Возвращение Гетце в сборную Германии - это не просто красивая история

Германия - команда-сюрприз на предстоящем чемпионате мира по двум весомым причинам:

Впервые с 2006 года главным тренером на крупном турнире будет не Йоахим Лёв, а Ханси Флик.

Бывший тренер «Баварии» не просто меняет команду, но и переживает смену поколений.

Тони Кроос наравне с другими многими бывшими лидерами победного ЧМ-2014 закончил карьеру в сборной, а вместо них появились многочисленные молодые таланты вроде Юссуфа Мукоко, Карима Адейеми и других. Тем удивительнее видеть в списке вызванных игроков на ЧМ в Катаре имя Марио Гётце, про которого большинство уже забыло. А зря. В данной статье я объясню, почему появлению Гётце в сборной нужно порадоваться.

Марио Гётце с самого старта карьеры считался перспективным парнем Германии, а ещё до достижения 20 лет он забивал десятки голов и раздавал не меньшее количество передач в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию», а в 2014-м году наступил переломный момент, в котором он трансформировался из просто «золотого мальчика» в героя для всей Германии. Именно Марио предрешил исход финала ЧМ-2014, лишив шансов Лионеля Месси завоевать долгожданный трофей.

Карьера Марио после такого знаменательного матча должна была полететь наверх, но вместо этого Гётце решился на спорный трансфер в «Баварию», где хоть и не зачах, но выглядел достаточно блекло. Вполне ожидаемым шагом было возвращение в Дортмунд, но и там он не стал игроком основы за четыре сезона.

Отчасти в падении Гётце виноват не он, а его постоянные травмы, но даже они казались мелочью на фоне диагноза, который ему поставили в 2017 году - хроническая миопатия. Если коротко описывать состояние больного, то получается следующее: мышцы человека, а в особенности спортсмена, перестают выдерживать нагрузки, в результате чего в разы увеличиваются шансы повредить их. Как позже признался сам Гётце, возникло данное заболевание из-за нарушения обмена веществ. Футболист не мог контролировать вес, тренироваться и сосредоточиться на футболе, поэтому в карьере повисла мучительная пауза, а некоторые источники утверждали, что Марио даже был готов закончить карьеру в 25 лет.

В 2017 году Юрген Клопп сказал:

«Гётце – лучший футболист, которого я когда-либо тренировал. Он был невероятным игроком», — Soccer Laduma.

И это при том, что к тому времени Юрген уже успел поработать с Робертом Левандовски, Илкаем Гюндоганом, Матсом Хуммельсом, Чиро Иммобиле, Пьером-Эмериком Обамеянгом и другими мастерами. Но как оказалось, Клопп выше котировал именно Гётце.

Тем удивительнее, что в 2020 году футбольный путь Гётце докатился до чемпионата Нидерландов, а именно до ПСВ, в котором полузащитник вновь расцвёл. За два проведенных года в Эредивизи Марио вновь обрёл уверенность и силы, благодаря которым сделал 18+18 в 77 матчах за ПСВ.

Как оказалось далее, в Марио Гётце поверил не только он сам, но и другие команды, а активнее остальных оказался «Айнтрахт», который подписал контракт с победителем ЧМ-2014 на три года. Уже красивое возвращение, но и это ещё не всё.

Был риск, что камбэк Гётце обернётся провалом, ведь ни в коем случае нельзя сравнивать уровень Бундеслиги и Эредивизи, но Марио уничтожил страх болельщиков на корню. Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Глазнер наградил Гётце ключевой ролью, с которой он безупречно справляется. Вот лишь некоторые цифры, подтверждающие это:

1,34 ключевых паса. Это 8 место в Бундеслиге, лучше среди немцев только Джошуа Киммих и Лерой Сане;

0,66 созданных голевых моментов за игру. Это 88-е место среди всех игроков из топ-5 лиг Европы:

86% точных коротких передач;

0,25 xA (ожидаемых годовых передач). Это больше, чем у Салаха («Ливерпуль») и Антони («Манчестер Юнайтед»).

В августе Ханси Флик признался, что в 2020 году он хотел вернуть Гётце в «Баварию», но ему не удалось. Теперь, будучи главным тренером сборной Германии, он всё-таки заполучил любимчика. Гетце может стать во второй раз скрытым джокером, который в карьере множество раз в одиночку решал исход матчей. Возвращение Марио в сборную - это красивая история, за которой хочется следить.