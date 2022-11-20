Нулевой футбол. И в Узбекистане матч сборной России завершился вничью

КАКАЯ СБОРНАЯ БЕЗ ИГРОКОВ «РОСТОВА»?

Матчем в Ташкенте в день старта чемпионата мира сборная России завершала футбольный год и свой среднеазиатский вояж. После игры в Таджикистане (0:0) Валерий Карпин подвергся довольно жесткой критике в прессе и соцсетях. Дескать, и состав у сборной странный, и качество игры в лучшем случае удовлетворительное. Но наставник очень хладнокровно отвечал на все вопросы, подчеркнув, что преследовал задачу посмотреть в деле молодых новичков, а не добиться победы.

Тем не менее, ему важно, чтобы игроки основы не теряли взаимопонимания, поэтому против Узбекистана стартовый состав принял куда более привычный вид. Из примечательного – схема с тремя центральными защитниками, роль которых исполнили Георгий Джикия, Дмитрий Баринов (центральный в тройке) и Руслан Литвинов. Двое последних в этом сезоне много играют в центре обороны за клубы, но знаем мы их в первую очередь в качестве опорников.

Еще одна необычная персона – Александр Сильянов на позиции левого латераля, но Карпин нас уже приучил, что хотя бы один футболист «Ростова» в составе сборной быть должен. Да и Данил Хлусевич с Артемом Макарчуком уже получали игровое время в Душанбе тремя днями ранее. К сожалению, до конца ростовчанин доиграть матч не смог, получив повреждение в середине второго тайма. Поле он покидал при помощи медиков. А ведь впереди еще два тура Кубка России.

Среднюю линию составили дуэты из «Зенита» (Далер Кузяев – Андрей Мостовой) и «Динамо» (Даниил Фомин – Арсен Захарян), а в нападении появился спартаковец Александр Соболев.

ТОТАЛЬНАЯ ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ

Три дня назад при всей критике сборной России первые полчаса в Душанбе она имела заметный территориальный перевес. Да, молодым новичкам не хватало мастерства и взаимопонимания, но по крайней мере, было все в порядке с мотивацией. Так что, возможно, Карпин и был прав, потому что эти 11 человек явно не пылали энтузиазмом и были как будто сами по себе.

Очень низкие скорости не позволяли реализовать преимущество в классе. Как следствие, с продвижением мяча в финальную трети были колоссальные проблемы. Оставалось только забрасывать его вперед на ход Мостовому или Захаряну (оба предпочитают играть слева, поэтому менялись флангами) или бросать в борьбу Соболеву. КПД оказался нулевым.

Запомнился один эпизод из первого тайма, наглядно демонстрирующий дезорганизацию в игре команды. Мостовой в полуфланге пошел в прессинг, но защитнику удалось сделать передачу мимо партнеру еще более в край. Зенитовец развернулся и увидел, что адресата этой передачи никто не встречает, после чего просто развел руками. Мол, и чего я тут пыжусь?

ЗАПОМНИЛСЯ ТОЛЬКО СОБОЛЕВ

Подозреваю, что в перерыве Карпин поговорил с подопечными так, как он умеет, и на второй тайм россияне вышли куда более заведенными и нацеленными на взаимодействие друг с другом. Неплохую комбинацию разыграли Соболев и Мостовой. Первый получил мяч у боковой линии штрафной и здорово покатил партнеру во второй темп, и Андрей вывалился к воротам под углом, но не попал в створ. В исполнении нашей команды это был первый достойный упоминания момент. Из двух.

Помог нашим парням и словенский наставник сборной Узбекистана Сречко Катанец, заменивший по истечении часа игры и старого знакомого Карпина Элдора Шомуродова, и торпедовца Ходжимата Эркинова. Контригра (пусть, не самая острая, но по крайней мере, регулярная) у хозяев пропала. Такого момента, как первом тайме, когда Шомудоров низом нашел в штрафной Фарруха Сайфиева, а тот сильно пробил в ближний угол, уже не было.

В результате давление российской сборной стало действительно серьезным. Соболев должен был забивать за пару минут до своей замены, когда прямо напротив ворот получил мяч от удачно сыгравшего в отборе Захаряна. Но на последние 15 минут Карпин вместо них выпустил Николая Комличенко и Сергея Пиняева. Эффект получился отрицательным – хозяева концовку провели даже интереснее, а матч все равно завершился унылой нулевой ничьей. В следующий раз мы увидим наших парней под руководством Карпина уже в следующем году.

Товарищеский матч

Узбекистан – Россия – 0:0

Узбекистан: Юсупов, Ашурматов (Давронов, 64), Эшмуродов, Аликулов, Насруллаев, Сайфиев, Хамробеков, Шукуров, Тургунбоев (Джиянов, 52; Абдихоликов, 87), Эркинов (Хамдамов, 64), Шомуродов (Сергеев, 52).

Россия: Шунин, Караваев (Макарчук, 64), Литвинов, Баринов, Джикия (Осипенко, 64), Сильянов (Ан. Миранчук, 69), Кузяев, Фомин, Захарян (Пиняев, 76), Мостовой, Соболев (Комличенко, 76).

Предупреждения: Соболев, 63.

Судья: Сахи (Казахстан).