Дмитрий Селюк: Из-за огромного Эго с Роналду никто не хочет иметь дело, он никому не нужен

Соглашение рассчитано на два года. Сообщается что зарплата португальца составит 90 млн евро в год, но с учетом бонусов может достигнуть 200 млн евро в год.

Футбольный агент Дмитрий Селюк о том, почему Роналду так поступил, и как он этим переходом разочаровал даже своих фанатов.

- Сейчас многие телеканалы показали интервью Роналду 2015 года, где он говорит, что никогда не поедет играть в Катар или в другую страну на Ближнем Востоке. И вот, что мы видим. Чистый балабол.

- Хотя бы в Америку уехал…

- Да, там все-таки сильный чемпионат, играет немало знаменитых футболистов. Или, как Бекхэм, купил бы себе клуб. А так, он даже своих ярых фанатов разочаровал.

- Почему же он подписал этот контракт?

- Из-за его огромного Эго с Роналду никто не хочет иметь дел. Он всегда ставит себя выше интересов любого клуба. Думаю, Криштиану так был разочарован победой Месси на чемпионате мира, что решил хоть огромной зарплатой выделиться.

- В Саудовской Аравии еще нужно привыкнуть к местному укладу.

- Это очень непросто. Роналду любит в трусах фотографироваться. В Саудовской Аравии такая форма одежды не принята. Я знаю все из первых рук, мой футболист Леонардо там играл. Перебрался в Саудовскую Аравию из «Партизана», где стал чемпионом Сербии, а тренировал тогда «Партизан» Николич. Леонардо перешел в «Аль-Ахли», тренировал команду Сергей Ребров, они чемпионами в этот год стали.

Мы с Леонардо много общались, хочу сказать, что к местным порядкам, к местной культуре нужно привыкнуть и нужно строго соблюдать все правила. Полуобнаженным там не походишь.

- Роналду сказал, что хочет сыграть на ЧМ-2026. Он шутит?

- Он все еще соревнуется с Месси. Хочет его обойти по участию в ЧМ и вообще поставить рекорд. Вполне допускаю, что португальская федерация его включит в состав. Но Месси он не опередит - Лео тоже собирается сыграть на следующем ЧМ.