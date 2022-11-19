Узбекистану драматично не везет в отборах на ЧМ. Рассказываем о сопернике сборной России

Экс-консультант ФИФА в странах СНГ Валерий Чухрий делится впечатлениями от команды Узбекистана, с которой подопечным Валерия Карпина играть в воскресенье, 20 ноября.

ДВЕ ДРАМЫ СБОРНОЙ УЗБЕКИСТАНА: ПЕРЕИГРОВКА И СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ

В день открытия ЧМ-2022 в Катаре команда России проводит товарищеский матч в Ташкенте со сборной Узбекистана. Это будет третий, заключительный матч среднеазиатского турне. После игр в Киргизии и Таджикистане играть придется с более сильным, чем две предыдущие сборные, соперником.

Узбекистан является самым мощным государством Средней Азии как в экономическом, политическом и культурном отношении, так и в спортивном плане. Это естественно относится и к футболу. Узбекская сборная не только занимает 77-ю позицию в рейтинге ФИФА, но и является одной из сильнейших в Азиатской конфедерации футбола (АФК) в ряду таких команд, как Япония, Южная Корея, Иран, Австралия и Саудовская Аравия. Сейчас Узбекистан занимает только 10-е место в рейтинге АФК, но эта команда нисколько не слабее сборных ряда арабских стран, занимающих более высокие позиции в этом рейтинге (Ирак, Оман, ОАЭ).

Узбекистан начал принимать участие в играх мирового первенства с отборочного цикла к ЧМ-1998, но с тех пор так ни разу не смог пробиться в финальную часть. Хотя в некоторые годы шансы были настолько велики, что только совершенно неожиданные факторы и чудовищное невезение помешало завоевать это право.

К примеру, в финале отборочного азиатского турнира к ЧМ-2006 сборная Бахрейна вопреки всем прогнозам обошла узбекскую команду. И это произошло неожиданно и исключительно из-за допущенных ошибок. Сначала по вине футбольного арбитра, судившего первый матч в Ташкенте, когда он неправильно трактовал момент с пробитием пенальти узбекским футболистом и должен был засчитать гол либо назначить повторный удар. Вместо этого он назначил свободный в пользу обороняющейся команды.

Победу в игре со счетом 1:0 все-таки одержала команда Узбекистана. Тем не менее, местная федерация отправила жалобу на некачественное судейство, что оказалось роковой ошибкой (лучше бы этого протеста не было совсем). Апелляционное бюро рассмотрело жалобу и, к удивлению узбекской стороны, аннулировало результат матча из-за технического нарушения правил игры, обязав его переиграть. Таким образом, завоеванную в Ташкенте победу отменили, а переигровка завершилась вничью (1:1), как и игра в Бахрейне (0:0). И благодаря голу в гостях путь продолжил Бахрейн.

В финальной части отбора на ЧМ-2014 узбекская сборная играла с командой Иордании. И опять две ничьи (оба раза по 1:1) и обидное поражение в серии пенальти от не очень сильного соперника со счетом 8:9. Такие вот превратности судьбы.

ОТ САДЫРИНА ДО КУПЕРА

Из крупных успехов на международной арене следует отметить победу Узбекистана на Азиатских играх 1994 года в Хиросиме, Япония. Там обладатели золотых медалей под руководством тренера Рустама Акрамова обыграли в финале сборную Китая (4:2). А в 2011 году национальная команда играла в полуфинале Кубка Азии, заняв в итоге почетное 4-е место.

Наивысшее место в рейтинге ФИФА (45-е) было добыто сборной Узбекистана в ноябре 2006 года. Самым результативным бомбардиром команды за всю её историю является экс-нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких, забивший 34 гола в 60 играх. Наибольшее количество матчей за сборную провел Сервер Джепаров – 126 игр. Кроме них стоит упомянуть таких известных игроков, как Александр Гейнрих (31 гол в 97 матчах) и Мирджалол Касымов (30 голов в 66 играх).

Главными тренерами узбекской сборной были такие известные наставники, как россияне Павел Садырин, Владимир Сальков и Валерий Непомнящий, а также Леонид Остроушко из Казахстана, бывший игрок «Алании» и советских сборных, воспитанник московской ФШМ Мирджалол Касымов, аргентинец Эктор Купер и ряд хороших местных тренеров.

