Кáтар или Катáр?

Странно, что нет теперь специалистов по литературному произношению, которые исторически всегда работали на телевидении. Представить ситуацию, когда ведущий в студии делает подводку к репортажу «из Косова», а корреспондент, подхватывает тему и говорит, что он… «в Косово». Бред, конечно.

Есть телеканалы, которые исключают англицизмы, излишние профессионализмы и требуют от комментаторов не говорить «латераль», то есть, по сути, занимаются вкусовщиной, но при этом на ключевые вещи не обращают внимания. Что ж, поголовная неграмотность – это, увы, реальность.

Итак, что же с Катаром?

Вокруг топонима «Катар» до сих пор ведутся споры по поводу его произношения. В словарях для работников телевидения вариант с ударением на первый слог считается единственно верным. Иногда приходится слышать: а как же так, иные слова дают два варианта… Да, ошибочный и просторечный вариант с ударением на второй слог настолько распространен, что многими словарями уже отмечается как допустимый. Но тут надо помнить, что словари не только фиксируют норму, но и отражают меняющиеся тенденции в языке. Нравится нам это или нет, но мы тотально деградируем в области грамотности, поэтому лично я допускаю, что очень скоро слово «звОнит» дополнит словарную норму «звонИт».

Есть стишок для запоминания:

У меня шикарный кАдр

С отдыха в государстве КАтар.

Вариант с ударением на второй слог есть, но это совсем иное слово. Катáр – устаревшее название воспаления слизистой оболочки какого-либо органа. Слово произошло от древнегреческого «katarhoos», в переводе – «течь, стекание». Сейчас болезнь называется «катаральное воспаление», но старое название можно встретить до сих пор.

Итак, резюмируем. Согласно строгой литературной норме ударным будет первый слог – КАтар.