О чем говорят тренеры, которым ЧМ-2022 стоил работы

Фернанду Сантуш

68-летний португалец был уволен вскоре после поражения от марроканцев (0:1) в четвертьфинале ЧМ. Сантуша, под руководством которого Роналду выиграл Евро-2016, можно назвать, вероятно, главным неудачником турнира в Катаре. Такого шквала критики не пережил ни один другой тренер. А больше всего, как обычно, постарались родственники Криштиану — супруга Джорджина и сестры Катя и Элма. По их мнению, Сантуш — ни много ни мало — «убил нацию».

Контракт специалиста действовал до конца Евро-2024. Однако национальная федерация не выдержала давления — и пошла на разрыв соглашения с выплатой неустойки в размере 4,5 миллиона евро. Показательно, что Роналду, которого называли другом Сантуша, даже не поблагодарил теперь уже бывшего наставника за многолетнее сотрудничество.

Сам Сантуш заявил, что «недовольные будут всегда» и назвал работу в сборной «мечтой». По его словам, любые, даже самые непопулярные решения он принимал во благо Португалии. Понятно, что имелся в виду вывод Криштиану из стартового состава, спровоцировавший на ЧМ-2022 настоящую истерику у безработной суперзвезды.

Тите

Тренер сборной Бразилии объявил об отставке сразу после поражения в четвертьфинале от Хорватии в серии пенальти. «Держаться за свой пост изо всех сил не собираюсь. Я не из тех, кто будет делать драму, чтобы сохранить работу», — сказал 61-летний специалист.

В Бразилии Тите, который руководил сборной с 2016 года и выиграл с ней Кубок Америки-2019, подвергся массовому хейту. Особенно его упрекали за решение поставить Неймара не на первый, а на заключительный 11-метровый удар. Тите ответил критикам следующее:

- Пятый пенальти часто оказывается решающим. С таким давлением мог справиться только Неймар.

Звучит логично. Но это уже никого не волнует. Говорят, бразильцев теперь может возглавить сам Зинедин Зидан!

Роберто Мартинес

Испанец покинул пост главного тренера сборной Бельгии после провала в группе с Канадой, Хорватией и Марокко.

- Меня слишком сильно переполняют эмоции, чтобы продолжать работу, — заявил Мартинес, руководивший «красными дьяволами» с 2016 года. Впрочем, ему в любом случае указали бы на дверь. Невыход в плей-офф бронзовых призеров ЧМ-2018 стал главным фиаско турнира в Катаре. Тренер явно не справлялся с коллективом, главные звезды которого открыто конфликтовали друг с другом.

Кстати, без работы Мартинес долго сидеть наверняка не будет. Его вовсю прочат в родную сборную Испании.

Луис Энрике

Теперь уже экс-тренер испанцев заранее предупредил, что покинет национальную команду по окончании турнира в Катаре. Вот только свой уход он наверняка представлял в ином виде. Уж точно не после поражения от Марокко в 1/8 финала.

- Если в тебя больше не верят, не считают подходящим для этой работы, надо двигаться дальше. Например, принять какой-нибудь клуб, — подытожил Луис Энрике. Вот только эти слова нисколько не объясняли причины провала испанцев, которые начали ЧМ-2022 с разгрома Коста-Рики (7:0), а в следующих трех матчах забили лишь два гола.

- У Луиса Энрике отсутствует самокритика. Именно гордыня отдалила тренера от команды и болельщиков, что и привело к катастрофе, — считает известный испанский футбольный журналист Хуан Дель Валь.

Херардо Мартино

Начиная с 1994 года, мексиканцы на каждом чемпионате мира выходили из группы и уступали в 1/8 финала. Аргентинца Мартино приглашали для того, чтобы сделать, наконец, долгожданный шаг во второй раунд плей-офф. А в итоге команда завершила выступления в Катаре после предварительной стадии.

Мартино после неудачи ссылался на невезение. Дескать, забей Мексика в ворота Саудовской Аравии на один гол больше (а моментов у команды действительно хватало), то опередила бы в группе Польшу. Однако эти отговорки никого не убедили. Понятно, что с такой игрой подопечные Мартино вряд ли смогли бы навязать борьбу в 1/8 финала французам. Так что известный специалист (поработавший в свое время с Лионелем Месси в «Барселоне» и сборной Аргентины) уверенно пошел на выход.

Отто Аддо

Покинул свой пост и главный тренер сборной Ганы, которая впечатлила своей игрой в матчах с Португалией (2:3) и Южной Кореей (3:2), но провалила ключевую встречу с Уругваем (0:2).

- Хотелось бы поблагодарить всех — Бога, команду и президента федерации, — заявил 47-летний Аддо в прощальной речи. — Мы в Катаре выложились по полной.

Паулу Бенту

Корейцы, которые, в отличие от ганцев, из группы вышли — благодаря сенсационной победе в 3-м туре над Португалией (2:1), тем не менее, тоже лишились тренера. По словам Паулу Бенту, свой уход он спланировал заранее. Возможно, именно поэтому португалец в Катаре не сдерживал эмоций — и даже заработал столь редкую для турнира красную карточку.

Дидье Дешам

Пока главный тренер французов, который привел команду к золоту ЧМ-2018 и финалам Евро-2016 и ЧМ-2022, не определился со своим будущим. Однако если до начала катарского турнира многие говорили о вероятном уходе Дешама (и даже прочили ему в преемники Зидана), то теперь все не так очевидно.

- Пока воздержусь от ответа, — заявил специалист после поражения в финале от Аргентины. — Буду готов рассуждать о будущем только по итогам встречи с руководителями федерации. Сомнения в Дешаме, по мнению СМИ, посеял президент Франции Эммануэль Макрон. Он присутствовал на решающем матче ЧМ-2022 и якобы попросил главного тренера трехцветных остаться в сборной до Евро-2024.

Кто уходить не собирается

Ханс-Дитер Флик

Тренеру немцев, несмотря на провал (невыход в плей-офф), решили дать последний шанс на предстоящем через два года домашнем чемпионате Европы.

- Мы извлечем из случившегося в Катаре уроки и предстанем другой командой, — вселил надежду в футбольную общественность страны сам Флик.

Но поверили ему не все. С Бундестим давно творится что-то неладное. И то, что победная магия Флика времен «Баварии» не сработала в национальной команде, случайным не назовешь.

Гарет Саутгейт

Главного тренера англичан пресса «увольняет» с самого начала работы в сборной. С тех пор команда вышла в полуфинал ЧМ-2018, проиграла домашний финал Евро-2020 и уступила французам четвертьфинал ЧМ-2022. Мнения о том, оставлять Саутгейта или нет, разделились. Сам он попросил время на раздумья. Но что-то подсказывает: раз отставка не состоялась сразу после вылета с ЧМ, никуда бедолага Гарет не уйдет. А значит, скорее всего, пройдет по очередному «кругу ада», как и почти все его предшественники, считают наши коллеги из партнерского издания «Плеймейкер».