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Кому еще на повышение?

Продолжаем разговоро о лучших футболистах ЧМ-2022, которым нужно пойти на повышение в клубной карьере. Про многих мы могли уже забыть.
Кому еще на повышение?
20 декабря 2022 11:25
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФИФА

Это продолжение темы, начатой в первой части материала.

МОХАММЕД КУДУС

Кудус четыре года назад играл в чемпионате Ганы, а в 2022-м превратился в одного из самых драгоценных молодых игроков мира и лидера сборной. После его четырёх голов и двух голевых передач в ЛЧ за «Аякс» от него ждали многого на ЧМ, и он выжал максимум для себя из турнира. Левоногий атакующий полузащитник забил два гола в трёх матчах за Гану и стал одним из немногих, кто тянул африканскую команду наверх.

С кем связывают слухи: «Ливерпуль», «Ювентус», «Боруссия» Дортмунд

ЙОШКО ГВАРДИОЛ

На футбольном рынке немало классных молодых форвардов, вингеров, полузащитников, но очень не хватает центральных защитников, а крепкий и суровый на вид Йошко Гвардиол как раз попадает в эту малочисленную группу. К 20 годам за его крепкими плечами десятки матчей в еврокубках, Бундеслиге, а теперь ещё и семь матчей на ЧМ. На мундиале он был одним из лучших центрдефов по многим показателям, благодаря чему «РБ Лейпциг» может легко аргументировать поднятие цены на Йошко, которая и до этого была сумасшедшей даже по современным меркам - более 80 млн евро.

С кем связывают слухи: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Челси». Короче говоря, Йошко нужен всем.

Доминик Ливакович

На последних чемпионатах мира на неофициальную награду зрительских симпатий неизменно непременно претендовал хотя бы один вратарь, и турнир в Катаре не стал исключением. Одним из них стал голкипер Аргентины Эмилиано Мартинес, который уже играет в АПЛ, а его коллега по амплуа Доминик Ливакович к 27 годам так и не попробовал себя за пределами родной Хорватии.

На ЧМ-22 Ливакович доказал, что он не только мастер по отражению пенальти, но и готовый голкипер для любого топ-чемпионата. Сумма выкупа не должна стать проблемой, так как по информации европейских источников, загребское «Динамо» готово попрощаться с голкипером за 10 млн евро уже этой зимой. Особенно тесно Доминика связывают с «Баварией», которая лишилась Мануэля Нойера до конца сезона.

С кем связывают слухи: «Лидс», «Бавария».

РИЦУ ДОАН

Последние этапы плей-офф ЧМ-2022 затмили память групповой части турнира, хотя и там были свои герои. Одним из них стал японец Рицу Доан, который сначала похоронил Германию, выйдя на замену, а потом прибил Испанию.

Пока что, возможно, Доану еще рано ехать в топ-клуб, но если он закрепит успех чемпионата мира, то следующим летом «Фрайбург» способен получить хорошую прибыль за 24-летнего вингера, который летом обошелся в 8 млн евро.

С кем связывают слухи: в 2019-м им интересовались ЦСКА и «Спартак», но на данный момент Доана, пока что, никуда не отправляют.

АНДРИС НОППЕРТ

Еще один голкипер, который завоевал сердца зрителей. Комментаторы ЧМ часто упоминали его непростую футбольную судьбу, но на всякий случай повторю самое главное ещё раз: три года назад он играл в третьем итальянском дивизионе, после чего однажды остался без клуба на шесть месяцев и был близок к завершению карьеры, но он нашел в себе силы и в итоге стал основным вратарём сборной Нидерландов.

Нопперт - классический вратарь старой школы, который не слишком хорошо играет ногами, зато здорово стоит на ленточке ворот и качественно выполняет обычные задачи голкипера. Вряд ли Нопперт окажется в большом европейском клубе, но 203-сантиметровый вратарь точно достоин получить нечто большее, чем его нынешний «Херенвен».

С кем связывают слухи: «Аякс».

источник: «Советский спорт»
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