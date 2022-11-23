Евгений Ловчев: Месси - великий футболист, но не лидер, как Марадона

Мы попросили давнего друга «Советского спорта», лучшего футболиста СССР 1972 года Евгения Ловчева поделиться своими мыслями от турнира.

- Что за эти дни больше всего удивило?

- Не сказать, чтоб что-то удивило. Ну разве что сегодня смотрели в студии «Матч ТВ», как в Саудовской Аравии праздновали победу над Аргентиной. Из автоматов стреляли, шейхи обнимались, на улицах массовые гуляния. Вся страна празднует. Понимаешь, какую радость может подарить людям футбол.

Чемпионат понемногу раскручивается. Никогда не было, чтобы фавориты или будущие чемпионы с первого матча начали показывать невероятный футбол.

- Но уже есть одна сенсация: Аргентина проиграла и теперь под вопросом ее выход в плей-офф.

- Думаю, аргентинцы выйдут.

- Неизвестно. Мексиканцев попробуй, обыграй. Поляки тоже не подарок. Везде же столько разговоров: великий Месси должен стать чемпионом мира. Это будет справедливо по отношению к нему и футболу.

- Месси - великий футболист, но не лидер раздевалки, как Марадона. Тот весьма средние команды мог вытянуть в финал и победить. Как это было на чемпионате мира в 1986 году.

- Согласен, у Месси в разные годы были сильные партнеры по сборной, а чемпионат мира не покорялся. Сборная Франции в последнее время не радовала игрой, но вчера просто разнесла вдребезги Австралию. Что за преображение?

- Там сразу нескольким игрокам нужно было установить рекорды по голам, вот они устанавливали. Причем французы первыми пропустили в начале матча, это еще и подстегнуло их. И еще, думаю, они на Аргентину посмотрели, решили сразу браться за дело.

Если же говорить об ожидании, раньше все чемпионаты мира я ждал с большим интересом. Но то, что УЕФА и ФИФА сотворила с нашим футболом, это сильно подпортило настроение.