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Что за арабский клуб, в который может перейти Криштиану Роналду?

В Азии можно выиграть Лигу чемпионов, поиграть с экс-игроками РПЛ и заработать 547 тысяч евро в день.
Что за арабский клуб, в который может перейти Криштиану Роналду?
07 декабря 2022 12:58
автор: Никита Шмытов
автор фото: Chelseablues.ru

Перед самым стартом чемпионата мира-2022 Криштиану Роналду дал развёрнутое интервью, в котором фактически обвинил «Манчестер Юнайтед» в непрофессионализме, устарелости и отсутствии движения вперёд. Результат интервью предсказуем - клуб разорвал контракт с португальцем.

Теперь некогда лучший игрок мира в 37 лет остался без клуба. О завершении карьеры говорить не приходиться, но и топ-клубах Кришу мечтать тяжело, учитывая его финансовые запросы и все риски, которые не хотят брать потенциальные работодатели. Зато, как сообщает испанская Marca, весь карт-бланш готовы предоставить представители саудовского клуба «Аль-Наср». Богатые арабы оценивают работу Роналду в 200 млн евро в год (547 тысяч в день!) и, вроде как, форвард даже дал предварительное согласие, но о завершении переговоров будет известно только после ЧМ-2022. А что известно о будущем клубе CR7 и лиге, в которой он выступает?

Чемпионат Саудовской Аравии и его перспективы

Первый чемпионат Саудовской Аравии состоялся относительно недавно - в 1975/76 годах. С тех пор в лиге выстроилась чёткая и ясная пирамида, состоящая из топ-клубов и других. Самым титулованным клубом является «Аль-Хиляль», выигравший чемпионат 18 раз, что в два раза больше, чем у ближайшего преследователя.

Криштиану Роналду жаждет игрой в Лиге чемпионов, и Саудовская Аравия может дать ему эту возможность, но только в азиатском аналоге. Из чемпионата право играть в местной ЛЧ получают лишь лишь одна команда, которая становится чемпионом.

Чаще всего единственный слот получает вышеупомянутый «Аль-Хиляль», который реализует его с большим удовольствием. Клуб из Эр-Рияда четыре раза выигрывал главный клубный трофей Азии, и еще четыре раза проигрывал в финале турнира, что делает его самым титулованным клубом континента.

Что касается представителей чемпионата, то здесь тоже всё в порядке. Саудовская Аравия давно стала пристанищем для тех, кому хочется заработать побольше, но не хочется выкладываться в европейских топ-лигах. Например, только в этом сезоне в лиге можно встретить следующих именитых игроков:

Лусиано Вьетто («Аль-Хиляль»). Ранее играл в «Атлетико», «Севилье», «Фулхэме»;

Одион Игало («Аль-Хиляль»). Давний охотник за большими гонорарами, поигравший до «денежных» чемпионатов в «Удинезе», «Гранаде», «Уотфорде» и «Манчестер Юнайтед»;

Эвер Банега («Аль-Шабаб»). Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Либертадорес и трёхкратный победитель Лиги Европы в составе «Севильи» тоже заехал к саудовцам в 2020-м году.

И это лишь малая часть из всех звёзд чемпионата. Также в Саудовскую Аравию в разное время отправились хорошо знакомые игроки для российского зрителя:

Витиньо («Аль-Иттифак»). У Роналду даже будет возможность сыграть с экс-форвардом ЦСКА, которому уже 29 лет, и который так и остался «вечно перспективным».

Гжегож Крыховяк («Аль-Шабаб»). Его мы хорошо знаем, в лишнем описании не нуждается.

Налдо («Аль-Таавун»). Ещё один представитель «Краснодара», сыгравший один сезон в РПЛ.

Кристиан Куэва («Аль-Фатех»). И вновь бывший «бык»! Быстроногий перуанец не прижился в «Краснодаре» и отправился в чемпионат попроще.

Фелипе Кайседо («Абха»). Эквадорец в одно время неплохо поиграл в «Локомотиве», но всё-таки ушёл за деньгами. «Абха» - 13-й клуб в карьере 34-летнего форварда.

А что с «Аль-Насром», куда собрался Криш?

«Аль-Наср» - второй самый титулованный клуб Саудовской Аравии, но в последний раз выиграть чемпионат удавалось только в сезоне 2018/19. В Лиге чемпионов похвастаться нечем - один проигранный финал в 1996-м году.

У Роналду не слишком хорошо складывались отношения с прошлыми тренерами, а в случае перехода в «Аль-Наср» ему придётся сработаться с Руди Гарсией, который ранее трудился в «Лилле», «Роме», «Марселе», «Лионе», а с июля 2022-го принял бразды правления в арабском клубе.

Состав команды тоже впечатляет. Самый дорогостоящий игрок - Талиска, ранее игравший в «Бенфике», «Бешикташе» и «Гуанчжоу». Также есть хорошо знакомые голкипер Давид Оспина (играл в «Арсенале», «Наполи»), забивавший на ЧМ-2022 Венсан Абубакар (играл в «Порту» и «Бешикташе») и Луис Густаво (играл в «Баварии»).

«Аль-Наср» - нормальный вариант для Криштиану Роналду, но есть ощущение, что он ещё способен попылить в Европе. Нужно лишь посмотреть на сложившуюся ситуацию чуть объективнее и снизить требования к будущему клубу. А зная особенно саудовских управленцев, они будут готовы платить большие деньги CR7 даже если ему будет за 50 лет. Португалец точно успеет заработать.

источник: «Советский спорт»
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