На игры ЧМ-2022 узбекские футболисты вновь не приедут, так как команда не прошла квалификацию, уступив во втором раунде первое место Саудовской Аравии.

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА СОВЕТСКОГО ФУТБОЛА

Узбекские клубы также занимают уверенные позиции в азиатском футболе. В первую очередь это относится к ташкентским командам «Пахтакор» и «Бунедкор». Последний в 2008 году тренировал великий бразильский футболист Зико (бронзовый призер ЧМ-1978), а в 2009-10 годах –знаменитый Луис Фелипе Сколари, тренер чемпионов мира 2002 года.

«Пахтакор» является одной из самых известных команд не только Узбекистана, но и Советского Союза. За этот клуб, в частности, выступали такие блестящие и неповторимые футболисты своего времени, как Г. Красницкий, С. Стадник, Ю. Пшеничников, Б. Абдураимов, Х. Рахматуллаев, В. Штерн, а позднее – В. Федоров, М. Ан, А. Пятницкий, В. Хадзипанагис, А. Якубик и многие другие. Тренерами клуба в разные годы были основоположники многих тренерских идей, мэтры советского футбола Г. Качалин, М. Якушин, Б. Аркадьев, В. Соловьев и другие. В высшей советской лиге «Пахтакор» провел 722 матча, высшим достижением клуба было 6-е место в 1961 и 1982 годах.

В советские времена Ташкент был южной футбольной столицей в период холодных осенне-зимних дней и ранней весной. В конце сезонов 1964-го и 1970-го годов там на стадионе «Пахтакор» проходили решающие стыковые матчи первенства СССР для определения чемпиона страны. В первом случае «Динамо» (Тбилиси) разгромило московское «Торпедо» со счетом 4:1, а во втором ЦСКА по результатам двух поединков (0:0 и 4:3) победил московское «Динамо».

Там же, как правило, в холодное для футбола время года проходили календарные международные матчи наших ведущих клубов в европейских турнирах. Вероятно, многие болельщики видели по ТВ архивные кадры матча московского «Торпедо» с Эдуардом Стрельцовым в составе. Это тот эпизод, когда на слегка заснеженном поле Стрельцов получает мяч, и развивается острая атака на ворота соперников. Так вот, эта кубковая игра также проходила в Ташкенте на арене «Пахтакор».

Сейчас этот стадион капитально реконструирован, обновлен и продолжает принимать матчи самого высокого уровня, включая международные игры. Его нынешняя вместимость составляет 35 тысяч зрителей (была – 55 тысяч). Предполагается, что и российскую сборную хозяева будут принимать именно здесь. Это спортивное сооружение имеет довольно большую территорию, на которой также расположен Дом футбола или здание ассоциации футбола Узбекистана (АФУ), качественное полноразмерное искусственное футбольное поле, офис и комплекс футбольных площадок республиканской федерации футзала (мини-футбола).

БЛАТТЕР В ГОСТЯХ У БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА

Надо отметить, что узбекские государственные и спортивные власти, а также бизнес-сообщество нашли достаточные средства на реконструкцию, обновление и строительство стадиона «Пахтакор» и указанных зданий футбольных федераций. Одновременно АФУ, как и другие национальные федерации, получила материально-техническую помощь по программам ФИФА. Ведь после распада СССР экономический спад и масса проблем отрицательно воздействовали и на узбекский футбол.

По проекту «Гол» в стране были сооружены упомянутое выше искусственное полноразмерное поле рядом с офисом АФУ и такое же поле на территории футбольного центра в другом районе Ташкента вместе со служебным корпусом, а также манеж для футзала в Самарканде с трибунами на 2 тысячи мест.

По программе финансовой помощи выделялись средства ФИФА на создание в городе Карши центра подготовки женских футбольных команд и пляжного футбола. Кроме того, в Ташкенте были отлично организованы и проведены региональные курсы ФИФА самого высокого уровня «Футуро-3» для управленцев и менеджеров из 12 федераций стран постсоветского пространства, а также подобные курсы для лекторов по обучению футбольных тренеров из стран Центральной и Южной Азии (только членов АФК), включая всех соседей по СНГ, Индию, Афганистан, Пакистан, Бангладеш, Мальдивы, Шри Ланку.

