но все же, думаю, будет ничья – 2:2.

«Динамо» - ЦСКА. Начало в 19.30

Мне, кажется, будет результативный матч, и ничья – 2:2 или даже 3:3. Если Костю Тюкавина выпустит хотя бы на 30 минут, он забьет. Но большой шанс, что выпустит: три игрока основы пропускают игру из-за карточек – Захарян, Макаров и Лаксальт.