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Где продолжат карьеры Сафонов, Кузяев и Баринов? Футболисты РПЛ с истекающими летом контрактами

Они смогут вести переговоры с потенциальными покупателями уже через неделю.
Где продолжат карьеры Сафонов, Кузяев и Баринов? Футболисты РПЛ с истекающими летом контрактами
26 декабря 2022 20:45
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Краснодар»

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Позиция: вратарь

Стоимость: 15 млн евро

Главный воспитанник академии «Краснодара», признанный футболист сборной России. Еще недавно был частью мощного проекта, но группа сильных легионеров «горожан» покинула, а достойной замены им не нашлось. Клуб делает ставку на молодежь – иностранную и отечественную. В целом получается достойно, но все же постепенно результаты идут на спад.

Сафонов провел очень неоднозначный отрезок. С одной стороны, осенью он стал лидером РПЛ по суперсейвам, с другой – допустил серию результативных ошибок. Пожалуй, в первую очередь это говорит о том, что в обороне у «быков» беда… Новостей о продлении его контракта пока не было, как нет сомнений и в том, что «Краснодар» хочет сохранить Матвея. Вопрос только в его желаниях, ведь не секрет, что на него давно засматривается «Зенит».

Далер Кузяев («Зенит»)

Позиция: центральный полузащитник

Стоимость: 10 млн

Все мы помним, как в 2020 году полузащитник отказался продлевать контракт с «Зенитом» из-за желания поиграть в Европе, но уткнулся в стену. С «Валенсией» не срослось из-за отставки главного тренера Селадеса, «Алавес» оказался слишком беден, «Ренн» предпочел потратить деньги на более известного футболиста, а «Сампдория» не дождалась ответа от Далера.

В результате в октябре он вернулся в «Зенит», но наверняка не потерял надежду попытаться уехать в Европу еще раз. Последние два года он провел на действительно хорошем уровне, так что варианты должны быть.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Позиция: опорный полузащитник

Стоимость: 9 млн

Говорят, прошлой весной к нему был предметный интерес «Валенсии», но нынче на все российское в Европе смотрят искоса. Летом сделка не состоялась, но по качеству игры Баринов слабее не стал, так что не будет удивительно, если кто-то из испанских или итальянских середняков выйдет на него с предложением. В противном случае останутся два варианта: «Локо» и (если будет интерес) «Зенит».

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Позиция: правый защитник

Стоимость: 6 млн

Футболист основы, по которому нет сомнений – он «Зениту» нужен. Впрочем, в клубе и не скрывают, что намерены приступить к переговорам во время январских сборов в Катаре. Как и с Кузяевым, Деяном Ловреном и Михаилом Кержаковым. Но только по встречному желанию Караваева и вратаря сомнений нет. Лучше вариантов им никто не предложит.

Деян Ловрен («Зенит»)

Позиция: центральный защитник

Стоимость: 3,5 млн

Отлично провел чемпионат мира, напомнив всей Европе о том, что и в 33 он в полном порядке. «Зенит», конечно, хотел бы сохранить статусного хорвата (готовится контракт до 2024 года), но не факт, что тот пойдет навстречу. Интересное предложение из топ-5 лиг могло бы пошатнуть уверенность питерцев в положительном исходе переговоров.

ЕЩЕ 8 ФУТБОЛИСТОВ РПЛ С ИСТЕКАЮЩИМИ КОНТРАКТАМИ

источник: «Советский спорт»
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