Шахматы объединяют. Месси и Роналду снова вместе!

Об этой съемке написали многие. Но вот что осталось век внимания. Тут ведь важно не то, что они миллион лет не фоткались вместе.

Энни Лейбовиц

Снимала сама Энни Лейбовиц. Последний чемпионат мира для великих. За 20 минут после публикации - почти 200 000 лайков. За несколько часов - миллионы.

Крутейшая фотка, крутейший интеллект. Партия нереальная - там же не 64 клетки, а если взять только те восемь горизонталей, где уместились фигуры - тоже нереальная: пешка стоит в углу, чего быть не может.

Страшно представить бюджет этой рекламной кампании LV с Месси и Роналду. Но и кейс - нереально красивый и дорогой. Все побегут покупать. И затраты любые покроются.

Фото появилось сначала в соцсетях бренда и подписано так: «Победа – это состояние души».

Спустя несколько минут фото появилось одновременно в соцсетях обоих футболистов - с аналогичной подписью. За полчаса в инстаграме Роналду оно собрало 2,7 млн лайков, у Месси – 2,2 млн.

Энни Лейбовиц – американский фотограф, снимашвая Джона Леннона, королеву Елизавету II, Майкла Джексона, Билла Гейтса, Рианну и других знаменитостей.