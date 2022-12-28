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Месси, Бензема, Канте и еще 7 европейских звезд с истекающими контрактами

Через четыре дня смогут вести переговоры с новыми клубами.
Месси, Бензема, Канте и еще 7 европейских звезд с истекающими контрактами
28 декабря 2022 13:35
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «ПСЖ»

Лионель Месси (Аргентина), 35 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Клуб: «ПСЖ»

Стоимость: 50 млн евро

После победы альбиселесты на чемпионате мира культ Месси переживает новый пик популярности. Даже комнату, в которой он жил в Катаре, переделывают в музей, а его приезд на день рождения племянницы наводнил улицы обезумевшей толпой. О чем говорить, если по опросам прямо сейчас он выиграл бы выборы президента Аргентины?

В «ПСЖ», естественно, еще сильнее жаждут продлить с Месси контракт. У парижан есть возможность автоматической пролонгации, но они хотят подписать новое соглашение по схеме «1+1». Говорят, его детали уже согласованы, а зарплата будет выше нынешней. В «Барселоне» смотрят на богатых парижан с завистью…

Карим Бензема (Франция), 35 лет

Позиция: нападающий

Клуб: «Реал»

Стоимость: 35 млн

Сейчас в это уже с трудом верится, но перед чемпионатом мира казалось, что у Бензема больше шансов выстрелить в Катаре, чем у Лео. Он ехал туда в статусе обладателя «Золотого мяча» и основного нападающего действующих чемпионов. Что еще нужно для триумфа? На деле случилось что-то странное. Вроде бы он получил травму, но недостаточно тяжелую, чтобы пропустить весь плей-офф, однако в команду по решению Дидье Дешама не вернулся, а после турнира объявил о завершении международной карьеры.

О новом контракте с «Реалом» сообщений не было, но о настрое форварда можно судить по тому факту, что он приобрел новый дом в центре Мадрида, благодаря чему получает статус полноценного жителя города, а это дает право, например, голосовать на выборах мэра и обращаться в любые службы. Бензема явно намерен завершить здесь карьеру, но что об этом думает Флорентино Перес?

Нголо Канте (Франция), 31 год

Позиция: опорный полузащитник

Клуб: «Челси»

Стоимость: 30 млн

Один из лучших опорников мира (наряду с Каземиро) выступает за «Челси» с 2016 года, но их союз явно подходит к концу. Из-за травмы француз пропускает больше половины нынешнего сезона – не играет с августа и не вернется до весны. А Грэм Поттер прямо сейчас строит новую команду. Да и у пришедших вместо Романа Абрамовича владельцев явно чешутся руки все переделать.

Вариантов у Канте полно, однако он отдает предпочтение «Барселоне». Проблема в том, что каталонцы (вероятно, из-за травмы) не дают ему окончательного согласия. Если его не последует в зимнее трансферное окно, Нголо готов переключиться на другие предложения. Одним из претендентов на игрока считается «Аль-Насср», в котором почти наверняка продолжит карьеру Криштиану Роналду.

Роберто Фирмино (Бразилия), 31 год

Позиция: нападающий

Клуб: «Ливерпуль»

Стоимость: 28 млн

Выдающееся трио Салах – Фирмино – Мане постепенно стареет и разваливается. Первым прошлым летом покинул «Ливерпуль» сенегалец. Не исключено, что на очереди бразилец. Клуб готов предложить ему новый контракт, но всего на один-два года, что явно разочарует Роберто. Работа под руководством Юргена Клоппа остается для него приоритетной, так что при желании стороны смогут найти точки соприкосновения, но если в январе ему принесут долгосрочный контракт с другим клубом, ситуация может резко поменяться.

Илкай Гюндоган (Германия), 32 года

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Манчестер Сити»

Стоимость: 25 млн

Играет в Манчестере вот уже шесть лет и в целом большого желания что-то менять не испытывает. Был лишь один вариант, который мог соблазнить полузащитника, – «Барселона». Однако каталонцы посчитали, что нет резона подписывать возрастного и высокооплачиваемого игрока, и сконцентрировались на переговорах о переходе героя Марокко Аззедина Унаи. А Гюндоган вернулся к ожиданию предложения от «Ман Сити».

Тони Кроос (Германия), 32 года

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Реал»

Стоимость: 20 млн

Тони устал от профессиональной карьеры и давно хочет на покой. Полтора года назад он перестал принимать вызовы из сборной, теперь раздумывает над продлением контракта с «Реалом». Флорентино Перес и Карло Анчелотти не сомневаются в уровне игры немца, но тот взял паузу до февраля, чем вынуждает «сливочных» активизироваться в переговорах по Джуду Беллингему. Если Кроос не продлит контракт, то завершит карьеру.

Давид де Хеа (Испания), 32 года

Позиция: вратарь

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Стоимость: 15 млн

«Юнайтед» не прочь продлить с испанцем соглашение, но только при условии снижения его зарплаты с 375 тысяч фунтов в неделю до 275 тысяч. В противном случае они могли бы просто активировать опцию продления контракта на год. Позиция самого де Хеа неизвестна, но считается, что манкунианцы уже нашли ему замену в лице вратаря «Порту» Диогу Кошты, за которого готовы заплатить 72 млн.

Жоржиньо (Италия), 31 год

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Челси»

Стоимость: 35 млн

Напарник Канте по центру полузащиты синих, вероятнее всего, разделит его судьбу, то есть летом покинет Лондон. Стороны провели переговоры, но не нашли точек соприкосновения по зарплате (итальянский бразилец хочет 13,6 млн в год, что в два с половиной раза больше его нынешнего оклада). Самое любопытное заключается в том, что первым претендентом на Жоржиньо (как и на Канте) также называется «Барселона». Предложение должно поступить уже в январе.

Милан Шкриньяр (Словакия), 27 лет

Позиция: центральный защитник

Клуб: «Интер»

Стоимость: 60 млн

Самый дорогостоящий футболист в нашем списке. Руководство «Интера» очень надеется продлить контракт, но на всякий случай ищет варианты подстраховки. Таковыми называются Калиду Кулибали и Крис Смоллинг.

Вполне вероятно, что их придется задействовать, потому что «ПСЖ» предлагает защитнику зарплату в полтора раза больше, чем нерадзурри – 9 млн евро против 6 млн. Более того, прошедшим летом парижане даже достигли со словаком соглашения по условиям, но «Интер» тогда отверг саму возможность сделки. В январе «ПСЖ» уже никто не сможет сдержать.

Юри Тилеманс (Бельгия), 25 лет

Позиция: центральный полузащитник

Клуб: «Лестер»

Стоимость: 40 млн

Самый молодой футболист в нашей подборке давно заслужил повышения. Осенью на него выходила «Барселона», но сам Тилеманс не проявил интереса. Предположительно потому, что уже договорился о переходе с «Арсеналом». Если это так, подтверждение мы получим уже через пару недель.

Также заслуживают упоминания:

Уилфред Заа («Кристал Пэлас»), 30 лет – 32 млн

Маркус Тюрам («Боруссия» М), 25 лет – 32 млн

Эван Ндика («Айнтрахт»), 23 года – 32 млн

Леандро Троссар («Брайтон»), 28 лет – 30 млн

Тома Лемар («Атлетико»), 27 лет – 30 млн

Даичи Камада («Айнтрахт»), 26 лет – 30 млн

Юссуфа Мукоко («Боруссия» Д), 18 лет – 30 млн

Конрад Лаймер («Лейпциг»), 25 лет – 28 млн

Адриен Рабьо («Ювентус»), 27 лет – 25 млн

Марко Асенсио («Реал»), 26 лет – 25 млн

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