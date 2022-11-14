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Роналду и еще пять самых возрастных игроков ЧМ-22

В списке бывший игрок «Динамо», самый титулованный игрок в истории футбола и ещё несколько уникальных футболистов.
Роналду и еще пять самых возрастных игроков ЧМ-22
14 ноября 2022 09:17
автор: Никита Шмытов
автор фото: FIFA.com

На чемпионате мира-2022 наверняка сверкнут новые молодые футболисты, которые проявят себя и перейдут в топ-клубы, но вместе с ними на поле окажутся ветераны футбола, для которых, вероятнее всего, катарский турнир станет последним мундиалем в их жизни. В данной статье мы рассмотрим шесть самых возрастных игроков ЧМ-22.

Криштиану Роналду - 37 лет, 9 месяцев и 15 дней

Обычно подобные топы состоят из пяти пунктов, но ради Криштиану Роналду стоит их расширить до шести.

Несмотря на тяжело складывающийся сезон в «Манчестер Юнайтед», португалец не мог быть не вызван на очередной, уже пятый ЧМ в карьере. Ранее лишь три игрока в истории футбола удостаивались этой чести.

Неизвестно, как именно главный тренер Португалии Фернанду Сантуш использовать Роналду, ведь в её составе есть ещё Жоау Феликс, Рафаэль Леау, Андре Силва и другие атакующие игроки, которые могут заставить CR7 вновь оказаться на скамейке запасных.

Роналду поедет на ЧМ в статусе лучшего бомбардира среди сборных (117), а если он забьёт хотя бы три гола, то войдёт в топ-10 лучших голеадоров за всю историю ЧМ. А если забьёт хоть раз, то КриРо станет первым в истории игроком, забившим на пяти мундиалях подряд.

Тиаго Силва - 38 лет, 1 месяц и 29 дней

Центральным защитникам куда проще играть в почтенном возрасте, но это не умаляет заслуг Тиаго Силвы, который даже в 38 лет продолжает оставаться ключевым игроком «Челси» и сборной Бразилии.

Почти наверняка он будет играть в связке с защитником Эдером Милитао, а после окончания турнира завершит международную карьеру.

Дани Алвес - 39 лет, 6 месяцев и 14 дней

Дани Алвес - уникум, самый титулованный футболист в истории футбола, но даже в 39 лет он не останавливается на достигнутом. Приняв участие на катарском чемпионате, Алвес станет самым возрастным бразильцем, который когда-либо принимал участие на ЧМ. Ранее рекорд принадлежал Джалме Сантосу, который в 1966 году сыграл в возрасте 37 лет.

Для правого защитника «Пумаса» катарский турнир тоже мог стать пятым, но ему не повезло получить травму в 2018 году, из-за чего он не смог принять участие на проходившем тогда в Бразилии чемпионате мира.

Эйдзи Кавасима - 39 лет и 8 месяцев

Голкипер японской команды Эйдзи Кавасима поздно дебютировал в сборной (в 24 года), но это не помешало ему стать лучшим голкипером страны 21-го века.

В 2018 году он установил рекорд Японии, как самый возрастной игрок страны сыгравший на ЧМ, а в 2022 году Кавасима получит шанс перебить свой же результат. Правда не факт, что главный тренер сделает ставку на почти 40-летнего голкипера, так как в отличие от предыдущих сезонов, Эйдзи практически не играл в этом сезоне за французский «Страсбур».

Пепе - 39 лет, 8 месяцев и 25 дней

Криштиану Роналду привык быть первым во всём, но даже в этом спике соотечественник Пепе обогнал его почти на два года. В отличие от главной футбольной звезды Португалии, Пепе имеет регулярную игровую практику за «Порту», в том числе и в Лиге чемпионов, так что уровень неоспорим.

Пепе - гроза всех атакующих игроков соперника, который на последнем для себя ЧМ может вновь удивить парой перформансов, как это было ранее на протяжении всей карьеры. Если уходить, то красиво.

Атиба Хатчинсон - 39 лет, 9 месяцев и 12 дней

Сборная команды Канады - одна из самых интересных, экзотических и неизученных на катарском чемпионате, но ещё она и очень молодая. Однако средний возраст сильно перевешивает наверх из-за 39-летнего Хатчинсона, который станет единственным игроком из всей сборной, кто застал последний чемпионат мира, на который квалифицировалась Канада. Это было в 1986 году, а Атибе тогда было меньше шести лет.

Хатчинсон - легенда сборной Канады, который был обязан отправиться на мундиаль. Он уже рекордсмен по числу матчей за сборную, а если полузащитник примет участие хотя бы в трёх матчах ЧМ, то Атиба может со спокойной душой заканчивать международную карьеру, ведь на его счету будет 100 матчей за сборную.

источник: «Советский спорт»
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