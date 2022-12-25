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Дмитрий Селюк: Переход в Азию отбросит российский футбол назад

Самая горячая тема российского футбола последних недель – переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что с переходом в Азию торопиться не стоит, нужно еще подождать с этим решением.
Дмитрий Селюк: Переход в Азию отбросит российский футбол назад
25 декабря 2022 15:16
автор: Юрий Волохов

- Уход в Азию отбросит российский футбол назад, - категоричен Селюк. – Посмотрите на Казахстан, они перешли из Азии в УЕФА и совершенно счастливы. Казахстанский футбол заметно прогрессирует.

- Но играть же надо, застой, как известно из истории, не идет на пользу.

- Я понимаю, что хочется играть. Но возьмем простую ситуацию. Допустим, «Зенит» в субботу сыграл матч РПЛ в Ростове. Потом на перекладных добирается до Москвы, оттуда вылетает куда-нибудь в Китай или, что еще хуже, в Индонезию на матч Азиатской Лиги чемпионов. Дорога в один конец займет 12-15 часов. Обратно – опять мучения. Добавьте сюда кучу часовых поясов. Когда игрокам тренироваться? Вся жизнь проходит в самолете. Зенитовские бразильцы сразу навострят лыжи куда-нибудь на родину или в Европу. У кого какие предложения будут.

И еще нужно учесть один фактор: в Азиатской Лиге чемпионов могут выходить на поле только четыре легионера. Зачем тогда «Зениту», «Спартаку» или ЦСКА столько дорогостоящих иностранцев?

- Огромные расходы на перелеты. Никакого бюджета не хватит.

- В том-то и дело, никакими победами в Азиатских клубных турнирах эти расходы не отбить.

- Все уже посчитали добрые люди. Одна победа в группе Лиги чемпионов УЕФА стоит 3 млн евро. Победа в Азиатской Лиге чемпионов – 4 млн. Победа не в матче, а во всем турнире. А попробуй еще его выиграй.

Так что же делать – не играть и ждать, когда УЕФА смилостивится?

- Во-первых, переход в АФК ничего не гарантирует. Есть еще ФИФА, а ФИФА нас забанил. Сейчас все говорят, что нужно быстрее переходить в Азию, чтоб успеть заявиться на отбор к ЧМ-2026. А кто сказал, что нас туда допустят? ФИФА возьмет и заблокирует наше участие в отборе к ЧМ-2026.

- Получается, везде тупик?

- Думаю, не стоит горячиться, стоит немного подождать. Ведь уже пошли разговоры, чтобы допустить наших спортсменов под нейтральным флагом на Олимпиаду в Париже в 2024 году. Об этом даже Макрон высказался. Если нас допустят к Олимпиаде, ФИФА почти наверняка снимет запрет.

источник: «Советский спорт»
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