Ежегодно в столице и других городах страны на регулярной основе проводились курсы и семинары ФИФА для местных тренеров мужских и женских команд, тренеров по физподготовке и обучению вратарей, по футзалу и пляжному футболу, по детскому и юношескому футболу, для менеджеров и управленцев, по долгосрочному планированию развития футбола, для футбольных арбитров и т.д.

Большую часть проектов по программе «Гол» лично открывал президент ФИФА Йозеф Блаттер, которого удостоил чести принимать у себя нынешний президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Тогда он был премьер-министром страны. Мне посчастливилось быть на этой встрече, и я до сих пор вспоминаю ту непринужденную и дружескую беседу двух хорошо понимающих футбол и знающих его проблемы людей. Большую благодарность хочу выразить представителям узбекской футбольной семьи, руководителям и сотрудникам федерации футбола за совместную работу и сотрудничество в деле реализации в стране программ ФИФА.

Футбольная инфраструктура Узбекистана продолжает свое поступательное развитие. За последние годы были построены и реконструированы такие современные футбольные арены, как стадионы «Бунёдкор» (для 34 тысяч зрителей и с массой тренировочных натуральных и искусственных полей на территории комплекса), «Локомотив», «Джар» и МХСК (все – в Ташкенте), «Алмалык» в одноименном городе, «Динамо» и «Бухара» в Самарканде, «Марказий» в городе Карши на юге страны. Стадионы в Самарканде, Бухаре и Карши вместе с двумя центральными аренами Ташкента в одно время претендовали на проведение женского чемпионата мира по футболу среди девушек (до 19 лет). Тогда была проведена большая работа по их обустройству, подбору и обновлению гостиниц, тренировочных баз. Однако в самый последний момент Узбекистану вновь не повезло – в тот год случилась катастрофа на атомной электростанции в японской Фукусиме. Когда же последствия аварии были ликвидированы, ФИФА решила поддержать Японию и ее федерацию, передав этой стране право на проведение турнира.

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ ШОМУРОДОВ, ЮЛДОШЕВ И УРУНОВ

Теперь немного о нынешней сборной Узбекистана. По состоянию на начало ноября в 2022 году команда провела восемь матчей разного уровня, включая три официальные победные игры отборочного турнира Кубка Азии-2023, и вышла в финальную часть этого турнира. Всего было одержано семь побед при одном поражении и разнице мячей 22:5.

Из значимых встреч следует отметить победы над сборными Уганды (4:2), Камеруна (2:0) и Киргизии (3:1), а также единственное поражение от команды Коста-Рики (1:2) в сентябре. Перед встречей с российской сборной состоялся еще один матч узбекских футболистов с европейской командой из страны, которая географически имеет очень протяженную границу с Узбекистаном. Это их северный сосед Казахстан, относящийся в футбольном плане к УЕФА и которого узбекская сборная победила со счетом 2:0. А с командами с других континентов узбекские футболисты в этом году чаще всего играли с африканскими сборными – помимо Уганды и Камеруна они победили сборную Южного Судана со счетом 3:0.

С 2021 года ею руководит словенский тренер Сречко Катанец. Основу его команды в сентябре составляли футболисты «Пахтакора» и «Насафа», а также семеро легионеров. Самым известным из них является нападающий «Ромы» и капитан сборной Элдор Шомуродов. Ранее он с успехом играл в России за «Ростов». Сейчас ему 27 лет, и на его счету 30 голов в 57 матчах за сборную. В паре с ним в нападении часто играет Игорь Сергеев из «Тобола» (Казахстан), а к другим заметным легионерам можно причислить защитника «Пари НН» Игоря Юлдошева, полузащитников Отабека Шукурова («Фатих Карагюмрюк»), Хожимата Эркинова («Торпедо») и Остона Урунова (экс-«Спартак», «Уфа» и «Урал»).

Обязательно следует отметить, что в Узбекистане хорошо работает система подготовки молодых резервов, и первая сборная имеет постоянное пополнение за счет талантливой молодежи. Подтверждением этому служат регулярные успехи юношеских и молодежной сборных на международном уровне. Они практически постоянно участвуют в финальных турнирах чемпионатов Азии и мира в различных возрастных группах. Поэтому за будущее узбекской национальной команды беспокоится не стоит. Что касается качества и уровня игры этой команды, то его можно будет увидеть и проверить в ближайшее время в матче с российской сборной. Эти команды встречаются между собой впервые.