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Сияние Кина. «Ювентус» хладнокровно победил «Лацио» и на паузу ушел в тройке серии А

Результат сделал оформивший дубль Мойзе Кин, а вышедший на замену Кьеза ассистировал Милику. Вот кто точно жалеет о том, что клубный сезон берет паузу!
Сияние Кина. «Ювентус» хладнокровно победил «Лацио» и на паузу ушел в тройке серии А
14 ноября 2022 00:46
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Ювентус"

ПОТЕРИ, ПОТЕРИ, ПОТЕРИ

Вот завершение первой части сезона докатилось и до Европы. В воскресенье поздно вечером по московскому времени в Турине сошлись претенденты на зону Лиги чемпионов «Ювентус» и «Лацио», причем хозяева начинали этот матч в роли догоняющего.

Наверняка Массимилиано Аллегри жалеет о паузе в сезоне. В Лиге чемпионов команда провалилась, но в серии А набрала приличный ход, одержав пять побед подряд, в том числе над «Интером» (2:0). С другой стороны, с возвращением травмированных «старая синьора» способна прибавить, а на это нужно время. В этот вечер «старая синьора» предстала без Поля Погба, Душана Влаховича, Матиа де Шильо и Федерико Кьезы, а также дисквалифицированного Алекса Садро.

У Маурицио Сарри своих потерь хватает. Так, травмированы Мануэль Лаццари, Матиа Дзаккани, Патрик, Патрисио Габбарон и, главное, Чиро Иммобиле. В общем, в зависимости от исхода у обоих тренеров было достаточно аргументов, чтобы отбить стрелы критики со стороны журналистов и болельщиков.

КИН РАЗВЕЯЛ ТОСКУ

Первый тайм наглядно показал, почему в 14 турах команды пропустили на двоих 15 мячей. Матч они начали очень осторожно и будто бы в ожидании возможности провести контратаку. Что и неудивительно. Контроль мяча – не совсем про них. «Юве» по владению занимает девятое место в лиге (50,6%), а «Лацио» – 11-е (50,2%). Римляне вообще берут не эффектностью, а эффективностью – 26 голов (четвертое место) при 10,7 удара за матч (18-е место!).

На сей раз «орлы» решились искать путь к воротам соперника через инициативу, но эта попытка лишь подчеркнула проблемы команды в позиционном нападении. Владея мячом 61% времени, за полчаса они не нанесли один удар, а по своим воротам допустили три. И это при том, что форварды соперника Мойзе Кин и Аркадиуш Милик видели мяч только издалека: за 30 минут 12 касаний на двоих – сколько же, сколько у одного Фелипе Андерсона.

Рискну предположить, что в итальянских следственных изоляторах подозреваемых будут пытать бесконечным просмотром первого тайма этого матча. Лично я признался бы хоть в покушении на Папу Римского, лишь бы прекратить эти мучения. Лучшее, что было в первые 45 минут, – это красочные ракурсы и игра сменой фокусов в исполнении местных операторов.

И даже гол Кина в раздевалку, совершенно не вытекавший из хода матча, впечатлений не изменил. Сергей Милинкович-Савич уткнулся в середине поля в Андриена Рабьо, и тот забросил мяч на ход форварду, которому оставалось только перебросить убежавшего тушить пожар новичка сборной Италии Ивана Проведеля. По-моему, серб – самый переоцененный «суперстар» последнего десятилетия.

ДИ МАРИЯ И КЬЕЗА НАБИРАЮТ ФОРМУ

От смертельной скуки болельщиков игроки «Ювентуса» спасли во втором тайме – задвигались быстрее, стали акцентированнее доставлять мяч в переднюю линию, и стало веселее. Правда, второй гол гости тоже подарили. Милик накрыл в середине поля Данило Катальди, Мануэль Локателли забросил мяч налево Филипу Костичу, а Кин добил мяч в пустые ворота после сейва Проведеля.

Пожалуй, даже более значимое событие – выход на замену Анхеля ди Марии. Аргентинец пропустил из-за травмы полтора месяца, но постепенно набирает форму. Против «Интера» появился на 10 минут, затем – на 20, а теперь вот уже на целых полчаса. Это очень значимое событие в преддверии старта чемпионата мира в Катаре.

А следом за ним появился и Федерико Кьеза, появившийся на поле в серии А после разрыва крестов во второй раз. Хочется верить, что в январе, когда сезон возобновится, оба они уже будут в полном порядке. Без них это совсем другой «Ювентус», что они подтвердили, организовав гол для Милика, забивавшего в пустые ворота – 3:0.

В целом, команда Аллегри провела типичный для него матч и при всей критике, обрушившейся на тренера и «старую синьору», завершила первую часть сезона на третьем месте, о котором в последние годы туринцы только мечтают. И это на фоне всех этих тяжелых потерь. Причем «Юве» учится выигрывать большие матчи. В прошлые выходные пал «Интер», теперь «Лацио» – прямые конкуренты за место в Лиге чемпионов.

Серия А. 15-й тур

«Ювентус» - «Лацио» - 3:0 (1:0)

Голы: Кин, 43 – 1:0. Кин, 54 – 2:0. Милик, 89 – 3:0.

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Куадрадо, Фаджоли, Локателли (Паредес, 85), Рабьо, Костич (Кьеза, 64), Кин (ди Мария, 62), Милик.

«Лацио»: Проведель, Хюсай (Хила, 69), Казале, Романьоли, Марушич, Милинкович-Савич (Маркос Антонио, 78), Катальди (Весино, 58), Башич (Луис Альберто, 58), Ромеро (Канчельери, 69), Педро Родригес, Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Гатти, 25. Бремер, 27. Милинкович-Савич, 28.

Судья: Масса.

источник: «Советский спорт»
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