Ваноли возглавил «Венецию». Что это за клуб, и как может помочь Денис Черышев?

В декабре 2021 году Паоло Ваноли был назначен главным тренером «Спартака», где заменил ушедшего Руя Виторию, который создал неплохой задел на вторую половину сезона в виде первого места на групповом этапе Лиги Европы. Однако итальянскому новому тренеру не суждено было сыграть в еврокубке, а результаты в РПЛ получились весьма спорными: 8 побед, 3 ничьи и 5 поражений, и в итоге 10-е место в чемпионате. И всё же Ваноли на долгие годы запомнится болельщикам с хорошей стороны, ведь он завоевал первый за 19 лет Кубок России.

На волне успеха Ваноли покинул «Спартака», после чего на 5 месяцев затих, лишь изредка комментируя футбольные инфоповоды России и Италии. Но уже с 7 ноября все мысли Паоло прикованы к футбольному клубу «Венеция», главным тренером которого он стал.

Что это за клуб?

«Венеция» основана в 1907 году, но за более чем вековую историю, клуб не сыскал больших успехов, лишь в сезоне 1940/41 клуб завоевав Кубок Италии. В двухтысячных годах «Венеция» пережила несколько банкротств, но после покупки клуба американским инвестором Дунканом Нидэрауэром результаты мгновенно пошли в гору. В сезоне 2020/21 «Венеция» заняла пятое место в Серии Б, но сумела прорваться в высший дивизион через плей-офф, где её не было 19 лет.

Несмотря на сенсационное попадание в Серию А, боссы клуба не сделали большие вливания на новых игроков, и почти с самого старта сезона стало ясно, что команда не готова к чемпионату. В итоге «Венеция» заняла последнее место в лиге, и не помогли даже несколько тренерских перестановок.

И всё же клубу удалось оставить след в большом европейском футболе. «Венеция» показала, что даже маленькие клубы могут успешно продвигать бренд и заставлять говорить о себе. Большинству любителей футбола команда запомнилась не игрой или другими спортивными аспектами, а уникальным стилем и проработанным образом, для которых были привлечены известные модели, в том числе Теописти Пурлиотопулу. Неудивительно, что комплекты игровой формы «Венеции» захотели даже те, кто ранее не был хорошо знаком с клубом.

Только посмотрите на этот стиль!

Где «Венеция» сейчас?

Вопреки ожиданиям и надеждам о мгновенном возвращении «Венеции» в высшую лигу, она рискует надолго увязнуть в Серии Б.

В межсезонье команда потеряла многих игроков состава, на смену которым пришли новички, не оправдывающие себя. С перестройкой «Венеции» не сумел справиться хорватский тренер Иван Яворчич, который на старте сезона показал следующее: 2 победы, 3 ничьи и 7 поражений. За 12 туров оранжево-черно-зеленые опережают только последнюю «Перуджу». Беда.

Говорить о перспективах Ваноли в «Венеции» говорить трудно, но уже в первом же матче экс-тренер «Спартака» ощутил, насколько будет трудно исправить ситуацию. В дебютном матче Паоло его новая команда вновь проиграла, на этот раз одному из лидеров - «Реджине» (1:2). Забавно, но даже здесь Ваноли настиг «Зенит», а точнее его бывший полузащитник Эрнани, который стал автором победного гола.

Кто играет за «Венецию»?

Как я уже сказал, вылетевший из Серии А потерял многих классных игроков, но благодаря покупкам и остатку из преданных оставшихся футболистов, в составе есть кое-какие любопытные персонажи, способные спасти «Венецию» от вылета в ещё более худший дивизион.

Денис Черышев. Здесь всё понятно. Российский полузащитник перешел из «Валенсии» в статусе свободного агента, но уже показал себя: 3 гола и 1 голевая передача за 387 минут (4,3 полных матча).

Микаэль Кюизанс. В зимнем перерыве сезона 2021/22 игроку «Баварию» Кюизансу надоело сидеть в запасе немецкого топ-клубу, и немцы согласились продать полузащитника за 4 млн евро. Это четвертая по рейтингу самая дорогая покупка в истории «Венеции». Но её бы могло не быть, если бы Микаэль согласился перейти в ЦСКА, об интересе которого рассказывал даже главный тренер итальянцев.

Йоэль Похьянпало. 28-летний финн, имеющий огромный опыт в Бундеслиге, пока не оправдывает вложенные в него 2,5 млн евро. В текущем сезоне у него всего 1 гол и 2 голевые передачи в 11 играх чемпионата.