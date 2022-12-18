Алексей Сафонов: Месси уже великий. Забил голов почти, как Овечкин. Но это же футбол, а не хоккей

Футбольный агент Алексей Сафонов делится своими ожиданиями от этой игры.

- Половина мира за Месси, половина является хейтерами великого аргентинца. Что ждете от матча?

- Предсказывать что-либо сложно, может быть все, что угодно. Обе команды достойны титула. Думаю, будет важно, кто забьет первый гол. Аргентина сильно зависит от Месси. У Франции великолепный турнир проводит Гризманн. Плюс есть Мбаппе, Жиру и еще многие. У аргентинцев раскрылся Альварес.

Аргентины начали очень натужно чемпионат. А я не скрывал, что буду за болеть за Месси. Когда Аргентина проиграла Саудовской Аравии, мне только моя собака не сказала, что я поставил не на ту лошадку. Но постепенно аргентинцы стали прибавлять.

Хочется, чтобы финал получился, чтоб не было тягомотины, чтобы сыграли команды 2:2 и подарили нам еще полчаса игры.

- Но только, чтоб не дошло до пенальти. Когда чемпион мира определяется по пенальти, это не очень хорошо.

- Согласен. Мои симпатии на стороне Аргентины. Хочется, чтоб в завершение карьеры Месси все-таки выиграл такой желанный титул.

У Мбаппе и Гризманна уже есть золотые медали. К тому же Мбаппе молодой, у него все впереди. Но, с другой стороны, про Неймара тоже так говорили, а теперь не знаю, что у него впереди.

Известная история, как Ришарлисон набил профиль Неймар на спине. Сейчас после вылета из ЧМ Неймар отправил ему 30 тыс евро – мол, удали.

- Итожим, для истории футбола Месси должен выиграть Кубок мира.

- Хотелось бы, чтоб в этом плане Мессии встал в один ряд с его великим предшественником Марадоной. Хотя Месси и так уже великий. Сколько он голов забил в своей карьере, почти, как Овечкин. Но это же футбол, а не хоккей.

НАШ АНОНС

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция пройдет сегодня. Начало в 18.00. Прямая трансляция на «Матч ТВ».