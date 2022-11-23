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Неймар: «Сказал Месси, что обыграю его в финале — все посмеялись»

В каком состоянии Неймар подошел к ЧМ-2022
Неймар: «Сказал Месси, что обыграю его в финале — все посмеялись»
23 ноября 2022 22:12
автор: Михаил Боков
автор фото: Lucas Figueiredo/CBF

Уже 24 ноября старт на чемпионате мира в Катаре примет главный фаворит турнира — сборная Бразилии. Итоговый результат пентакамеонов будет во многом зависеть от игры их главной звезды Неймара, на которого в последнее время обрушилась масса неприятностей, напоминает наше партнерское издание «Плеймейкер».

Меньше, чем за месяц до начала ЧМ-2022 Неймар, наконец, смог немного выдохнуть. Бразильцу светили испанская тюрьма и штраф в 10 млн евро за махинации с налогами, однако суд снял с него все обвинения.

Тяжба тянулась с перехода Неймара из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. Прокуратура утверждала, что стороны занизили реальную сумму трансфера, чтобы не выплачивать долю компании DIS, которая владела 40 процентами прав на бразильца.

Сам Неймар на суде в Барселоне в октябре заявил, что «не принимал личного участия в переговорах, подписывая все, что просил подписать отец». В результате оправданы были все. Однако пережитый стресс вполне может отразиться на игре бомбардира за сборную, с которой у него до сих пор на крупных турнирах получалось не очень.

ДЕЛА ВЫБОРНЫЕ

Впрочем, есть и другая проблема. После победы на октябрьских выборах президента Бразилии лидер левых Лула да Силва заявил, что его соперник Жаир Болсонару заключил сделку с Неймаром. А именно — предложил футболисту списать налоги в размере 17 млн евро в обмен на публичную поддержку.

Об этой истории много писалось в бразильских СМИ — и снова досталось отцу Неймара. Тот якобы стал посредником между сыном и Болсонару. Футболист действительно записал видеоролик с призывом голосовать за действующего президента. По его словам, он сделал это бескорыстно. Но ему мало кто поверил…

Болсонару, к слову, часто называют «бразильским Трампом»: это ультраправый политик, защитник традиционных ценностей, имеющий репутацию гомофоба и сексиста. Прямо сейчас он пытается оспорить результаты выборов-2022. Но если победа Лулы останется в силе, нападки на Неймара наверняка продолжатся. Новый президент обещал дать ход делу. И все это, безусловно, выводит звезду «ПСЖ» и сборной Бразилии из себя. Тем временем в клубе Неймар периодически конфликтует с Килианом Мбаппе. Еще один повод для нервозности.

ДЕЛА СТАТИСТИЧЕСКИЕ

Однако цифры говорят в пользу Неймара. В сезоне-2022/23 бразилец показывает феноменальный футбол: 15 голов и 12 передач в 20 матчах за «ПСЖ». Забивал он и за сборную в рамках подготовки к ЧМ-2022 (правда, исключительно с пенальти). «Наш лидер в отличной форме! Он жертвовал многим и трудился каждый день, готовясь к чемпионату мира в Катаре», — убеждает журналистов одноклубник и коллега Неймара по сборной Маркиньос.

В Катаре супернападающий бразильцев может побить рекорд легендарного Пеле по голам за сборную. У Короля футбола их 77, а у Неймара — пока 75. «Я не мог и мечтать о таком. Никогда не думаю о цифрах. Просто стараюсь играть хорошо в футбол», — скромничал Ней перед поездкой на ЧМ-2022. Но нет сомнений, что рекорд Пеле он попробует побить уже на групповой стадии ЧМ, в которой Бразилии сыграет с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Уже в Катаре Неймар выложил фото в соцсетях — украсив шорты эмблемой сборной с шестой звездой за победу на чемпионате мира. Немецкое издание Bild охарактеризовало этот пост заголовком «Первый приступ высокомерия». Однако за Неймара тут же вступился другой звездный нападающий бразильцев Ришарилсон: «Пусть журналист, придумавший этот заголовок, идет куда подальше. Мы все, а не только Неймар, приехали в Катар за шестой звездой. Нравится это кому-то или нет».

Букмекеры, кстати, согласны. Именно Бразилия считается главным фаворитом турнира.

По словам Неймара, внутри трио от «ПСЖ» (Лионель Месси, который уже успел пережить фиаско в матче с Саудовской Аравией, Мбаппе, начавший турнир с гола, передачи и разгромной победы над Австралией, плюс сам Неймар) перед вылетом в Катар активно обсуждалась тема ЧМ-2022.

- Я сказал Месси, что обыграю его в финале и стану чемпионом мира. Все посмеялись, — признался лидер сборной Бразилии.

А как получится на самом деле, посмотрим. 24 ноября Неймару играть с Сербией.

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